Filantropen MacKenzie Scott, tidigare gift med Amazongrundaren Jeff Bezos, har gett ytterligare 8 miljoner dollar till den ideella organisationen Achieve Atlanta. Det rapporterar Fortune.

Det är andra gången hon ger exakt den summan till organisationen. Den första gåvan på 8 miljoner dollar kom för fyra år sedan, och Achieve Atlanta har nu fått totalt 16 miljoner dollar från henne.

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Samtidigt har Jeannette Rankin Foundation i Athens, Georgia, fått 4,5 miljoner dollar, den största enskilda donationen i stiftelsens historia, enligt Atlanta Journal-Constitution.

Stiftelsens vd Karen Sterk säger till tidningen att pengarna kan komma mer än en miljon kvinnor till del. Sammanlagt har Scott gett 12,5 miljoner dollar till de två utbildningsorganisationerna i Georgia den här månaden.

Stipendier i stället för elituniversitet

Achieve Atlanta delar ut behovsprövade stipendier på upp till 20 000 dollar över fyra år till elever från Atlantas kommunala skolor som läser på kandidatnivå. Sedan 2015 har organisationen delat ut mer än 75 miljoner dollar.

Satsningen tycks ge resultat. En oberoende utvärdering från Georgia Policy Labs vid Georgia State University visade att 91 procent av stipendiaterna gick vidare till en andra termin, jämfört med 77 procent bland jämförbara studenter. Sex år efter gymnasiet hade 42 procent av stipendiaterna tagit examen, mot 36 procent i jämförelsegruppen.

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Scotts donationer till högre utbildning har i stor utsträckning gått förbi elituniversiteten till förmån för historiskt svarta lärosäten, så kallade HBCU, community colleges och lärosäten för ursprungsbefolkning. Bara till HBCU har hon gett mer än en miljard dollar. Atlanta är en återkommande mottagare. Enligt en sammanställning från Atlanta Journal-Constitution fick Morehouse och Spelman 20 miljoner dollar var sommaren 2020, och Clark Atlanta University fick 15 miljoner i december samma år.

När den första gåvan kom 2022 var den en total överraskning för organisationen. Gåvan var helt oväntad och dessutom utan villkor, något som nästan aldrig förekommer, sade Achieve Atlantas chef Tina Fernandez då till Saporta Report.