Rullande robotar levererar mat och varor till en allt billigare prislapp. Men många som bor i städer börjar nu vädra sitt missnöje.
Motståndet växer mot mat-robotarna – kan förbjudas
Självkörande leveransrobotar blir allt vanligare på trottoarer runt om i världen.
Teknikbolagen lyfter fram minskade utsläpp, färre transporter och snabbare leveranser.
Men nu växer motståndet från såväl politiker som och invånare.
Skapar friktion på gatorna
Robotarna används redan i flera amerikanska städer samt i länder som Storbritannien, Tyskland, Japan och Sydkorea.
Med hjälp av kameror, sensorer och GPS navigerar de på egen hand mellan restauranger, butiker och kunder.
Den ökande närvaron har dock väckt frågor om säkerhet, tillgänglighet och vem som egentligen har rätt till det offentliga rummet, skriver BBC.
I Chicago har invånare startat en namninsamling för att stoppa robotarna tills tydligare regler införs.
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Har förekommit olyckor
Kritiker menar att fotgängare tvingas väja för maskinerna på trottoarer som är avsedda för människor.
Det har även rapporterats om olyckor, störningar i trafiken och situationer där robotar uppges ha blockerat framkomligheten.
Liknande diskussioner pågår i andra nordamerikanska städer.
Toronto har sedan flera år förbjudit leveransrobotar på trottoarer, medan San Francisco har begränsat deras användning till mindre trafikerade områden.
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Överväger att stoppa dem
I Glendale i Kalifornien överväger kommunpolitiker ett tillfälligt stopp efter klagomål från invånare och frågor om vilket regelverk som egentligen gäller.
Förespråkarna anser däremot att tekniken möter ett naturligt motstånd som ofta följer med nya innovationer.
Företag som utvecklar robotarna hävdar att systemen är konstruerade för att identifiera hinder, undvika kollisioner och anpassa sig till sin omgivning.
Enligt branschen har robotarna redan blivit en del av vardagen i flera städer.
Riskerar att göra gigarbetare arbetslösa
Även arbetsmarknaden har hamnat i fokus. Fackliga företrädare varnar för att en storskalig utrullning kan slå hårt mot budföretag och gigarbetare som i dag är beroende av leveransuppdrag för sin försörjning.
Om tekniken sprids brett riskerar tusentals arbetstillfällen att försvinna, menar kritikerna.
Trots motståndet väntas marknaden växa snabbt. Enligt prognoser kan antalet leveransrobotar i drift globalt överstiga två miljoner inom tio år.
Utvecklingen sker samtidigt i ett splittrat regulatoriskt landskap. Medan vissa länder och städer välkomnar tekniken har andra valt att begränsa eller förbjuda den.
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