Nästan en femtedel av världens superrika bor i bara tio städer, och sju av dem ligger i USA.
Här bor världens superrika – en femtedel samlad i bara tio städer
Med superrika avses personer med en nettoförmögenhet på minst 30 miljoner dollar, så kallade ultra-high-net-worth individuals (UHNW).
Missa inte: Rika barndomsvänner kan ge högre inkomst senare i livet. Realtid
I dag finns det uppskattningsvis 510 000 sådana individer globalt, med en samlad förmögenhet på omkring 59,8 biljoner dollar, enligt Moneywise.
USA i topp
New York toppar listan som sammanställts av förmögenhetsanalysplattformen Altrata med 21 380 superrika invånare, en ökning med 23,4 procent jämfört med föregående år.
På andra plats kommer Hongkong med 17 215 UHNW-individer, följt av Los Angeles, San Francisco och Chicago. Även Tokyo och London finns med på topp tio, men i övrigt dominerar amerikanska städer listan fullständigt.
Läs även: Elon Musk är rikaste personen i världen – någonsin. Dagens PS
USA har mer än tre gånger så många superrika som näst största landet, Kina, skriver CNBC.
Trots att gruppen bara utgör en procent av den globala miljonärspopulationen kontrollerar de nästan en tredjedel av den samlade förmögenheten inom den bredare gruppen.
Och de blir fler. Altrata spår att antalet UHNW-individer kan stiga till nära 677 000 år 2030.
Sverige – ett överraskande hem för miljardärer
Medan USA dominerar den globala förmögenhetskartan har även Sverige vuxit fram som ett europeiskt centrum för superrika. Även om Stockholm inte är med i den absoluta toppen.
År 1996 fanns det bara 28 personer med en nettoförmögenhet på minst en miljard kronor i Sverige, år 2021 hade siffran stigit till 542, med en samlad förmögenhet motsvarande 70 procent av Sveriges BNP, enligt BBC.
Missa inte: Rika kineser flyttar till Dubai – får färre arga blickar. Realtid
En viktig förklaring är den svenska tech-sektorn, med globala framgångar som Spotify och Skype. Men en gynnsam skattepolitik kan också ligga bakom.
Sverige avskaffade förmögenhetsskatten och arvsskatten på 2000-talet, och bolagsskatten har sjunkit från runt 30 procent till drygt 20 procent i dag.
Superrika lockas av liknande faktorer oavsett var i världen de slår sig ned: starka finansiella ekosystem, skattemässiga fördelar.
Men även möjligheten att vara nära andra med liknande förmögenheter. Enligt Moneywise känner den genomsnittlige UHNW-individen minst 70 andra superrika personligen.