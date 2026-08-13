Miljardsmäll för grönt stål: Drabbar Tyskland – precis som Stegra

Verket i Duisburg är ett av Europas största industriprojekt för att minska koldioxidutsläppen.

Två tredjedelar av de 3 miljarder euro som ligger bakom bygget kommer från den tyska staten och delstaten Nordrhein-Westfalen, rapporterar Reuters. Villkoret var från början att anläggningen skulle drivas på grön vätgas.

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Men vätgasen har blivit för dyr och för svårtillgänglig för att projektet ska hålla den ursprungliga planen.

För att pengarna ändå ska kunna betalas ut har bolaget under en längre tid förhandlat med både EU-kommissionen och den tyska regeringen om att skriva om stödvillkoren, så att verket kan starta på naturgas och ställa om till vätgas i ett senare skede.

EU godkänner omskrivningen

Nu tycks förhandlingen ha nått ett genombrott. Enligt finanschefen Axel Hamann har kommissionen godkänt den planerade ändringen och bekräftat att den är förenlig med EU:s statsstödsregler.

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Det innebär, enligt Hamann, att staten ”snabbt” kan genomföra ändringen och justera stödbesluten därefter.

Formuleringen bör läsas med viss försiktighet. Något formellt regeringsbeslut om de nya villkoren tycks ännu inte vara fattat, Hamann beskriver snarare ett läge där hindren är undanröjda än ett avslutat ärende.