Europeiska AI-aktier rusar – investerarna söker nästa vinnare

Bland de fyra aktier som stigit mest i det breda Stoxx Europe 600-indexet i år återfinns chipstillverkaren STMicroelectronics, som mer än fördubblats, halvledarutrustningsbolagen Aixtron och BE Semiconductor Industries, upp 168 respektive 87 procent, samt Nokia, som stigit nära 100 procent tack vare sin hårdvara för molntjänster och datacenter, enligt Financial Times.

Det bredare Stoxx Europe Total Market Semiconductors-indexet har stigit omkring 74 procent i år, att jämföra med 2 procent för Stoxx Europe 600 som helhet.

”Den som investerar i Europa är desperat att ta del av AI-handeln”, sade Emmanuel Cau, chef för europeisk aktiestrategi på Barclays, till Financial Times, och talade om en ”guldrush” i sektorn.

Nicheaktörer har framgångar

Även franska och tyska nicheaktörer har fått del av uppgångarna. Franska Soitec, specialist på kiselbaserade halvledarmaterial, har mer än femfaldigats sedan årsskiftet, detta efter att aktien rasat 90 procent från toppnivåer 2021 till början av 2025.

Franska Kalray har likaså stigit mer än fem gånger i värde, och landsmännen Riber har mer än tredubblats.

Kasper Elmgreen, investeringschef på Nordea Asset Management, konstaterar att investerarnas fokus har skiftat bort från de så kallade Granolas, elva stora europeiska bolag inom hälsovård och lyx, mot Europas satsningar på teknologisk självständighet. ”

”Det har förändrats”, sa han till FT.