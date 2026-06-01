Den 1 juli ändrar EU reglerna för nätköp. Men många svenskar missförstår reglerna – och risken är att småköpen blir dyrare än väntat.
Ny avgift slår mot nätköp: Det här behöver du veta före 1 juli
EU vill skapa mer rättvis konkurrens och få bättre kontroll över varor som skickas in i unionen.
På pappret införs en fast avgift. I praktiken kan den slå betydligt hårdare än många konsumenter räknar med.
Tullverket varnar för utbrett missförstånd
En Novus‑undersökning som Tullverket beställt, och som Dagens industri rapporterat om, visar att 41 procent av svenskarna inte tror att den nya avgiften kommer att påverka deras köpbeteende. Samtidigt uppger 54 procent att de skulle handla mindre eller avstå helt om en avgift införs.
Enligt Tullverkets uppbördschef Carina Asplund är det många som fortfarande tror att avgiften gäller per paket. I själva verket tas avgiften ut per varukategori enligt tullreglerna, vilket innebär att flera olika typer av varor i samma försändelse kan medföra flera avgifter.
Det är just den detaljen som gör att kostnaden kan bli högre än många räknar med.
Många småartiklar kan bli en dyr affär
’Den nya avgiften ligger på cirka 35 kronor per varukategori enligt tullklassificeringen. Om en beställning innehåller flera olika typer av varor kan därför flera avgifter tas ut, även om allt skickas i samma paket.
Hur många avgifter som tillkommer beror på hur varorna klassificeras i tullsystemet. En beställning som innehåller exempelvis kläder och skor kan därför få flera avgifter, utöver pris och moms.
För konsumenter som ofta handlar småartiklar från lågprissajter som Temu och Shein kan förändringen bli märkbar.
Inte alltid kunden som betalar
Om säljaren är ansluten till EU:s IOSS-system hanteras avgiften i de flesta fall av webbutiken eller plattformen. Om säljaren inte är ansluten kan konsumenten behöva betala både avgiften och moms i samband med importen till Sverige.
Ofta visar webbutiken först i kassan om den använder IOSS eller inte. Därför behöver konsumenten vara uppmärksam på vilka kostnader som kan tillkomma.
Reglerna gäller alla länder utanför EU, oavsett varans värde.
Tillfällig modell – ersätts 2028
Den fasta avgiften på cirka 35 kronor är en övergångslösning. Från 1 juli 2028 ersätts den av en procentuell tullavgift som del av EU:s bredare reform för importkontroll.
