Svart rök vällde över södra Moskva på torsdagsmorgonen sedan ukrainska drönare träffat och satt eld på ett stort oljeraffinaderi. Det var den största attacken mot den ryska huvudstaden sedan krigets början.
Största attacken mot Moskva hittills i ukrainsk drönarvåg
Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin uppgav vid sextiden på morgonen att luftförsvaret ”avvärjde en storskalig attack” och att flera drönare lyckades träffa anläggningen, som drivs av Gazprom Neft och ligger omkring 15 kilometer sydost om centrala Moskva.
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Raffinaderiet svarar för ungefär en tredjedel av huvudstadens bensin- och bränsleförsörjning och hade redan på tisdagen attackerats, varefter driften enligt uppgift stoppades, skriver The Moscow Times.
Nytt drönarrekord
Enligt Sobjanin sköts nästan 200 ukrainska drönare ner under morgonens angrepp, långt fler än vid det tidigare rekordet i mars, då 74 drönare bekämpades.
Totalt avvärjdes 555 drönare över Ryssland och det annekterade Krim mellan onsdag kväll och torsdag morgon, enligt det ryska försvarsdepartementet.
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I Moskvaregionen skadades 17 personer, däribland två barn, uppger guvernören Andrej Vorobjov. I södra Rostovregionen dödades en person och två andra skadades, sedan attacker satt eld på två byggnader och skadat ett diesellok.
Inställda flyg
Sjeremetjevo, Rysslands mest trafikerade flygplats, evakuerade passagerare och ställde in avgångar, medan flygbolagen Aeroflot och Rossija ställde in över 170 flygningar.
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Flygrestriktioner infördes även i centrala Ryssland, bland annat i Kazan, där president Vladimir Putin skulle träffa sydostasiatiska ledare vid ett Asean-toppmöte. Någon omedelbar kommentar från Kreml kom inte.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kallade attackerna ett ”fullt berättigat svar” på ryska angrepp mot ukrainska städer. ”Det är dags att kriget tar slut, och Ryssland måste ta de nödvändiga stegen i diplomatin”, skrev han på X.
Bredare kampanj mot oljeindustrin
Attacken är del av en bredare ukrainsk kampanj som sedan i våras riktats mot ryska raffinaderier och försörjningslinjer, i syfte att strypa Kremls intäkter från de stigande oljepriserna.
Liknande attacker har tidigare orsakat kraftiga bränder vid raffinaderiet i Tuapse och slagit ut energianläggningar i samband med Rysslands ekonomiska forum SPIEF.
Effekterna börjar också att märkas av.
Bränslepriserna stiger, och i dussintals ryska regioner har ransonering införts vid bensinstationerna – mitt under semester- och jordbrukssäsongen. Ryssland har också tvingats importera bränsle sjövägen från Asien.
Ekonomer har lyft fram strategin som särskilt effektiv: ett förstört raffinaderi kan brinna i veckor och innehåller dyrbar västerländsk utrustning som är svår att ersätta under sanktioner.
Samtidigt varnar analytiker för att överdriva den ekonomiska effekten, eftersom de höga oljepriserna hållit Rysslands energiintäkter uppe.