Statliga AP7 förvaltar 1 300 miljarder pensionskronor. Nu ska 130 miljarder investeras för att bekämpa klimatförändringarna – genom att satsa på cement- och oljeindustrin.
AP7 ska rädda klimatet – med pensionsmiljarder i oljebolag
Sjunde AP-fonden inför ett nytt ramverk för så kallad riskbaserad exkludering.
Samtidigt skapas en omställningsportfölj som ska investera i sektorer med enorma klimatutsläpp.
”Det kanske låter motsägelsefullt att äga företag med stora utsläpp, men har de omställningspotential till en fossilfri ekonomi är det där vi kan göra störst nytta”, säger Mikael Lindh Hök, presstalesperson på AP7, till News55.
Ägarinflytande istället för bojkott
Strategin bygger på att ägarinflytande ger större klimateffekt än att bojkotta fossilbolagen helt.
Fonden kommer att utesluta fler bolag med hög klimatrisk, men samtidigt koncentrera investeringar till företag där omställningspotentialen bedöms som störst.
”Varken de grönaste eller brunaste bolagen ska vara med, men vi kommer ha en övervikt mot bolag som i dag släpper ut mycket, men som har tydliga möjligheter och vilja att minska sitt klimatavtryck”, säger Lindh Hök.
Förändringen är del av ett nytt ramverk för riskbaserad exkludering som AP7 inför. Sedan 2017 har fonden använt Parisavtalet som grund för att utesluta bolag, men enligt fonden har omvärlden blivit mer konfliktfylld och svårförutsägbar.
Mänskliga rättigheter i fokus
Ramverket omfattar även normbaserad exkludering kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption.
Införandet sker stegvis under kommande år och inleds med fokus på människorättskränkningar i konfliktområden.
”Vi behöver fler verktyg för att kunna hantera risker som blir alltmer komplexa och svårförutsägbara”, enligt AP7.
Fondens investeringar har tidigare uppmärksammats. I september rapporterade Dagens Industri att AP7 investerat drygt två miljarder kronor i bolag som gör affärer med militärjuntan i Myanmar, bland annat indiska Bharat Electronics som sålt vapen till juntan.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
