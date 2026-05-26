Utanför norra Spaniens kust testas nu en 42 meter hög boj som genererar elektricitet från havsvågor. Det spanska ingenjörsföretaget Idom hoppas att tekniken ska bli en del av Europas framtida energisystem.
Å boj – ny teknik kan förändra Europas energikarta
Bojen heter MARMOK-A-5 och är förankrad på nästan 90 meters djup i Biscayabukten utanför Bizkaia i norra Spanien.
Missa inte: Elnätsavgiften: ”Fem gånger högre än inflationen”. Realtid
Den sticker upp cirka fem meter ovanför vattenytan och har fem meters diameter. Konstruktionen fördriver 160 ton vatten.
Tar vara på vågornas rörelser
Tekniken bygger på ett system som kallas oscillerande vattenpelare. När vågorna rör sig runt bojen stiger och sjunker vattnet i en inre cylinder, vilket komprimerar och expanderar en luftkammare i toppen, ungefär som en kolv.
Det skapar ett luftflöde som driver en turbin och genererar elektricitet, som sedan skickas till land via undervattenskabel.
Läs även: Europas solkraft: ”Elektricitet slösas bort”. Dagens PS
I sin nuvarande form kan MARMOK-A-5 producera maximalt 30 kilowatt, tillräckligt för att försörja ungefär 15–20 hushåll på topp, skriver New Atlas.
Energimängden är alltså begränsad, men projektet ses som ett viktigt steg mot kommersiell vågkraft.
Ansluten till elnätet
Den senaste versionen av bojen är nu ansluten till elnätet för första gången, som en del av EU-programmet EuropeWave med en budget på 20 miljoner euro.
”Att uppnå en säker installation och nätanslutning vid BiMEP är ett nyckelsteg mot att föra vågenergi närmare kommersiell verklighet”, säger Idoms projektledare Borja de Miguel, enligt New Atlas.
Missa inte: Utbilda fler installatörer – annars stannar Sverige. Realtid
Tidigare versioner av konstruktionen har testats sedan 2016 och klarat av hårda stormar och vågor upp till 14 meter. Den senaste iterationen har dessutom fått uppgraderade styrsystem, styrbar turbin och batterier ombord.
Vågenergi har stora utmaningar
Vågenergi är fortfarande en utmanande marknad. Att bygga system som tål havets påfrestningar, hålla nere underhållskostnader och minimera påverkan på marina ekosystem är bara några av de problem som branschen brottas med.
Läs även: Kärnkraft kan inte rädda Sverige – än. Dagens PS
Globalt pågår flera parallella projekt, bland annat ett 826-ton tungt system utanför Hawaii och ett danskt projekt riktat mot Barbados.
I Sverige har bolaget Waves4Power genomfört projekt utanför norska och svenska kusten med liknande teknik, men även här befinner sig projekten i test- och utvecklingsfasen, enligt Dagens PS.
Data från det pågående testet av MARMOK-A-5 ska ligga till grund för vidareutveckling av tekniken inför en eventuell bredare kommersiell lansering.