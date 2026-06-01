Ny avgift slår mot nätköp: Det här behöver du veta före 1 juli

EU vill skapa mer rättvis konkurrens och få bättre kontroll över varor som skickas in i unionen.



På pappret införs en fast avgift. I praktiken kan den slå betydligt hårdare än många konsumenter räknar med.



Tullverket varnar för utbrett missförstånd

En Novus‑undersökning som Tullverket beställt, och som Dagens industri rapporterat om, visar att 41 procent av svenskarna inte tror att den nya avgiften kommer att påverka deras köpbeteende. Samtidigt uppger 54 procent att de skulle handla mindre eller avstå helt om en avgift införs.

Enligt Tullverkets uppbördschef Carina Asplund är det många som fortfarande tror att avgiften gäller per paket. I själva verket tas avgiften ut per varukategori enligt tullreglerna, vilket innebär att flera olika typer av varor i samma försändelse kan medföra flera avgifter.

Det är just den detaljen som gör att kostnaden kan bli högre än många räknar med.