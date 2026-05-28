Hundratusentals amerikaner söker sig bort från USA, men vägen till ett nytt liv i Europa går ofta via ett omstritt privatföretag med nära monopol på visumhantering.
Amerikaner flyr USA – ett bolag tjänar storkovan på det
Intresset för att lämna USA är just nu rekordstort.
Enligt tankesmedjan The Brookings Institution lämnade mellan 210 000 och 405 000 amerikanska medborgare landet under 2025.
Politiska spänningar uppges vara den främsta drivkraften, 89 procent av deltagarna på en nyligen genomförd emigrantkonferens i San Diego uppgav politiska skäl som huvudorsak. Populära destinationer är Mexiko, Portugal, Kanada och Nya Zeeland, men Europa lockar starkt.
Det som många av dessa presumtiva emigranter ännu inte vet är att vägen till ett europeiskt visum i stor utsträckning kontrolleras av ett enda privat bolag: VFS Global.
Nära monopol på europeisk visumhantering
Enligt en ettårig granskning genomförd av undersökningsorganisationen Lighthouse Reports, i samarbete med Politico och 13 internationella mediepartners, har Dubai-baserade VFS Global, majoritetsägt av riskkapitalbolaget Blackstone, en nära monopolställning på outsourcad visumhantering globalt.
Bolaget är kontrakterat av mer än 70 regeringar i 167 länder och hanterar visumansökningar för i princip samtliga EU-länder utom Spanien.
Affärsmodellen är enkel. VFS fattar inga viseringsbeslut, det är alltjämt respektive regering som bestämmer, utan sköter den administrativa fronten via bokningssystem, insamling av biometriska uppgifter och vidarebefordran av handlingar till konsulaten.
Obligatoriska ”tillval” och aggressiv merförsäljning
Men det är i tillägstjänsterna som de riktiga pengarna finns.
Mellan 2017 och 2024 mer än fyrdubblades VFS rörelseresultat, från 36 miljoner till 161 miljoner schweiziska franc, medan antalet hanterade ansökningar bara ökade med 15 procent under samma period.
Granskningen, som bland annat bygger på interna inspektionsrapporter från 22 Schengenländer inhämtade via offentlighetsprincipen, visar att bolaget systematiskt säljer ”valfria” tjänster som SMS-notiser, kurirtjänster, dokumentskanning och premiumlounger, som i praktiken är svåra att tacka nej till.
Anställda vittnar om säljtryck och bonusar kopplade till försäljningsmål, och i vissa fall har tjänster lagts till på kundens nota utan medgivande.
Tjeckien konstaterade i en tillsynsrapport 2024 att bolaget utövar ”överdrivet tryck” för att marknadsföra tilläggstjänster, på ett sätt som får sökande att tro att köpen påverkar beslutet om visum.
Sverige har vid upprepade tillfällen noterat att VFS inte alltid är tydliga med att tjänsterna är frivilliga.
EU utreder – men alternativen saknas
Trots dokumenterade brister mot GDPR och EU:s viseringskodex har VFS mött begränsade konsekvenser.
Europeiska kommissionen meddelar nu att den inleder en ”omfattande studie” om outsourcing av visumtjänster.
Problemet är strukturellt. EU-länderna har under lång tid byggt ned sin egen konsulära kapacitet och är nu i praktiken beroende av VFS.
Som den schweiziska delegationen i Indien konstaterade: ”Vi har inget annat val än att se VFS som en partner – vi kommer aldrig själva att kunna ta emot det här antalet ansökningar.”