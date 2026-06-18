Österrike vill få Europa att tala direkt med Putin

EU bör återuppta direkta kontakter med Rysslands president Vladimir Putin och försöka få fart på fredsförhandlingarna om Ukraina.

Det säger Österrikes förbundskansler Christian Stocker i en intervju med Financial Times.

Utspelet kommer samtidigt som EU-ledare samlas i Bryssel för att diskutera kriget i Ukraina och Europas fortsatta stöd till Kiev.

Vill utnyttja momentumet

Stocker anser att det finns ett nytt diplomatiskt fönster att agera inom just nu.

Han pekar bland annat på utvecklingen i Mellanöstern och menar att ett minskat fokus på konflikten där kan skapa utrymme för förnyade ansträngningar kring Ukraina.

”Krig slutar inte med vapen, utan med framgångsrik diplomati. Och för att diplomatin ska vara framgångsrik behöver man samtal, man behöver förhandlingar, och de kanalerna måste öppnas först”, säger Stocker i intervjun.

Försöken att nå en uppgörelse har hittills gått trögt.

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