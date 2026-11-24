Det framgår av en ny insolvensrapport från den tyska rådgivningsfirman Falkensteg, som Solarserver och pv magazine skriver om.

Mellan juli och september kom tio stora insolvensansökningar från sol- och batterisektorn. Kvartalet innan var de två, och under samma kvartal i fjol sju. Sektorn stod därmed för nästan var tionde stor insolvens i Tyskland under kvartalet.

Läs även: Konkurser slår rekord i Tyskland – ökad risk för Sverige. Dagens PS

Totalt sett har antalet fall ändå inte ökat. Efter årets nio första månader ligger branschen på 13 stora insolvenser, jämfört med 16 under samma period 2025. Det som har förändrats är storleken. Det största bolaget som gick i konkurs i fjol omsatte omkring 140 miljoner euro. I år har två bolag passerat 750 miljoner euro.

Enerparc och Varta störst

De två största fallen är solparksbolaget Enerparc och batteritillverkaren Varta.

Enerparc är en av Europas största ägare av solparker och ansökte om insolvens i Hamburg i början av september, vilket Realtid rapporterade då. Enligt den tillfälliga konkursförvaltaren föll bolaget på att finansieringen av batterilagringsprojekt inte gick att få på plats. I mars hade Enerparc annonserat ett finansieringspaket på upp till en miljard euro och en expansionsstrategi för de kommande åren, skriver ZfK.

Missa inte: Solparksjätten går i konkurs – problemen fortsätter i Europa. Realtid

ANNONS

Nu säljs bolaget i delar. Fler än tio icke-bindande bud har kommit in, och försäljningen av solparksportföljerna och projektportföljen väntas vara klar i december, enligt pv magazine. Riskkapitaljättarna KKR och Partners Group uppges finnas bland spekulanterna, skriver Börsen-Zeitung.

Varta lämnade in sin ansökan i slutet av juli, bara ett år efter en omfattande rekonstruktion. Verksamheten med hushållsbatterier ingår inte i förfarandet. Falkensteg pekar på tre orsaker: ett finansieringsglapp i moderbolaget, svagare efterfrågan och att en viktig storkund försvann. Den kunden var enligt tyska medier Apple, som flyttade batteritillverkningen till AirPods till kinesiska leverantörer.