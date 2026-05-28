Amerikaner flyr USA – ett bolag tjänar storkovan på det

Intresset för att lämna USA är just nu rekordstort.

Enligt tankesmedjan The Brookings Institution lämnade mellan 210 000 och 405 000 amerikanska medborgare landet under 2025.

Politiska spänningar uppges vara den främsta drivkraften, 89 procent av deltagarna på en nyligen genomförd emigrantkonferens i San Diego uppgav politiska skäl som huvudorsak. Populära destinationer är Mexiko, Portugal, Kanada och Nya Zeeland, men Europa lockar starkt.

Det som många av dessa presumtiva emigranter ännu inte vet är att vägen till ett europeiskt visum i stor utsträckning kontrolleras av ett enda privat bolag: VFS Global.

Nära monopol på europeisk visumhantering

Enligt en ettårig granskning genomförd av undersökningsorganisationen Lighthouse Reports, i samarbete med Politico och 13 internationella mediepartners, har Dubai-baserade VFS Global, majoritetsägt av riskkapitalbolaget Blackstone, en nära monopolställning på outsourcad visumhantering globalt.

Bolaget är kontrakterat av mer än 70 regeringar i 167 länder och hanterar visumansökningar för i princip samtliga EU-länder utom Spanien.

Affärsmodellen är enkel. VFS fattar inga viseringsbeslut, det är alltjämt respektive regering som bestämmer, utan sköter den administrativa fronten via bokningssystem, insamling av biometriska uppgifter och vidarebefordran av handlingar till konsulaten.