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Kunskapsluckor bland unga får lärare att slå larm

studenter
USA är ett av länderna därifrån det kommer rapporter om att unga har lägre kunskapsnivå än tidigare. (Foto: Emily Elconin /AP/TT).
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund

Dagens studenter är sämre rustade att bedriva studier på högre nivå, och AI kan vara en orsak. Det menar lärare i flera olika länder.

En växande andel universitetsstudenter i flera utvecklade länder saknar grundläggande färdigheter i matematik och läsförståelse.

Det visar nya internationella data.

Nu varnar lärare för att högskolor sänker kraven och att artificiell intelligens bidrar till ökad betygsinflation.

Har stora kunskapsluckor

Utvecklingen har aktualiserats sedan över 1 800 matematik- och naturvetenskapslärare vid University of California slagit larm om att många nybörjarstudenter inte har de kunskaper som krävs för universitetsstudier.

På vissa utbildningar bedöms mellan 20 och 30 procent av studenterna ha så stora kunskapsluckor att lärare tvingas repetera matematik på grundskolenivå, skriver The Economist.

Liknande signaler kommer från flera universitet i USA.

Vid Harvard uppges studenter ha svårare att läsa längre och mer avancerade texter än tidigare generationer, medan lärare på andra lärosäten rapporterar sjunkande kunskapsnivåer inom både matematik och språk.

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Stora skillnader mellan länder

Data från OECD undersökning av vuxnas färdigheter visar att problemen inte är begränsade till USA.

I genomsnitt presterar omkring åtta procent av studenterna inom högre utbildning i läs- eller räknefärdigheter på en nivå som motsvarar slutet av grundskolans första år.

Andelen har ökat sedan den föregående mätningen drygt tio år tidigare.

Skillnaderna mellan länder är samtidigt stora. Estland hör till de bäst presterande, medan resultaten är betydligt svagare i bland annat Polen, Chile och USA.

Storbritannien ligger över genomsnittet och har förbättrat sina resultat.

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Flera orsaker lyfts fram

Forskare pekar på flera orsaker till utvecklingen. Pandemin och de omfattande skolstängningarna bedöms ha förvärrat redan existerande problem.

Samtidigt lyfts ökad skärmtid, minskat bokläsande och förändrade undervisningsmetoder fram som möjliga förklaringar.

Universiteten får också kritik för att ha sänkt antagningskraven och blivit mer beroende av gymnasiebetyg, samtidigt som standardiserade antagningsprov fått mindre betydelse.

Betygsinflation i både gymnasiet och högre utbildning uppges göra det svårare att bedöma studenternas faktiska kunskaper.

Flera universitet återinför nu övervakade salstentor, medan andra försöker anpassa examinationerna till en utbildningsmiljö där AI blivit ett allt vanligare hjälpmedel.

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