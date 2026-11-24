Den tyska solenergikrisen har nått de största bolagen. Under tredje kvartalet ansökte tio sol- och batteribolag med en omsättning över tio miljoner euro om insolvens, och två av dem omsätter över 750 miljoner euro vardera.
Solkraschen i Tyskland – nu faller miljardbolagen
Det framgår av en ny insolvensrapport från den tyska rådgivningsfirman Falkensteg, som Solarserver och pv magazine skriver om.
Mellan juli och september kom tio stora insolvensansökningar från sol- och batterisektorn. Kvartalet innan var de två, och under samma kvartal i fjol sju. Sektorn stod därmed för nästan var tionde stor insolvens i Tyskland under kvartalet.
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Totalt sett har antalet fall ändå inte ökat. Efter årets nio första månader ligger branschen på 13 stora insolvenser, jämfört med 16 under samma period 2025. Det som har förändrats är storleken. Det största bolaget som gick i konkurs i fjol omsatte omkring 140 miljoner euro. I år har två bolag passerat 750 miljoner euro.
Enerparc och Varta störst
De två största fallen är solparksbolaget Enerparc och batteritillverkaren Varta.
Enerparc är en av Europas största ägare av solparker och ansökte om insolvens i Hamburg i början av september, vilket Realtid rapporterade då. Enligt den tillfälliga konkursförvaltaren föll bolaget på att finansieringen av batterilagringsprojekt inte gick att få på plats. I mars hade Enerparc annonserat ett finansieringspaket på upp till en miljard euro och en expansionsstrategi för de kommande åren, skriver ZfK.
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Nu säljs bolaget i delar. Fler än tio icke-bindande bud har kommit in, och försäljningen av solparksportföljerna och projektportföljen väntas vara klar i december, enligt pv magazine. Riskkapitaljättarna KKR och Partners Group uppges finnas bland spekulanterna, skriver Börsen-Zeitung.
Varta lämnade in sin ansökan i slutet av juli, bara ett år efter en omfattande rekonstruktion. Verksamheten med hushållsbatterier ingår inte i förfarandet. Falkensteg pekar på tre orsaker: ett finansieringsglapp i moderbolaget, svagare efterfrågan och att en viktig storkund försvann. Den kunden var enligt tyska medier Apple, som flyttade batteritillverkningen till AirPods till kinesiska leverantörer.
Allt fler typer av bolag drabbas
Tidigare var det framför allt installatörer som gick under. Nu drabbas fler delar av branschen. Av de tio fallen under tredje kvartalet var fyra bolag som utvecklar och bygger solparker, tre var tillverkare av batterier och energilager och tre var installations- och handelsföretag.
”Antalet ansökningar minskar, men de största fallen väger betydligt tyngre”, säger Jonas Eckhardt, partner på Falkensteg och rapportens författare, enligt Solarserver.
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Han konstaterar att marknaden för energilager växer snabbt medan nybyggandet av solkraft ungefär står still. Båda affärsmodellerna binder mycket kapital, och intäkterna svänger kraftigt.
”Flaskhalsen är finansieringen”, säger Eckhardt.
Så länge det är oklart vad den kommande reformen av förnybarhetslagen EEG och regeringens nätpaket kommer att innehålla är nya projekt svåra att räkna hem och att finansiera, menar han.
Fortsatt kris i oktober
Det ser inte ut att vända. Bara i oktober ansökte ytterligare fyra bolag i branschen om insolvens. Ett av dem var hemlagringstillverkaren Sonnen i Allgäu, med omkring 400 anställda. Ansökan kom två månader efter att Shell sålt bolaget till investeraren Tiven, skriver ZfK.
Falkensteg räknar med fler insolvenser under fjärde kvartalet, men tror inte att fjolårets nivå på 21 stora fall nås.
Branschen pressas också av att elnätet inte har byggts ut i samma takt som solkraften. Under första halvåret stängdes tysk sol- och vindkraft av 20 procent mer än samma period i fjol, har Dagens PS rapporterat. Samtidigt växer de små balkongpanelerna kraftigt, vilket Realtid har skrivit om.