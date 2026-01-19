På bara några år har World Economic Forum, ”elitmötet” i Davos, ändrat inställning. Donald Trumps tal blir den tydligaste symbolen för det.
Nu är Trump kung i Davos – släpper klimatfrågan
Mest läst i kategorin
Kinas universitet rusar i rankingar – pumpar ut forskning
Idag har världens elituniversitet namn som Harvard och Oxford. Imorgon kan de bästa universiteten däremot heta något på kinesiska, åtminstone enligt den nuvarande trenden. Kinesiska universitet klättrar snabbt i globala rankningar, samtidigt som amerikanska lärosäten tappar mark. Det är en trend som märks tydligt numera. Utvecklingen syns i internationella listor som fokuserar på vetenskapliga publikationer …
Tolv personer äger mer än halva världens befolkning
Den globala fattigdomsbekämpningen har i stort sett stagnerat, samtidigt som förmögenhetsklyftorna ökar i rekordtakt. Den växande koncentrationen av kapital skapar också strukturella maktförskjutningar som påverkar både marknader och demokratiska institutioner. Det visar Oxfams nya rapport Resisting the Rule of the Rich, som publiceras inför Världsekonomiskt forum i Davos. Enligt rapporten äger världens tolv rikaste individer …
Bildt: Sannolikt slutet för handelsavtalet EU-USA
”Reaktionen måste bli lika klar. Att spela mjukt är knappast ett alternativ”, skriver Bildt. Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt skriver på X att Donald Trumps tullutspel är ett ”kristallklart” brott mot EU och USA. ”Reaktionen måste bli lika klar. Att spela mjukt är knappast ett alternativ”, skriver Bildt. Tullarna ska ligga på 10 …
Farage åker till Davos – trots åratal av kritik
Få har varit lika hårda i sin bedömning av det årliga Davos-mötet som Nigel Farage. Ändå kommer han att dyka upp på årets upplaga. Reform UK-ledaren Nigel Farage väntas delta vid årets möte med World Economic Forum i Davos, enligt uppgifter till brittiska medier. Beskedet markerar en tydlig kursändring för Farage. Under flera år har …
Ukraina kan bli "light-medlem" i EU – förslaget sågas
Ukraina vill till EU, men når inte upp till kraven ännu. Förslaget om att ge landet ett ”light-medlemskap” går inte hem i flera länder. EU-medlemskap för Ukraina har länge varit en känslig och omdebatterad fråga. Nu jobbar EU-kommissionen med en idé som skulle ge Ukraina ett sorts ”EU light”-medlemskap i ett första skede. Men upplägget …
När USA:s president Donald Trump denna vecka anländer till Davos markerar det ett tydligt skifte för World Economic Forum.
Sammankomsten har länge velat förknippats med klimatambitioner och sociala hållbarhetsfrågor.
Men nu går WEF in i en ny fas där amerikansk maktpolitik, ekonomisk tillväxt och artificiell intelligens dominerar agendan, skriver Politico.
Försöker återupprätta relevansen
Årets möte präglas av en ovanligt stark amerikansk närvaro. Förutom presidenten deltar flera tunga ministrar och rådgivare ur Trumps innersta krets.
Det är resultatet av ett målmedvetet arbete från forumets ledning för att återställa Davos relevans efter pandemin, interna kriser och ifrågasatt legitimitet.
Trumps medverkan ses som ett kvitto på att forumet åter blivit en plats där global makt och kapital möts.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Mer AI än klimat
Samtidigt har innehållet förändrats markant. En gång i tiden gavs Greta Thunberg ett stort utrymme på konferensen.
Frågor om klimat, mångfald och globala hållbarhetsmål har dock fått mindre utrymme i år jämfört med tidigare år.
I stället lyfts teman som tillväxt, geopolitik och AI:s roll som ekonomisk motor.
Många olösta frågor
Teknikjättar och finansiella aktörer samlas för att diskutera hur artificiell intelligens kan driva produktivitet och omforma näringslivet, i ett läge där värderingar och vinster inom sektorn nått nya höjder.
För europeiska ledare innebär Davos ett tillfälle att direkt konfrontera Trump i frågor som handel, säkerhet och geopolitik.
Hot om nya amerikanska tullar, spänningar kring Grönland och osäkerheten kring relationen mellan USA och EU hänger över mötet.
Knyter kontakt med företagsledare
Samtidigt hoppas flera regeringar kunna säkra amerikanskt stöd i frågor som rör Europas säkerhet och Ukrainas framtida återuppbyggnad.
Internt har World Economic Forum också genomgått förändringar.
Efter grundaren Klaus Schwabs uppmärksammade avgång har organisationen snabbt sökt stabilitet genom att knyta till sig inflytelserika företagsledare. Detta har bidragit till att locka tillbaka politiska och ekonomiska tungviktare.
Läs mer: Schweiz har skapat en underjordisk värld – under Alperna. Dagens PS