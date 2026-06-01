Norge i EU? Tanken har kommit närmare efter de stora geopolitiska förändringarna under de senaste åren. Men motståndet är fortfarande rejält i landet.
Norge sa nej till EU två gånger – nu omvärderar man hållningen
Norges beslut att stå utanför EU har varit en central del i landets utrikespolitik under de senaste årtiondena.
Men i en tid präglad av ökad geopolitisk osäkerhet, handelsspänningar och förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar ser norrmännen saken i ett annat ljus.
Landets utrikesledning menar att utvecklingen i omvärlden har gjort flera av de frågor som tidigare låg utanför det norska EU-samarbetet betydligt viktigare än när norrmännen röstade nej till medlemskap 1972 och 1994.
Handelskonflikter har påverkat
Norge står utanför EU men är genom EES-avtalet en del av den inre marknaden.
Motståndet mot medlemskap har historiskt varit starkt, inte minst på grund av oro för att landets fiske- och jordbruksnäringar skulle påverkas negativt av beslut fattade i Bryssel, skriver Financial Times.
Fisk och skaldjur är fortfarande en av Norges viktigaste exportsektorer efter olje- och gasindustrin.
Nu växer dock diskussionen om huruvida den nuvarande modellen fortfarande är tillräcklig.
De senaste årens handelskonflikter mellan USA och andra ekonomier har tydliggjort att Norge omfattas av den europeiska marknaden men saknar inflytande över EU:s handelspolitik och förhandlingar med omvärlden.
Svalbard blir allt viktigare
Samtidigt har EU:s roll inom försvars- och säkerhetspolitik stärkts efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.
Även säkerhetsläget i Arktis bidrar till den norska omvärderingen.
Diskussioner om Grönlands framtid och osäkerhet kring de långsiktiga amerikanska säkerhetsgarantierna har ökat fokus på europeiskt samarbete.
Norge följer också utvecklingen kring Svalbard noga, eftersom ögruppen har strategisk betydelse i regionen.
Hoppas få särskilda undantag
Parallellt riktas blickarna mot Island, som i augusti ska hålla en folkomröstning om att återuppta samtal om EU-medlemskap.
EU har signalerat att landet skulle kunna få särskilda undantag inom fiskepolitiken, något som följs med stort intresse i Norge. Ett sådant upplägg skulle kunna påverka den norska debatten om medlemskap.
Trots att flera ledande norska politiker är positiva till ett framtida medlemskap finns inga planer på en ny folkomröstning inom överskådlig tid.
Opinionsmätningar visar fortfarande att en majoritet av väljarna sannolikt skulle rösta nej.
