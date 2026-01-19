20 jan. 2026

Nu är Trump kung i Davos – släpper klimatfrågan

davos
Efter en tuff tid för World Economic Forum i Davos har man satsat mer på geopolitik och tillväxt än hållbarhetsfrågor. (Foto: Markus Schreiber /AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

På bara några år har World Economic Forum, ”elitmötet” i Davos, ändrat inställning. Donald Trumps tal blir den tydligaste symbolen för det.

När USA:s president Donald Trump denna vecka anländer till Davos markerar det ett tydligt skifte för World Economic Forum.

Sammankomsten har länge velat förknippats med klimatambitioner och sociala hållbarhetsfrågor.

Men nu går WEF in i en ny fas där amerikansk maktpolitik, ekonomisk tillväxt och artificiell intelligens dominerar agendan, skriver Politico.

Försöker återupprätta relevansen

Årets möte präglas av en ovanligt stark amerikansk närvaro. Förutom presidenten deltar flera tunga ministrar och rådgivare ur Trumps innersta krets.

Det är resultatet av ett målmedvetet arbete från forumets ledning för att återställa Davos relevans efter pandemin, interna kriser och ifrågasatt legitimitet.

Trumps medverkan ses som ett kvitto på att forumet åter blivit en plats där global makt och kapital möts.

Mer AI än klimat

Samtidigt har innehållet förändrats markant. En gång i tiden gavs Greta Thunberg ett stort utrymme på konferensen.

Frågor om klimat, mångfald och globala hållbarhetsmål har dock fått mindre utrymme i år jämfört med tidigare år.

I stället lyfts teman som tillväxt, geopolitik och AI:s roll som ekonomisk motor.

Många olösta frågor

Teknikjättar och finansiella aktörer samlas för att diskutera hur artificiell intelligens kan driva produktivitet och omforma näringslivet, i ett läge där värderingar och vinster inom sektorn nått nya höjder.

För europeiska ledare innebär Davos ett tillfälle att direkt konfrontera Trump i frågor som handel, säkerhet och geopolitik.

Hot om nya amerikanska tullar, spänningar kring Grönland och osäkerheten kring relationen mellan USA och EU hänger över mötet.

Knyter kontakt med företagsledare

Samtidigt hoppas flera regeringar kunna säkra amerikanskt stöd i frågor som rör Europas säkerhet och Ukrainas framtida återuppbyggnad.

Internt har World Economic Forum också genomgått förändringar.

Efter grundaren Klaus Schwabs uppmärksammade avgång har organisationen snabbt sökt stabilitet genom att knyta till sig inflytelserika företagsledare. Detta har bidragit till att locka tillbaka politiska och ekonomiska tungviktare.

DavosDonald TrumpWorld Economic Forum
