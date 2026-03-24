Det blev en stark inledning på året för svensk e-handel. Men de utländska lågprisplattformarna tar allt fler marknadsandelar.
Svensk e-handel exploderar – men utlandshandeln oroar
Den svenska e-handeln inledde 2026 starkt. I februari uppgick omsättningen till 11,1 miljarder kronor, en ökning med 15 procent jämfört med samma månad förra året, enligt Svensk Handels E-handelsindikator.
Tillväxten drivs av att både fler konsumenter handlar online och att de spenderar mer per köp, men samtidigt fortsätter utländska lågprisplattformar att ta större andelar av marknaden.
Handlade allt mer i februari
Bakom februarisiffrorna syns en bred uppgång. Andelen svenskar som e-handlade steg från 65 till 68 procent jämfört med februari 2025, och den genomsnittliga köpesumman ökade från 1 794 till 1 954 kronor.
Det är en markant acceleration jämfört med januari, då omsättningen enligt Svensk Handel endast växte med 1 procent, om än från en rekordhög konsumentandel på 69 procent, den högsta uppmätta för en januarimånad sedan mätningarna startade.
Apotek i topp
Den starkaste kategorin i februari var varor från apotek, där 34 procent av konsumenterna uppgav att de handlat online, upp från 30 procent ett år tidigare.
Kläder och skor kom på andra plats med 25 procent, medan skönhets- och hälsoprodukter stod för den procentuellt sett största ökningen av alla kategorier.
Utländska aktörer ökar
Ljusare siffror till trots så skuggas bilden av en fortsatt stark tillväxt för utländska e-handelsaktörer. I februari uppgav 19 procent av konsumenterna att de handlat varor från utlandet, jämfört med 16 procent samma månad 2025.
Var tionde konsument angav dessutom att de köpt från de kinesiska lågprisplattformarna Temu och Shein, en ökning från 7 procent ett år tidigare.
Det är en utveckling som oroar Svensk Handel. Redan i samband med januarisiffrorna lyfte Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel, att produkter från dessa plattformar återkommande brister i kraven på produktsäkerhet och kemikalieinnehåll som gäller på den svenska marknaden, och att situationen skapar konkurrens på ojämlika villkor.
”När globala plattformsföretag som Temu och Shein kan konkurrera på helt andra villkor snedvrids konkurrensen. Det riskerar att urholka både rättvisa och långsiktiga förutsättningar för svensk handel och slår mot svenska företag, jobb och i förlängningen hela handelssektorn, säger Per Ljungberg.
Mönstret är en del av en bredare trend. Under fjärde kvartalet 2025 uppgick andelen konsumenter som e-handlat från utlandet till 23 procent, den högsta uppmätta nivån för ett enskilt kvartal sedan Svensk Handel började mäta 2020.