Motståndet växer mot mat-robotarna – kan förbjudas

Självkörande leveransrobotar blir allt vanligare på trottoarer runt om i världen.

Teknikbolagen lyfter fram minskade utsläpp, färre transporter och snabbare leveranser.

Men nu växer motståndet från såväl politiker som och invånare.

Skapar friktion på gatorna

Robotarna används redan i flera amerikanska städer samt i länder som Storbritannien, Tyskland, Japan och Sydkorea.

Med hjälp av kameror, sensorer och GPS navigerar de på egen hand mellan restauranger, butiker och kunder.

Den ökande närvaron har dock väckt frågor om säkerhet, tillgänglighet och vem som egentligen har rätt till det offentliga rummet, skriver BBC.

I Chicago har invånare startat en namninsamling för att stoppa robotarna tills tydligare regler införs.

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