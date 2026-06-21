I höstas blev det officiellt. Indonesiens huvudstad Jakarta har gått om Tokyo som världens folkrikaste stad. Men de färska siffrorna pekar redan mot nästa skifte, och det handlar mindre om Asiens etablerade jättar än om var människorna, och pengarna, är på väg.
Världens största stad kan puttas ner från tronen
Enligt FN:s rapport World Urbanization Prospects 2025 rymmer Jakartas sammanhängande stadsområde nästan 42 miljoner invånare, följt av Bangladeshs huvudstad Dhaka på knappt 40 miljoner och Tokyo på 33 miljoner.
Missa inte: Trump tror på normal oljetrafik nu – får mothugg. Realtid
Förklaringen är inte främst explosiv tillväxt, utan en ny mätmetod.
I stället för administrativa kommungränser mäter FN numera sammanhängande bebyggelse och befolkningstäthet med hjälp av satellitdata.
Tokyo har inte krympt
Just metoden är poängen. Den bygger på EU:s jordobservationsprogram Copernicus och dess databas Global Human Settlement Layer, som kombinerar satellitbilder med folkräkningar.
Läs även: Trots krig och oro: Ökad export och nya börsrekord. Dagens PS
EU:s rymdorgan konstaterar att kartan över världens städer därmed ritas om, Tokyo har inte krympt, men när hela det urbana sammanhanget räknas in räcker det inte längre till förstaplatsen.
Skifte redan vid mitten av seklet
Och rörelsen fortsätter. Enligt samma analys väntas snabbväxande Dhaka passera Jakarta och bli världens största stad till mitten av seklet, medan Tokyo halkar ned till sjunde plats.
Missa inte: Tokyo-börsen går som tåget – investerare tror på ny strategi. Realtid
Fram till 2050 spås sju nya megastäder tillkomma, däribland Kuala Lumpur och Addis Abeba. Antalet städer med minst tio miljoner invånare har fyrdubblats sedan 1975, till 33 i dag, varav drygt hälften ligger i Asien.
Kapitalet kan flytta med befolkningen
Det ekonomiskt intressanta ligger i koncentrationen. FN räknar med att två tredjedelar av världens befolkningstillväxt fram till 2050 sker i städer, och att merparten av de nästan en miljard nya stadsborna hamnar i bara sju länder: Indien, Nigeria, Pakistan, Kongo-Kinshasa, Egypten, Bangladesh och Etiopien.
Det är dit framtidens efterfrågan på bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik flyttar, och därmed också kapitalet.
Många bor fortfarande i mindre städer
Samtidigt är megastäderna inte hela bilden. EU:s analys visar att de flesta människor fortfarande bor i små och medelstora städer; av drygt 12 000 kartlagda städer har 96 procent färre än en miljon invånare.
Ungefär 3 000 städer krympte dessutom mellan 2015 och 2025, många av dem i Kina och Indien. Tillväxt och tillbakagång sker alltså samtidigt, ibland i samma land.