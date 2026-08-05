Polar Night Energy står bakom det finska sandbatteriet som skär ned utsläppen med 70 procent – utan litiumjonceller eller behov av stora mängder kritiska batterimetaller
Sand sänker utsläpp med 70 procent i Finland
Ett sandbatteri är ett värmelager där billig eller överskottsproducerad el används för att hetta upp sand som sedan håller värmen i dagar eller veckor.
När elpriserna är låga eller produktionen av sol och vind är hög värms sanden upp. När temperaturen faller eller efterfrågan stiger levererar batteriet värme till bostäder och kommunala byggnader.
I den lilla kommunen Pornainen i Finland har en av världens största sandbaserade värmelageranläggningar redan dragit ned utsläppen från det lokala fjärrvärmenätet med nära 70 procent.
Läs också: Forskare slår larm: Omställningen till förnybar energi får inte plats. Realtid
Kan täcka en månads värmeproduktion
Anläggningen i Pornainen kan idag täcka en stor del av värmebehovet under perioder med låg efterfrågan, exempelvis upp till omkring en månad under sommaren och upp till en vecka under vintern.
Det gör att kommunen kan jämna ut toppar och dalar i energisystemet och minska beroendet av fossila bränslen när elproduktionen svajar.
Som en bonus är tekniken dessutom byggd av relativt vanliga material: sand, stål och isolering. Till skillnad från litiumjonbatterier kräver den inte samma typ av battericeller eller beroende av råvaror som litium, kobolt och nickel.
Läs även: Förnybart tar ledningen i EU – i Sverige bromsar omställningen. Realtid
EU:s växande lagringsbehov gör lösningen attraktiv
Bakgrunden är att EU behöver bygga ut sin energilagring snabbt när andelen sol- och vindkraft ökar.
Till skillnad från fossil kraftproduktion kan sol och vind inte regleras efter efterfrågan – produktionen varierar med väder och tid på dygnet.
Därför behövs tekniker som kan lagra energi när produktionen är hög och frigöra den när produktionen sjunker.
Trots att 44 procent av EU:s elproduktion är förnybar är unionen fortfarande beroende av importerad energi och måste importera mer än hälften av den energi som används totalt.
Bristen på lagring gör att överskottsel dessutom ofta måste säljas till negativa priser när produktionen toppar. Det är ett problem som väntas förvärras de kommande åren.
Missa inte: Fossilbränsle nödvändig krycka för AI:s framfart? Dagens PS
Sandbatterier är inte en universallösning
Sandbatterier är inte lika effektiva som litiumjonbatterier, men de är billiga, långlivade och byggda för värmesystem.
De klarar inte av att lösa hela lagringsbehovet, men de kan bli ett viktigt komplement i fjärrvärmenät och industriella processer där värme är slutprodukten.
Polar Night Energys vd Tommi Eronen beskriver tekniken som ett sätt att minska beroendet av kritiska metaller: ”Förhoppningsvis kan en stor del av framtidens lagring vara sandbatterier där vi inte behöver sällsynta jordartsmetaller.”
Den största potentialen för sandbatterier ligger sannolikt inte i att ersätta alla andra energilager, utan i att erbjuda billig och långvarig lagring av värme där värme är den viktigaste energiformen.
Läs också: AI driver Europas elhunger – rekord för förnybart. Realtid