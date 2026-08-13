Hur mycket olja behövs? Världens två mest inflytelserika oljeprognosmakare drar helt olika slutsatser om 2026. Internationella energiorganet IEA spår för första gången sedan pandemin att den globala oljeefterfrågan faktiskt kommer minska. OPEC räknar fortfarande med tillväxt. Skillnaden mellan dem: 2,2 miljoner fat om dagen. Vem har rätt?
2,2 miljoner fat isär: IEA och OPEC oense om framtiden för olja
På onsdagen meddelade IEA att man nu väntar sig att den globala oljeefterfrågan faller med 1,6 miljoner fat om dagen under 2026. Det är en nedjustering med 510 000 fat jämfört med julirapporten.
Samt första gången organet spår en faktisk årlig nedgång sedan covid-pandemin lamslog världsekonomin. ”Den fortsatta stängningen av Hormuzsundet och höga bränslepriser fortsätter att tynga oljekonsumtionen”, skriver IEA.
Mer olja behövs enligt OPEC
Den internationella oljekartellen OPEC ser det annorlunda. Där räknar man fortfarande med tillväxt, om än nedjusterad för fjärde månaden i rad, till 580 000 fat om dagen, ner från 780 000 fat i förra rapporten.
OPEC har genomgående hävdat att kriget gjort mindre skada på konsumtionen än vad västerländska prognosmakare tror. Detta trots att andra källor larmar om tomma lager.
Vem har rätt?
För att försöka förstå vad som händer kan vi titta på en tredje, mer neutral källa. Amerikanska energimyndigheten EIA, som varken företräder oljeproducenter (som OPEC) eller huvudsakligen konsumerande industriländer (som IEA), publicerade sin egen prognos den 11 augusti.
EIA räknar med fortsatt betydande störningar i Hormuzsundstrafiken genom augusti, med produktionsbortfall i Mellanöstern på omkring 0,6 miljoner fat om dagen ännu i slutet av 2027. Det är en bedömning som ligger betydligt närmare IEA:s dystrare linje än OPEC:s.
Ökad produktion av olja
Bakgrunden till oenigheten är konkret och mätbar. Golfstaternas produktion har visserligen stigit till 23,9 miljoner fat om dagen, men regionens export har fallit med 2,1 miljoner fat till 15 miljoner, sedan Hormuzsundet i praktiken stängdes igen i början av juli och tankfartyg och infrastruktur utsatts för attacker.
Lastningarna föll från 20 miljoner fat om dagen i början av juli till omkring 12 miljoner senare i månaden. IEA har därför sänkt sina globala utbudsprognoser igen, till en nedgång på 4,3 miljoner fat om dagen för året, medan globala oljelager sjönk med 69 miljoner fat i juli, ner 410 miljoner sedan kriget inleddes.
Allt annat än neutrala
Institutionernas historiska track record ger ytterligare en ledtråd. IEA representerar i grunden konsumerande OECD-länder och har historiskt tenderat att vara mer försiktig i sina efterfrågeprognoser, medan OPEC, som företräder producentländer, har ett strukturellt intresse av att måla upp en starkare efterfrågebild för att motivera fortsatt hög produktion.
Det gör att ingen av parterna är en helt neutral domare i sin egen tvist. Vilket också är precis varför en tredje röst som EIA blir extra intressant att väga in.
Enighet om nästa år
Intressant nog möts de båda organisationerna i sin syn på nästa år: OPEC höjde sin prognos för 2027 till en tillväxt på 2,2 miljoner fat om dagen, medan IEA går ännu längre och spår 2,4 miljoner.
Att IEA som annars är mer pessimistisk lägger sig på en högre nivå än OPEC för 2027 är i sig en signal värd att lägga märke till.