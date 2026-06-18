Största attacken mot Moskva hittills i ukrainsk drönarvåg

Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin uppgav vid sextiden på morgonen att luftförsvaret ”avvärjde en storskalig attack” och att flera drönare lyckades träffa anläggningen, som drivs av Gazprom Neft och ligger omkring 15 kilometer sydost om centrala Moskva.

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Raffinaderiet svarar för ungefär en tredjedel av huvudstadens bensin- och bränsleförsörjning och hade redan på tisdagen attackerats, varefter driften enligt uppgift stoppades, skriver The Moscow Times.

Nytt drönarrekord

Enligt Sobjanin sköts nästan 200 ukrainska drönare ner under morgonens angrepp, långt fler än vid det tidigare rekordet i mars, då 74 drönare bekämpades.

Totalt avvärjdes 555 drönare över Ryssland och det annekterade Krim mellan onsdag kväll och torsdag morgon, enligt det ryska försvarsdepartementet.

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I Moskvaregionen skadades 17 personer, däribland två barn, uppger guvernören Andrej Vorobjov. I södra Rostovregionen dödades en person och två andra skadades, sedan attacker satt eld på två byggnader och skadat ett diesellok.