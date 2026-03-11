Världsrekord i värme – vi springer mot kritisk gräns

När klimatforskaren Stefan Rahmstorf vid Potsdam Institute for Climate Impact Research gick igenom mätningar av globala värmerekord såg han samma mönster i alla dataset. Temperaturen stiger snabbare än under tidigare decennier.

Flera analyser pekar på en möjlig vändpunkt runt 2013–2014. Då tycks den långvariga uppvärmningstrenden ha blivit brantare.

Klimatet svänger naturligt från år till år, och sådana variationer kan göra det svårt att se om planeten fortsätter värmas i samma takt eller om uppvärmningen verkligen accelererar.

Se förbi de naturliga svängningarna

En kraftig El Niño kan höja den globala medeltemperaturen under ett eller två år utan att förändra den långsiktiga trenden.

Även andra faktorer påverkar temperaturen tillfälligt. Stora vulkanutbrott blockerar solljus och kyler jordytan, medan variationer i solens aktivitet skapar också mindre temperaturtoppar och dalar

Forskarna rensade bort sådana kända effekter ur fem stora temperaturserier. På så sätt minskade bruset i data och de kunde tydligare se den underliggande uppvärmningstrenden.

Resultatet visade att den globala temperaturen stigit betydligt brantare det senaste decenniet, skriver earth.com. Ingen tioårsperiod i temperaturmätningar sedan 1880 har varit varmare än den senaste.

Det handlar alltså inte längre om enstaka rekordår, utan värmen börjar etablera sig som ett nytt normaltillstånd.

