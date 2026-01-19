Nu är Trump kung i Davos – släpper klimatfrågan

När USA:s president Donald Trump denna vecka anländer till Davos markerar det ett tydligt skifte för World Economic Forum.

Sammankomsten har länge velat förknippats med klimatambitioner och sociala hållbarhetsfrågor.

Men nu går WEF in i en ny fas där amerikansk maktpolitik, ekonomisk tillväxt och artificiell intelligens dominerar agendan, skriver Politico.

Försöker återupprätta relevansen

Årets möte präglas av en ovanligt stark amerikansk närvaro. Förutom presidenten deltar flera tunga ministrar och rådgivare ur Trumps innersta krets.

Det är resultatet av ett målmedvetet arbete från forumets ledning för att återställa Davos relevans efter pandemin, interna kriser och ifrågasatt legitimitet.

Trumps medverkan ses som ett kvitto på att forumet åter blivit en plats där global makt och kapital möts.