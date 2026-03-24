Svensk e-handel exploderar – men utlandshandeln oroar

Den svenska e-handeln inledde 2026 starkt. I februari uppgick omsättningen till 11,1 miljarder kronor, en ökning med 15 procent jämfört med samma månad förra året, enligt Svensk Handels E-handelsindikator.

Tillväxten drivs av att både fler konsumenter handlar online och att de spenderar mer per köp, men samtidigt fortsätter utländska lågprisplattformar att ta större andelar av marknaden.

Handlade allt mer i februari

Bakom februarisiffrorna syns en bred uppgång. Andelen svenskar som e-handlade steg från 65 till 68 procent jämfört med februari 2025, och den genomsnittliga köpesumman ökade från 1 794 till 1 954 kronor.

Det är en markant acceleration jämfört med januari, då omsättningen enligt Svensk Handel endast växte med 1 procent, om än från en rekordhög konsumentandel på 69 procent, den högsta uppmätta för en januarimånad sedan mätningarna startade.