Artificiell intelligens kraftigt ökade energibehov väntas gynna förnybar energi på lång sikt, även om fossila bränslen används som en tillfällig lösning. Samtidigt visar ny statistik att vind- och solkraft för första gången överträffade fossilenergi i EU:s elproduktion under 2025.
AI driver Europas elhunger – rekord för förnybart
Mest läst i kategorin
Grön ekonomi har i det tysta växt till börsens fjärde största sektor
Intäkterna från gröna produkter och tjänster har mer än fördubblats det senaste decenniet och om den gröna ekonomin vore en egen sektor skulle den redan nu stå för nära nio procent av det globala börsvärdet. Det berättar Johanna Kull, hållbarhetsansvarig på DNB Carnegie Private Banking, i en intervju med Dagens PS apropå den utskällda sektorns …
Förnybart tar ledningen i EU – i Sverige bromsar omställningen
EU passerade under 2025 en historisk milstolpe när vind och sol för första gången stod för en större andel av unionens elproduktion än fossila bränslen. Men samtidigt som Europa accelererar energiomställningen, riskerar Sverige att halka efter. Det menar Eolus vd, Per Witalisson, som beskriver en snabbt växande frustration bland företag som vill ställa om men …
EU:s energiomställning accelererar – USA varnar för beroendefälla
Vind- och solkraft stod för första gången för en större andel av EU:s elproduktion än fossila bränslen under 2025. Det visar årsrapporten European Electricity Review 2025 som beskrivs som ett ’avgörande tipping point’ för Europas energisystem och den pågående energiomställningen. Enligt analysen genererade vind- och solkraft tillsammans 30 procent av unionens el, medan kol, olja …
Inte längre kris – nu är världen i vattenkonkurs
Världen har lämnat vattenkrisens tid bakom sig och befinner sig nu i ett tillstånd av global vattenkonkurs med irreversibla konsekvenser. Det enligt en ny FN-rapport. Rapportens författare, Kaveh Madani, som är chef för FN:s universitets institut för vatten, miljö och hälsa, menar att termer som ”vattenkris” inte längre fångar situationens allvar. ”Om du fortsätter kalla …
EU tar krafttag mot berget av elavfall
Forskare håller på att utveckla återanvändningsbar och miljövänlig elektronik för sjukvård, konsumenter och tillverkning genom att byta ut sällsynta material med cirkulära alternativ för att bygga en hållbar framtid. Europas hunger efter elektronik fortsätter att växa – liksom mängden avfall. Från smartphones och bärbara datorer till medicintekniska sensorer – fler enheter innebär att mängderna av kasserad …
Europas förnybara energisektor, som kämpat med stagnerande efterfrågan, kan få nytt liv genom AI:s explosiva tillväxt.
Datacenter och AI-infrastruktur driver upp energibehovet kraftigt, vilket lockar tillbaka investerare till sektorn, rapporterar CNBC.
Förnybar el tar över – hotar ekonomin för fossilt
Sol- och vindkraft pressar elpriserna globalt och tar snabbt marknadsandelar. Analyser visar att fossilfritt elsystem kan vara möjligt.
Väntas öka kraftigt
Enligt Internationella energirådet väntas global elproduktion från förnybara källor öka med 60 procent fram till 2030 och då stå för 45 procent av den totala elproduktionen.
Nästan hälften av Europas el kom från förnybara källor 2024, med omfattande projekt inom sol- och vindkraft som väntar på att kopplas in i elnätet.
Missa inte: Kina tar viktigt steg mot fusion – kan rita om energikartan. Realtid
”Problemet är att integrera all denna varierande energitillförsel i våra elmarknader”, säger Peter Osbaldstone, forskningschef för europeisk kraft och förnybar energi på Wood Mackenzie, till CNBC.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Fossila bränslen som kortsiktig lösning
När AI-driven energiefterfrågan växer tittar många mot fossila bränslen för att lösa flaskhalsen.
Agate Freimane, partner på riskkapitalbolaget Norrsken, beskriver detta som en ”kortsiktig krycka” för att få igång AI-utbyggnaden, men betonar att ”förnybar energi är det enda sättet att vinna på lång sikt”, enligt CNBC.
Läs även: Fossilbränsle nödvändig krycka för AI:s framfart? Dagens PS
Hon pekar på att priserna på förnybar energi har sjunkit med över 90 procent, och att 91 procent av nya förnybara projekt 2024 var billigare än fossila alternativ.
Historisk milstolpe i EU
Enligt en ny rapport från analyshuset Ember nådde EU en viktig vändpunkt när vind- och solkraft under 2025 genererade 30 procent av unionens el, medan fossila bränslen stod för 29 procent, rapporterar The Guardian.
Det finns andra skäl till att förnybart blivit allt viktigare i energimixen.
”Betydelsen av detta går bortom kraftsektorn”, säger Beatrice Petrovich, analytiker på Ember och huvudförfattare till rapporten, till The Guardian.
Missa inte: Extrema elpriser skrämmer – varning för nytt elsystem. Realtid
”Faran med att förlita sig på fossila bränslen är stor i en destabiliserad geopolitik.”
Solkraft slog rekord och genererade 13 procent av EU:s el, medan vindkraft svarade för 17 procent. Kolkraft föll till en historiskt låg nivå under 10 procent.
Utmaningar kvarstår
Trots framstegen kvarstår betydande hinder.
Intermittens, kortvarigheten i förnyelsebart, är fortfarande ett grundläggande problem med förnybar energi. Investeringar behövs över hela systemet, inklusive transmissionsnät och batterilagring.
Läs även: Nödrop: Elskatten hotar småföretags existens. Dagens PS
Rapporten från Ember visar dock tidiga tecken på att batterier börjar möta kvällstoppar i elbehovet, vilket tidigare krävt förbränning av gas till höga kostnader för konsumenterna.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.