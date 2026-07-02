Trenden har varit tydlig: storstäder har vuxit snabbt under de senaste åren. Men även om de fortsätter att växa sker det betydligt långsammare.
Jättestäderna har vuxit snabbt – nu når de en vändpunkt
Världens största städer kommer att fortsätta växa under de kommande decennierna.
Men det sker i en betydligt långsammare takt än många tidigare prognoser har pekat på.
Det visar en ny studie från forskare vid bland annat Complexity Science Hub och ETH Zürich.
Har ökat rejält
Forskarna bedömer att omkring en miljard människor kommer att flytta till städer under de kommande 25 åren, motsvarande en stad i New Yorks storlek ungefär varannan månad, rapporterar Earth.com.
Samtidigt väntas de största storstäderna gradvis förlora den tillväxtfördel de haft under lång tid.
I dag bor omkring 24 procent av världens befolkning i städer med fler än en miljon invånare, jämfört med 11 procent år 1975.
År 2100 väntas andelen öka till 38 procent, men det är betydligt lägre än vad tidigare trendprognoser har indikerat.
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Attraktionskraften minskar
Enligt forskarna innebär den nya modellen att omkring 450 miljoner färre människor kommer att bo i miljonstäder vid seklets slut jämfört med om dagens utveckling bara hade skrivits fram.
Studien visar att stora städer följer ett slags livscykel.
I länder som fortfarande urbaniseras snabbt, framför allt i delar av Asien och Afrika, växer de största städerna betydligt snabbare än övriga städer.
Det beror på att de erbjuder fler arbetstillfällen, utbildningsmöjligheter och samhällsservice.
När ett land blir mer urbaniserat minskar däremot storstädernas relativa attraktionskraft.
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Finns olika aspekter
Mindre och medelstora städer börjar då växa i ungefär samma takt som de största, vilket leder till en jämnare fördelning av befolkningstillväxten.
Forskarna pekar också på att stora städer innebär både fördelar och nackdelar.
Invånare i miljonstäder är generellt mer produktiva och innovativa än personer i mindre städer, men de möter också högre kostnader i form av längre restider, större trängsel och ökad risk för vissa sjukdomar.
Enligt forskarna kan resultaten få stor betydelse för framtida planering av bostäder, transporter, energisystem och klimatanpassning.
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