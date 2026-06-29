Kunskapsluckor bland unga får lärare att slå larm

En växande andel universitetsstudenter i flera utvecklade länder saknar grundläggande färdigheter i matematik och läsförståelse.

Det visar nya internationella data.

Nu varnar lärare för att högskolor sänker kraven och att artificiell intelligens bidrar till ökad betygsinflation.

Har stora kunskapsluckor

Utvecklingen har aktualiserats sedan över 1 800 matematik- och naturvetenskapslärare vid University of California slagit larm om att många nybörjarstudenter inte har de kunskaper som krävs för universitetsstudier.

På vissa utbildningar bedöms mellan 20 och 30 procent av studenterna ha så stora kunskapsluckor att lärare tvingas repetera matematik på grundskolenivå, skriver The Economist.

Liknande signaler kommer från flera universitet i USA.

Vid Harvard uppges studenter ha svårare att läsa längre och mer avancerade texter än tidigare generationer, medan lärare på andra lärosäten rapporterar sjunkande kunskapsnivåer inom både matematik och språk.

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