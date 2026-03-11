Jordens uppvärmning har ökat under hela 1900-talet. Ny forskning visar att uppvärmningen gått betydligt snabbare sedan 2015.
Världsrekord i värme – vi springer mot kritisk gräns
När klimatforskaren Stefan Rahmstorf vid Potsdam Institute for Climate Impact Research gick igenom mätningar av globala värmerekord såg han samma mönster i alla dataset. Temperaturen stiger snabbare än under tidigare decennier.
Flera analyser pekar på en möjlig vändpunkt runt 2013–2014. Då tycks den långvariga uppvärmningstrenden ha blivit brantare.
Klimatet svänger naturligt från år till år, och sådana variationer kan göra det svårt att se om planeten fortsätter värmas i samma takt eller om uppvärmningen verkligen accelererar.
Se förbi de naturliga svängningarna
En kraftig El Niño kan höja den globala medeltemperaturen under ett eller två år utan att förändra den långsiktiga trenden.
Även andra faktorer påverkar temperaturen tillfälligt. Stora vulkanutbrott blockerar solljus och kyler jordytan, medan variationer i solens aktivitet skapar också mindre temperaturtoppar och dalar
Forskarna rensade bort sådana kända effekter ur fem stora temperaturserier. På så sätt minskade bruset i data och de kunde tydligare se den underliggande uppvärmningstrenden.
Resultatet visade att den globala temperaturen stigit betydligt brantare det senaste decenniet, skriver earth.com. Ingen tioårsperiod i temperaturmätningar sedan 1880 har varit varmare än den senaste.
Det handlar alltså inte längre om enstaka rekordår, utan värmen börjar etablera sig som ett nytt normaltillstånd.
Närmar vi oss en kritisk gräns?
Temperaturen har redan passerat 1,5°C under ett enskilt år. Det betyder inte att Parisavtalets mål är brutet. Forskarna menar att detta kan vara första tecknet på att gränsen snart överskrids på längre sikt.
En möjlig förklaring till den accelererade uppvärmningen är att luftens små partiklar, som tidigare kylde planeten, har minskat. Mindre kylande partiklar avslöjar mer av den underliggande uppvärmningen från växthusgaser. Exakt hur mycket de bidrar är fortfarande osäkert.
Framtiden styrs av utsläpp
Hur snabbt jorden fortsätter värmas beror på våra handlingar. Temperaturen slutar bara stiga när utsläppen når netto-noll, det vill säga när utsläpp och upptag balanseras.
Forskarna fortsätter analysera orsakerna, men budskapet är klart: åtgärder för att minska utsläpp och anpassa samhällen kan inte vänta.
