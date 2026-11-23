Saudiarabien samlar motståndet

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Vid ett möte inom FN:s luftfartsorganisation ICAO i november protesterade Saudiarabien mot EU:s planer. Landet fick stöd av Dubai, Kuwait, Qatar och Egypten.

De vill att det globala systemet CORSIA ska reglera internationella flygutsläpp. Systemet infördes 2021 efter en överenskommelse 2016 och omfattar 130 deltagande länder under 2026.

Saudiarabien varnar för överlappande klimatavgifter och snedvriden konkurrens. Qatar har dessutom föreslagit att ICAO ska undersöka konsekvenserna av EU:s utvidgning.

Flygbolagens internationella organisation IATA är också kritisk.

”EU upprepar ett historiskt misstag”, säger generaldirektören Willie Walsh i ett uttalande om förslaget.

EU-kommissionen har dock föreslagit att flygbolagen ska kunna göra avdrag för godkända kostnader inom CORSIA när båda systemen gäller. Syftet är att undvika dubbel betalning.

Miljörörelsen tycker EU är för försiktigt

Miljöorganisationen Transport & Environment anser tvärtom att EU borde gå betydligt längre.

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Organisationen beräknar att 47 procent av det europeiska flygets utsläpp fortfarande skulle sakna koldioxidprissättning enligt förslaget.

”De längsta och mest förorenande flygningarna kommer fortfarande att undantas”, säger organisationens flygchef Diane Vitry.

EU-kommissionens egen statistik visar att flygets utsläpp inom utsläppshandeln uppgick till 62,7 miljoner ton koldioxid under 2025, en ökning med 0,2 procent.

Flyget ska nå nettonollutsläpp 2050, enligt branschens egen målsättning. Vägen dit kantas redan av politiska konflikter, dyra bränslen och en imponerande samling förkortningar. Foto: TT

Flygbränslet räcker fortfarande inte

Flygbolagens stora framtidshopp är hållbart flygbränsle, SAF. Enligt IATA kan bränslet svara för upp till 65 procent av utsläppsminskningarna som krävs för nettonoll 2050.

Problemet är produktionen. Under 2026 väntas SAF motsvara endast 0,8 procent av världens flygbränsle.

IATA:s hållbarhetschef Marie Owens Thomsen har kritiserat Europas bränslekrav.

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”Målen för 2030 är fullständigt verklighetsfrämmande”, säger hon om kraven på syntetiskt flygbränsle.

I Sverige har flygbolagen redan fått känna på skärpningen. Naturvårdsverket konstaterar att de fria utsläppsrätterna fasats ut. Från och med 2026 måste flygbolagen köpa samtliga utsläppsrätter som krävs inom EU:s system.