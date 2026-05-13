Den amerikanska AI-euforin har spridit sig till Europa. Samtidigt som kontinenten länge ansetts sakna starka techbolag av Wall Street-kaliber sätter ett fåtal europeiska AI-relaterade aktier rekord och Nvidia trappar upp sina investeringar i europeiska startups.
Europeiska AI-aktier rusar – investerarna söker nästa vinnare
Bland de fyra aktier som stigit mest i det breda Stoxx Europe 600-indexet i år återfinns chipstillverkaren STMicroelectronics, som mer än fördubblats, halvledarutrustningsbolagen Aixtron och BE Semiconductor Industries, upp 168 respektive 87 procent, samt Nokia, som stigit nära 100 procent tack vare sin hårdvara för molntjänster och datacenter, enligt Financial Times.
Det bredare Stoxx Europe Total Market Semiconductors-indexet har stigit omkring 74 procent i år, att jämföra med 2 procent för Stoxx Europe 600 som helhet.
”Den som investerar i Europa är desperat att ta del av AI-handeln”, sade Emmanuel Cau, chef för europeisk aktiestrategi på Barclays, till Financial Times, och talade om en ”guldrush” i sektorn.
Nicheaktörer har framgångar
Även franska och tyska nicheaktörer har fått del av uppgångarna. Franska Soitec, specialist på kiselbaserade halvledarmaterial, har mer än femfaldigats sedan årsskiftet, detta efter att aktien rasat 90 procent från toppnivåer 2021 till början av 2025.
Franska Kalray har likaså stigit mer än fem gånger i värde, och landsmännen Riber har mer än tredubblats.
Kasper Elmgreen, investeringschef på Nordea Asset Management, konstaterar att investerarnas fokus har skiftat bort från de så kallade Granolas, elva stora europeiska bolag inom hälsovård och lyx, mot Europas satsningar på teknologisk självständighet. ”
”Det har förändrats”, sa han till FT.
Nvidia satsar på Europa
Parallellt med börsrallyt trappar Nvidia upp sina direktinvesteringar i europeiska AI-bolag. Under 2025 deltog chipjätten i 14 finansieringsrundor för europeiska techbolag, jämfört med sju under 2024, fem under 2023 och bara en under 2022, enligt CNBC med hänvisning till analysplattformen Dealroom.
Bland de europeiska bolag Nvidia investerade i under 2025 märks franska AI-labbet Mistral i en runda på 1,7 miljarder euro, brittiska datacenterbolaget Nscale, kvanddatorbolaget Quantinuum och fintechjätten Revolut.
Trenden har fortsatt in i 2026 med en investering i brittiska AI-bolaget Synthesia. Även i svenska Lovable har man investerar 330 miljonar dollar i.
”Nvidias investeringar i europeiska AI-bolag tycks spegla bolagets bredare globala strategi att återinvestera sitt överskottskapital i AI-ekosystemet”, sade analytikern Brian Colello på Morningstar till CNBC.
Trots optimismen varnar vissa aktörer för att värderingarna börjar bli ansträngda. STMicroelectronics handlas till ett P/E-tal på omkring 37 gånger, och Aixtron på 47 gånger.