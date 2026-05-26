Å boj – ny teknik kan förändra Europas energikarta

Bojen heter MARMOK-A-5 och är förankrad på nästan 90 meters djup i Biscayabukten utanför Bizkaia i norra Spanien.

Den sticker upp cirka fem meter ovanför vattenytan och har fem meters diameter. Konstruktionen fördriver 160 ton vatten.

Tar vara på vågornas rörelser

Tekniken bygger på ett system som kallas oscillerande vattenpelare. När vågorna rör sig runt bojen stiger och sjunker vattnet i en inre cylinder, vilket komprimerar och expanderar en luftkammare i toppen, ungefär som en kolv.

Det skapar ett luftflöde som driver en turbin och genererar elektricitet, som sedan skickas till land via undervattenskabel.

I sin nuvarande form kan MARMOK-A-5 producera maximalt 30 kilowatt, tillräckligt för att försörja ungefär 15–20 hushåll på topp, skriver New Atlas.

Energimängden är alltså begränsad, men projektet ses som ett viktigt steg mot kommersiell vågkraft.