Jättestäderna har vuxit snabbt – nu når de en vändpunkt

Världens största städer kommer att fortsätta växa under de kommande decennierna.

Men det sker i en betydligt långsammare takt än många tidigare prognoser har pekat på.

Det visar en ny studie från forskare vid bland annat Complexity Science Hub och ETH Zürich.

Har ökat rejält

Forskarna bedömer att omkring en miljard människor kommer att flytta till städer under de kommande 25 åren, motsvarande en stad i New Yorks storlek ungefär varannan månad, rapporterar Earth.com.

Samtidigt väntas de största storstäderna gradvis förlora den tillväxtfördel de haft under lång tid.

I dag bor omkring 24 procent av världens befolkning i städer med fler än en miljon invånare, jämfört med 11 procent år 1975.

År 2100 väntas andelen öka till 38 procent, men det är betydligt lägre än vad tidigare trendprognoser har indikerat.

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