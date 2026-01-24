AI driver Europas elhunger – rekord för förnybart

Fossila bränslen som kortsiktig lösning

När AI-driven energiefterfrågan växer tittar många mot fossila bränslen för att lösa flaskhalsen.

Agate Freimane, partner på riskkapitalbolaget Norrsken, beskriver detta som en ”kortsiktig krycka” för att få igång AI-utbyggnaden, men betonar att ”förnybar energi är det enda sättet att vinna på lång sikt”, enligt CNBC.

Hon pekar på att priserna på förnybar energi har sjunkit med över 90 procent, och att 91 procent av nya förnybara projekt 2024 var billigare än fossila alternativ.

Historisk milstolpe i EU

Enligt en ny rapport från analyshuset Ember nådde EU en viktig vändpunkt när vind- och solkraft under 2025 genererade 30 procent av unionens el, medan fossila bränslen stod för 29 procent, rapporterar The Guardian.

Det finns andra skäl till att förnybart blivit allt viktigare i energimixen.

”Betydelsen av detta går bortom kraftsektorn”, säger Beatrice Petrovich, analytiker på Ember och huvudförfattare till rapporten, till The Guardian.

”Faran med att förlita sig på fossila bränslen är stor i en destabiliserad geopolitik.”

Solkraft slog rekord och genererade 13 procent av EU:s el, medan vindkraft svarade för 17 procent. Kolkraft föll till en historiskt låg nivå under 10 procent.

Utmaningar kvarstår

Trots framstegen kvarstår betydande hinder.

Intermittens, kortvarigheten i förnyelsebart, är fortfarande ett grundläggande problem med förnybar energi. Investeringar behövs över hela systemet, inklusive transmissionsnät och batterilagring.

Rapporten från Ember visar dock tidiga tecken på att batterier börjar möta kvällstoppar i elbehovet, vilket tidigare krävt förbränning av gas till höga kostnader för konsumenterna.