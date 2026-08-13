2,2 miljoner fat isär: IEA och OPEC oense om framtiden för olja

Vem har rätt?

För att försöka förstå vad som händer kan vi titta på en tredje, mer neutral källa. Amerikanska energimyndigheten EIA, som varken företräder oljeproducenter (som OPEC) eller huvudsakligen konsumerande industriländer (som IEA), publicerade sin egen prognos den 11 augusti.

EIA räknar med fortsatt betydande störningar i Hormuzsundstrafiken genom augusti, med produktionsbortfall i Mellanöstern på omkring 0,6 miljoner fat om dagen ännu i slutet av 2027. Det är en bedömning som ligger betydligt närmare IEA:s dystrare linje än OPEC:s.

ANNONS

Ökad produktion av olja

Bakgrunden till oenigheten är konkret och mätbar. Golfstaternas produktion har visserligen stigit till 23,9 miljoner fat om dagen, men regionens export har fallit med 2,1 miljoner fat till 15 miljoner, sedan Hormuzsundet i praktiken stängdes igen i början av juli och tankfartyg och infrastruktur utsatts för attacker.

Lastningarna föll från 20 miljoner fat om dagen i början av juli till omkring 12 miljoner senare i månaden. IEA har därför sänkt sina globala utbudsprognoser igen, till en nedgång på 4,3 miljoner fat om dagen för året, medan globala oljelager sjönk med 69 miljoner fat i juli, ner 410 miljoner sedan kriget inleddes.

Allt annat än neutrala

Institutionernas historiska track record ger ytterligare en ledtråd. IEA representerar i grunden konsumerande OECD-länder och har historiskt tenderat att vara mer försiktig i sina efterfrågeprognoser, medan OPEC, som företräder producentländer, har ett strukturellt intresse av att måla upp en starkare efterfrågebild för att motivera fortsatt hög produktion.

Det gör att ingen av parterna är en helt neutral domare i sin egen tvist. Vilket också är precis varför en tredje röst som EIA blir extra intressant att väga in.

Enighet om nästa år

Intressant nog möts de båda organisationerna i sin syn på nästa år: OPEC höjde sin prognos för 2027 till en tillväxt på 2,2 miljoner fat om dagen, medan IEA går ännu längre och spår 2,4 miljoner.

ANNONS

Att IEA som annars är mer pessimistisk lägger sig på en högre nivå än OPEC för 2027 är i sig en signal värd att lägga märke till.