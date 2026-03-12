Här bor världens superrika – en femtedel samlad i bara tio städer

Med superrika avses personer med en nettoförmögenhet på minst 30 miljoner dollar, så kallade ultra-high-net-worth individuals (UHNW).

Missa inte: Rika barndomsvänner kan ge högre inkomst senare i livet. Realtid

I dag finns det uppskattningsvis 510 000 sådana individer globalt, med en samlad förmögenhet på omkring 59,8 biljoner dollar, enligt Moneywise.

USA i topp

New York toppar listan som sammanställts av förmögenhetsanalysplattformen Altrata med 21 380 superrika invånare, en ökning med 23,4 procent jämfört med föregående år.

På andra plats kommer Hongkong med 17 215 UHNW-individer, följt av Los Angeles, San Francisco och Chicago. Även Tokyo och London finns med på topp tio, men i övrigt dominerar amerikanska städer listan fullständigt.

Läs även: Elon Musk är rikaste personen i världen – någonsin. Dagens PS

USA har mer än tre gånger så många superrika som näst största landet, Kina, skriver CNBC.

ANNONS

Trots att gruppen bara utgör en procent av den globala miljonärspopulationen kontrollerar de nästan en tredjedel av den samlade förmögenheten inom den bredare gruppen.

Och de blir fler. Altrata spår att antalet UHNW-individer kan stiga till nära 677 000 år 2030.