Sand sänker utsläpp med 70 procent i Finland

Ett sandbatteri är ett värmelager där billig eller överskottsproducerad el används för att hetta upp sand som sedan håller värmen i dagar eller veckor.

När elpriserna är låga eller produktionen av sol och vind är hög värms sanden upp. När temperaturen faller eller efterfrågan stiger levererar batteriet värme till bostäder och kommunala byggnader.



I den lilla kommunen Pornainen i Finland har en av världens största sandbaserade värmelageranläggningar redan dragit ned utsläppen från det lokala fjärrvärmenätet med nära 70 procent.

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Kan täcka en månads värmeproduktion

Anläggningen i Pornainen kan idag täcka en stor del av värmebehovet under perioder med låg efterfrågan, exempelvis upp till omkring en månad under sommaren och upp till en vecka under vintern.



Det gör att kommunen kan jämna ut toppar och dalar i energisystemet och minska beroendet av fossila bränslen när elproduktionen svajar.

Som en bonus är tekniken dessutom byggd av relativt vanliga material: sand, stål och isolering. Till skillnad från litiumjonbatterier kräver den inte samma typ av battericeller eller beroende av råvaror som litium, kobolt och nickel.

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