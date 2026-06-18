Samtal direkt mellan EU och Vladimir Putin. Det är vad Österrikes förbundskansler Christian Stocker föreslår i en färsk intervju.
Österrike vill få Europa att tala direkt med Putin
EU bör återuppta direkta kontakter med Rysslands president Vladimir Putin och försöka få fart på fredsförhandlingarna om Ukraina.
Det säger Österrikes förbundskansler Christian Stocker i en intervju med Financial Times.
Utspelet kommer samtidigt som EU-ledare samlas i Bryssel för att diskutera kriget i Ukraina och Europas fortsatta stöd till Kiev.
Vill utnyttja momentumet
Stocker anser att det finns ett nytt diplomatiskt fönster att agera inom just nu.
Han pekar bland annat på utvecklingen i Mellanöstern och menar att ett minskat fokus på konflikten där kan skapa utrymme för förnyade ansträngningar kring Ukraina.
”Krig slutar inte med vapen, utan med framgångsrik diplomati. Och för att diplomatin ska vara framgångsrik behöver man samtal, man behöver förhandlingar, och de kanalerna måste öppnas först”, säger Stocker i intervjun.
Försöken att nå en uppgörelse har hittills gått trögt.
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Flera länder är skeptiska
De USA-ledda fredssamtalen har i praktiken kört fast, vilket har lett till en växande diskussion inom Europa om huruvida EU bör ta en mer aktiv roll i diplomatin.
Frågan splittrar dock medlemsländerna. Flera regeringar, särskilt i norra och östra Europa, är skeptiska till att öppna en dialog med Kreml i nuläget.
De anser att fokus i stället bör ligga på fortsatt militärt stöd till Ukraina och på att öka pressen på Ryssland på slagfältet.
Enligt uppgifter har medarbetare till Europeiska rådets ordförande António Costa redan haft kontakt med personer nära Putin.
Syftet ska ha varit att skapa kommunikationsvägar snarare än att inleda formella förhandlingar.
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Ryssland backar inte
Även Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppges stödja tanken på att Europa försöker öppna sådana kanaler.
Samtidigt har ryska företrädare signalerat att Moskva fortfarande står fast vid sina tidigare krav för att avsluta kriget.
Stocker anser trots allt att det är Putin som måste ta initiativet till verkliga förhandlingar.
”Putin måste tydligt se att det ligger i hans intresse att inleda förhandlingar. Att han kommer att uppnå mer vid förhandlingsbordet än på slagfältet”, säger han.
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