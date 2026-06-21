Världens största stad kan puttas ner från tronen

Enligt FN:s rapport World Urbanization Prospects 2025 rymmer Jakartas sammanhängande stadsområde nästan 42 miljoner invånare, följt av Bangladeshs huvudstad Dhaka på knappt 40 miljoner och Tokyo på 33 miljoner.

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Förklaringen är inte främst explosiv tillväxt, utan en ny mätmetod.

I stället för administrativa kommungränser mäter FN numera sammanhängande bebyggelse och befolkningstäthet med hjälp av satellitdata.

Tokyo har inte krympt

Just metoden är poängen. Den bygger på EU:s jordobservationsprogram Copernicus och dess databas Global Human Settlement Layer, som kombinerar satellitbilder med folkräkningar.

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EU:s rymdorgan konstaterar att kartan över världens städer därmed ritas om, Tokyo har inte krympt, men när hela det urbana sammanhanget räknas in räcker det inte längre till förstaplatsen.