Idag har världens elituniversitet namn som Harvard och Oxford. Imorgon kan de bästa universiteten däremot heta något på kinesiska, åtminstone enligt den nuvarande trenden.
Kinas universitet rusar i rankingar – pumpar ut forskning
Kinesiska universitet klättrar snabbt i globala rankningar, samtidigt som amerikanska lärosäten tappar mark.
Det är en trend som märks tydligt numera.
Utvecklingen syns i internationella listor som fokuserar på vetenskapliga publikationer och citeringar, där flera kinesiska universitet nu placerar sig före traditionellt tunga amerikanska institutioner, skriver New York Times.
Går snabbt i Kina
Harvard University, som länge varit världens mest produktiva forskningsuniversitet enligt dessa mått, har nyligen fallit till tredje plats.
Samtidigt toppas listan av Zhejiang University, och ytterligare sju kinesiska lärosäten återfinns bland de tio främsta.
Förskjutningen speglar inte en minskad forskningsaktivitet i USA, utan en betydligt snabbare expansion i Kina.
Publicerar mer på engelska
Amerikanska toppuniversitet producerar i dag fler vetenskapliga artiklar än för två decennier sedan.
Men tillväxttakten i Kina har varit avsevärt högre, efter år av massiva statliga investeringar i forskning, laboratorier och forskarutbildning.
Kinesiska forskare publicerar dessutom i allt större utsträckning i internationella, engelskspråkiga tidskrifter, vilket ökar deras synlighet och genomslag i globala databaser.
Har skurit ned på anslagen i USA
Utvecklingen sammanfaller med ökade påfrestningar för amerikansk akademi.
Under Donald Trumps administration har federala forskningsanslag till universitet skurits ned kraftigt, samtidigt som striktare migrationspolitik minskat inflödet av internationella studenter och forskare.
Antalet utländska studenter som anlände till USA under hösten 2025 var betydligt lägre än året innan, vilket på sikt kan påverka både forskningens kvalitet och universitetens internationella ställning.
I Kina går utvecklingen i motsatt riktning. Staten har satsat stora resurser på att bygga upp forskningskapacitet och locka både inhemska och utländska talanger.
Kina kan locka fler forskare
Nya visumprogram riktar sig särskilt till högutbildade inom naturvetenskap och teknik, och universitet använder sina klättringar i internationella rankningar som ett sätt att signalera global konkurrenskraft.
Även andra rankinginstitut visar samma mönster.
Amerikanska universitet dominerar fortfarande toppskikten i bredare listor som väger in rykte, undervisning och resurser, men längre ned sjunker allt fler lärosäten.
Experter pekar på att effekterna av minskade forskningsanslag i USA kommer med fördröjning. Vetenskapliga genombrott och publikationer bygger ofta på projekt som startades flera år tidigare.
På längre sikt riskerar dock minskade investeringar att försvaga USA:s ställning i den globala forskningskonkurrensen.
