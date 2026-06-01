Norge sa nej till EU två gånger – nu omvärderar man hållningen

Norges beslut att stå utanför EU har varit en central del i landets utrikespolitik under de senaste årtiondena.

Men i en tid präglad av ökad geopolitisk osäkerhet, handelsspänningar och förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar ser norrmännen saken i ett annat ljus.

Landets utrikesledning menar att utvecklingen i omvärlden har gjort flera av de frågor som tidigare låg utanför det norska EU-samarbetet betydligt viktigare än när norrmännen röstade nej till medlemskap 1972 och 1994.

Handelskonflikter har påverkat

Norge står utanför EU men är genom EES-avtalet en del av den inre marknaden.

Motståndet mot medlemskap har historiskt varit starkt, inte minst på grund av oro för att landets fiske- och jordbruksnäringar skulle påverkas negativt av beslut fattade i Bryssel, skriver Financial Times.

Fisk och skaldjur är fortfarande en av Norges viktigaste exportsektorer efter olje- och gasindustrin.

Nu växer dock diskussionen om huruvida den nuvarande modellen fortfarande är tillräcklig.

De senaste årens handelskonflikter mellan USA och andra ekonomier har tydliggjort att Norge omfattas av den europeiska marknaden men saknar inflytande över EU:s handelspolitik och förhandlingar med omvärlden.

