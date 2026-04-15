Amerikanskans enorma gåva: 240 miljarder

Filantropen MacKenzie Scott, som har varit gift med Jeff Bezos, fortsätter att sticka ut bland världens rikaste genom att konsekvent skänka bort stora delar av sin förmögenhet.

Nu har hon donerat ytterligare 70 miljoner dollar till Meals on Wheels America, en organisation som levererar mat och stöd till äldre i USA.

Donationen motsvarar drygt 640 miljoner kronor och kommer i ett läge där behovet av hjälp ökar snabbt.

Har gett bort nästan hälften

Organisationen uppger att många lokala verksamheter har väntelistor och att äldre i vissa fall tvingas vänta flera månader på stöd.

Med de nya medlen ska kapaciteten stärkas och fler människor nås, skriver Dagens PS med hänvisning till Fortune.

Sedan 2019 har Scott donerat över 26 miljarder dollar, motsvarande omkring 240 miljarder kronor. Bara under 2025 uppgick hennes bidrag till mer än sju miljarder dollar.

Totalt har hon hittills gett bort nära hälften av sin förmögenhet, som uppskattas till drygt 40 miljarder dollar.