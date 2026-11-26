MacKenzie Scott fortsätter att dela ut sin förmögenhet. Men Amazons kursresa gör det svårt att få pengarna att ta slut.
Bezos exfru ger bort miljarder – men pengarna tar inte slut
Filantropen MacKenzie Scott, tidigare gift med Amazongrundaren Jeff Bezos, har gett ytterligare 8 miljoner dollar till den ideella organisationen Achieve Atlanta. Det rapporterar Fortune.
Det är andra gången hon ger exakt den summan till organisationen. Den första gåvan på 8 miljoner dollar kom för fyra år sedan, och Achieve Atlanta har nu fått totalt 16 miljoner dollar från henne.
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Samtidigt har Jeannette Rankin Foundation i Athens, Georgia, fått 4,5 miljoner dollar, den största enskilda donationen i stiftelsens historia, enligt Atlanta Journal-Constitution.
Stiftelsens vd Karen Sterk säger till tidningen att pengarna kan komma mer än en miljon kvinnor till del. Sammanlagt har Scott gett 12,5 miljoner dollar till de två utbildningsorganisationerna i Georgia den här månaden.
Stipendier i stället för elituniversitet
Achieve Atlanta delar ut behovsprövade stipendier på upp till 20 000 dollar över fyra år till elever från Atlantas kommunala skolor som läser på kandidatnivå. Sedan 2015 har organisationen delat ut mer än 75 miljoner dollar.
Satsningen tycks ge resultat. En oberoende utvärdering från Georgia Policy Labs vid Georgia State University visade att 91 procent av stipendiaterna gick vidare till en andra termin, jämfört med 77 procent bland jämförbara studenter. Sex år efter gymnasiet hade 42 procent av stipendiaterna tagit examen, mot 36 procent i jämförelsegruppen.
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Scotts donationer till högre utbildning har i stor utsträckning gått förbi elituniversiteten till förmån för historiskt svarta lärosäten, så kallade HBCU, community colleges och lärosäten för ursprungsbefolkning. Bara till HBCU har hon gett mer än en miljard dollar. Atlanta är en återkommande mottagare. Enligt en sammanställning från Atlanta Journal-Constitution fick Morehouse och Spelman 20 miljoner dollar var sommaren 2020, och Clark Atlanta University fick 15 miljoner i december samma år.
När den första gåvan kom 2022 var den en total överraskning för organisationen. Gåvan var helt oväntad och dessutom utan villkor, något som nästan aldrig förekommer, sade Achieve Atlantas chef Tina Fernandez då till Saporta Report.
Förmögenheten krymper långsamt
Enligt Yield Giving, organisationen hon startade för gåvorna, har Scott skänkt bort mer än 26 miljarder dollar fördelat på över 2 700 gåvor. Bara under 2025 gav hon bort mer än 7 miljarder dollar.
Ändå är hon fortfarande en av världens rikaste kvinnor. Forbes uppskattar hennes förmögenhet till mer än 27 miljarder dollar.
Förklaringen är Amazon. Vid skilsmässan 2019 fick Scott ungefär 4 procent av bolaget, som då var värt omkring 37 miljarder dollar. Hon har alltså gett bort motsvarande 70 procent av det ursprungliga värdet, men är bara omkring 10 miljarder dollar fattigare. Det betyder att Amazons kursuppgång har fyllt på med ungefär 16 miljarder dollar.
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Under de fem åren fram till juli 2026 steg Amazonaktien med mer än 42 procent. I augusti passerade bolagets börsvärde 3 000 miljarder dollar för första gången, enligt Quartz. Amazon toppar dessutom årets Fortune 500-lista och bröt därmed Walmarts 13 år långa tid i täten.
Samtidigt minskar Scott sitt innehav. Under året fram till september 2025 sänkte hon sitt ägande i Amazon med 42 procent, enligt en myndighetsanmälan som inte angav om aktierna sålts, skänkts eller både och.
”Tills kassaskåpet är tomt”
Scott skrev under Giving Pledge 2019, och i sitt brev lovade hon att fortsätta ge ”until the safe is empty”, alltså tills kassaskåpet är tomt.
Hennes gåvor kommer utan villkor och ofta utan att mottagarna har sökt pengarna. Realtid har tidigare berättat om organisationen Native Forward, som fick 20 miljoner dollar efter ett kort mejl och ett telefonsamtal, och därefter ytterligare 50 miljoner som den aldrig hade ansökt om.
I augusti skrev Dagens PS om hur hon skänkt två villor i Beverly Hills värda 55 miljoner dollar till California Community Foundation, som investerat försäljningslikviden i en fond vars avkastning ska finansiera bostadsprojekt i Los Angeles.
Hennes största gåvor hittills är 436 miljoner dollar till Habitat for Humanity, 281 miljoner till Boys & Girls Clubs of America och 275 miljoner till Planned Parenthood.
I en essä från 2024 skrev Scott att hon bett sitt investeringsteam leta upp fonder och bolag som arbetar med de problem hon vill stödja. Scott finansierar hellre gåvorna med sådana investeringar än med aktieinnehav som stärker rikedomen och inflytandet hos ledare som redan har det.