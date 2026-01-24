24 jan. 2026

Förnybart tar ledningen i EU: "Elpriserna är för låga"

AI driver Europas elhunger – rekord för förnybart

Förneyelsebar energi är en förutsättning för datacenter och AI. (Foto: Michael Sohn/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
24 jan. 2026

Artificiell intelligens kraftigt ökade energibehov väntas gynna förnybar energi på lång sikt, även om fossila bränslen används som en tillfällig lösning. Samtidigt visar ny statistik att vind- och solkraft för första gången överträffade fossilenergi i EU:s elproduktion under 2025.

Europas förnybara energisektor, som kämpat med stagnerande efterfrågan, kan få nytt liv genom AI:s explosiva tillväxt.

Datacenter och AI-infrastruktur driver upp energibehovet kraftigt, vilket lockar tillbaka investerare till sektorn, rapporterar CNBC.

Förnybar el tar över – hotar ekonomin för fossilt

Sol- och vindkraft pressar elpriserna globalt och tar snabbt marknadsandelar. Analyser visar att fossilfritt elsystem kan vara möjligt.

Väntas öka kraftigt

Enligt Internationella energirådet väntas global elproduktion från förnybara källor öka med 60 procent fram till 2030 och då stå för 45 procent av den totala elproduktionen.

Bland annat kolkraft tappar i EU. (Foto: Adriano / Unsplash)

Nästan hälften av Europas el kom från förnybara källor 2024, med omfattande projekt inom sol- och vindkraft som väntar på att kopplas in i elnätet.

”Problemet är att integrera all denna varierande energitillförsel i våra elmarknader”, säger Peter Osbaldstone, forskningschef för europeisk kraft och förnybar energi på Wood Mackenzie, till CNBC.

Fossila bränslen som kortsiktig lösning

När AI-driven energiefterfrågan växer tittar många mot fossila bränslen för att lösa flaskhalsen.

Agate Freimane, partner på riskkapitalbolaget Norrsken, beskriver detta som en ”kortsiktig krycka” för att få igång AI-utbyggnaden, men betonar att ”förnybar energi är det enda sättet att vinna på lång sikt”, enligt CNBC.

Hon pekar på att priserna på förnybar energi har sjunkit med över 90 procent, och att 91 procent av nya förnybara projekt 2024 var billigare än fossila alternativ.

Historisk milstolpe i EU

Enligt en ny rapport från analyshuset Ember nådde EU en viktig vändpunkt när vind- och solkraft under 2025 genererade 30 procent av unionens el, medan fossila bränslen stod för 29 procent, rapporterar The Guardian.

Det finns andra skäl till att förnybart blivit allt viktigare i energimixen.

”Betydelsen av detta går bortom kraftsektorn”, säger Beatrice Petrovich, analytiker på Ember och huvudförfattare till rapporten, till The Guardian.

”Faran med att förlita sig på fossila bränslen är stor i en destabiliserad geopolitik.”

Solkraft slog rekord och genererade 13 procent av EU:s el, medan vindkraft svarade för 17 procent. Kolkraft föll till en historiskt låg nivå under 10 procent.

Utmaningar kvarstår

Trots framstegen kvarstår betydande hinder.

Intermittens, kortvarigheten i förnyelsebart, är fortfarande ett grundläggande problem med förnybar energi. Investeringar behövs över hela systemet, inklusive transmissionsnät och batterilagring.

Rapporten från Ember visar dock tidiga tecken på att batterier börjar möta kvällstoppar i elbehovet, vilket tidigare krävt förbränning av gas till höga kostnader för konsumenterna.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

