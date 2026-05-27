Efter år av Brexitkaos – nu växer stödet för EU i Storbritannien

Både fördelar och nackdelar med ett återinträde

Relationen mellan EU och Storbritannien har sedan utträdet 2020 mest handlat om tekniska frågor: livsmedelsregler, tullprocedurer och andra detaljer som hanteras av tjänstemän.



En ansökan om återinträde skulle däremot lyftas direkt till stats- och regeringscheferna. En brittisk återkomst skulle innebära att unionen skulle återfå en G7-ekonomi, en kärnvapenmakt och ett av Europas viktigaste finanscentrum. Det skulle stärka Europa i en värld där USA och Kina dominerar.

Samtidigt är det väl känt att Storbritannien var en motvillig medlem som ofta motsatte sig initiativ för djupare europeisk integration, skriver The Economist.

Vad skulle krävas för ett återinträde?

Formellt skulle Storbritannien behandlas som alla andra kandidatländer. I praktiken skulle processen bli både enklare och svårare.



Reglerna har inte hunnit divergera särskilt mycket, vilket gör att förhandlingarna kan gå snabbt. Men flera medlemsländer kan kräva att britterna denna gång accepterar både euron och Schengen – åtminstone i teorin.

Det största hindret är politiskt. EU skulle vilja se en bred brittisk samsyn innan processen ens inleds. Ingen vill riskera ett nytt utträde inom överblickbar framtid. Först när både Labour och Tories står bakom en återansökan blir frågan realistisk.

En lång väg tillbaka

Storbritanniens första ansökan om medlemskap 1961 tog tolv år att förverkliga och stoppades två gånger av Frankrike.



En liknande tidslinje nu skulle innebära att en möjlig återkomst ligger långt in på 2030‑talet.

