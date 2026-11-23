EU vill utvidga utsläppshandeln till internationella flygningar från 2029. Dubai, Saudiarabien och flera andra länder protesterar. Mitt i konflikten finns flygbolag som Emirates och Qatar Airways, som riskerar högre kostnader på flygningar från Europa. Även svenska resenärer kan få betala mer.
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Frankfurt bestämmer priset på resan
Det låter som ännu en teknisk dispyt mellan internationella organisationer. Men bakom förkortningarna ETS och CORSIA döljer sig en konflikt om miljarder euro och framtidens flygbiljetter.
EU-kommissionen föreslog i juli att unionens handel med utsläppsrätter ska utvidgas från 2029. Reglerna ska då även omfatta de flesta flygningar från Europa till destinationer högst 5 000 kilometer från Frankfurt.
Varför just Frankfurt? Flygplatsen har valts som geografisk utgångspunkt för beräkningen. Gränsen gäller alltså även när flygplanet startar på Arlanda.
Dubai ligger omkring 4 850 kilometer från Frankfurt och omfattas därmed av förslaget. Detsamma gäller Doha och Istanbul. New York ligger utanför gränsen.
Det innebär att flygbolag som Emirates, Qatar Airways och Turkish Airlines kan få högre kostnader på sina europeiska avgångar. Hur mycket som hamnar på resenärernas biljetter återstår att se.
Saudiarabien samlar motståndet
Vid ett möte inom FN:s luftfartsorganisation ICAO i november protesterade Saudiarabien mot EU:s planer. Landet fick stöd av Dubai, Kuwait, Qatar och Egypten.
De vill att det globala systemet CORSIA ska reglera internationella flygutsläpp. Systemet infördes 2021 efter en överenskommelse 2016 och omfattar 130 deltagande länder under 2026.
Saudiarabien varnar för överlappande klimatavgifter och snedvriden konkurrens. Qatar har dessutom föreslagit att ICAO ska undersöka konsekvenserna av EU:s utvidgning.
Flygbolagens internationella organisation IATA är också kritisk.
”EU upprepar ett historiskt misstag”, säger generaldirektören Willie Walsh i ett uttalande om förslaget.
EU-kommissionen har dock föreslagit att flygbolagen ska kunna göra avdrag för godkända kostnader inom CORSIA när båda systemen gäller. Syftet är att undvika dubbel betalning.
Miljörörelsen tycker EU är för försiktigt
Miljöorganisationen Transport & Environment anser tvärtom att EU borde gå betydligt längre.
Organisationen beräknar att 47 procent av det europeiska flygets utsläpp fortfarande skulle sakna koldioxidprissättning enligt förslaget.
”De längsta och mest förorenande flygningarna kommer fortfarande att undantas”, säger organisationens flygchef Diane Vitry.
EU-kommissionens egen statistik visar att flygets utsläpp inom utsläppshandeln uppgick till 62,7 miljoner ton koldioxid under 2025, en ökning med 0,2 procent.
Flygbränslet räcker fortfarande inte
Flygbolagens stora framtidshopp är hållbart flygbränsle, SAF. Enligt IATA kan bränslet svara för upp till 65 procent av utsläppsminskningarna som krävs för nettonoll 2050.
Problemet är produktionen. Under 2026 väntas SAF motsvara endast 0,8 procent av världens flygbränsle.
IATA:s hållbarhetschef Marie Owens Thomsen har kritiserat Europas bränslekrav.
”Målen för 2030 är fullständigt verklighetsfrämmande”, säger hon om kraven på syntetiskt flygbränsle.
I Sverige har flygbolagen redan fått känna på skärpningen. Naturvårdsverket konstaterar att de fria utsläppsrätterna fasats ut. Från och med 2026 måste flygbolagen köpa samtliga utsläppsrätter som krävs inom EU:s system.
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