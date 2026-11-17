Det framgår av ett pressmeddelande som Berkshire Hathaway publicerade på måndagen tillsammans med Buffetts årliga Thanksgiving-brev.

Warren Buffett gör om 6 150 A-aktier till 9 225 000 B-aktier och delar ut dem till fyra stiftelser. Enligt Reuters är gåvan värd omkring 5,47 miljarder dollar, alltså runt 54 miljarder kronor.

Läs även: Warren Buffett slutar – 10 saker som inte fanns när han började. Realtid

Mest får Susan Thompson Buffett Foundation, som bär namnet efter Buffetts första fru. Den stiftelsen får 3 690 000 aktier. Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation och NoVo Foundation får 1 845 000 aktier var. De tre stiftelserna leds av hans barn Susie, Howard och Peter Buffett.

Fyra gånger mer än i fjol

Gåvan är mycket större än den Buffett gav vid samma tid förra året. I november 2025 skänkte han 1 800 A-aktier, värda omkring 1,3 miljarder dollar, till samma fyra stiftelser.

Missa inte: Buffetts barn får knepig uppgift – ska ge bort 150 miljarder. Dagens PS

Det är också årets andra stora donation. I somras gjorde han om 8 000 A-aktier till 12 miljoner B-aktier, värda omkring 6 miljarder dollar, och gav dem till familjestiftelserna. Gates Foundation fick då ingenting, trots ett åtagande från 2006 som Buffett kallat oåterkalleligt, enligt InvestmentNews.

ANNONS

I år har Buffett alltså skänkt aktier för nästan 11,5 miljarder dollar räknat på värdet vid gåvotillfällena. Enligt Reuters har han totalt gett familjestiftelserna Berkshire-aktier för mer än 29 miljarder dollar.