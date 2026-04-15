Mackenzie Scott var en av världens rikaste kvinnor. Men nu har hon sjunkit på listan efter att ha gett bort stora delar av sin förmögenhet.
Amerikanskans enorma gåva: 240 miljarder
Filantropen MacKenzie Scott, som har varit gift med Jeff Bezos, fortsätter att sticka ut bland världens rikaste genom att konsekvent skänka bort stora delar av sin förmögenhet.
Nu har hon donerat ytterligare 70 miljoner dollar till Meals on Wheels America, en organisation som levererar mat och stöd till äldre i USA.
Donationen motsvarar drygt 640 miljoner kronor och kommer i ett läge där behovet av hjälp ökar snabbt.
Har gett bort nästan hälften
Organisationen uppger att många lokala verksamheter har väntelistor och att äldre i vissa fall tvingas vänta flera månader på stöd.
Med de nya medlen ska kapaciteten stärkas och fler människor nås, skriver Dagens PS med hänvisning till Fortune.
Sedan 2019 har Scott donerat över 26 miljarder dollar, motsvarande omkring 240 miljarder kronor. Bara under 2025 uppgick hennes bidrag till mer än sju miljarder dollar.
Totalt har hon hittills gett bort nära hälften av sin förmögenhet, som uppskattas till drygt 40 miljarder dollar.
Har inte uppfyllt löftena
Hennes agerande står i kontrast till det filantropiska initiativet The Giving Pledge, som lanserades av Warren Buffett och Bill Gates, vilket Dagens PS har skrivit om.
Syftet var att få miljardärer att skänka bort minst hälften av sina tillgångar. Trots att hundratals personer anslutit sig har endast ett fåtal fullföljt löftet i praktiken.
Scott har däremot gjort omfattande donationer till en rad olika mottagare, däribland universitet och organisationer som arbetar med social rättvisa.
Bland annat har betydande summor gått till lärosäten med historiskt sett många svarta studenter, som tillsammans mottagit över en miljard dollar.
Ställer få krav
En särskild aspekt av Scotts filantropi är hur pengarna delas ut. Till skillnad från många andra stora donatorer ställer hon få eller inga krav på hur medlen ska användas.
Denna modell, som bygger på förtroende för mottagarorganisationerna, har lyfts fram som ett alternativ till mer styrd välgörenhet.
Pengarna till Meals on Wheels America väntas användas för att långsiktigt stärka organisationens verksamhet och ge lokala aktörer bättre förutsättningar att möta efterfrågan.
Insatsen ses som ännu ett exempel på hur Scott fortsätter att omfördela sin förmögenhet i snabb takt.
