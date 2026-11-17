Warren Buffett, 96, ger bort Berkshire Hathaway-aktier värda nästan 5,5 miljarder dollar till fyra familjestiftelser. Avvecklingen av en av världens största förmögenheter ligger nu i praktiken hos hans tre barn.
Buffett skänker 54 miljarder – barnen ska fördela resten
Det framgår av ett pressmeddelande som Berkshire Hathaway publicerade på måndagen tillsammans med Buffetts årliga Thanksgiving-brev.
Warren Buffett gör om 6 150 A-aktier till 9 225 000 B-aktier och delar ut dem till fyra stiftelser. Enligt Reuters är gåvan värd omkring 5,47 miljarder dollar, alltså runt 54 miljarder kronor.
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Mest får Susan Thompson Buffett Foundation, som bär namnet efter Buffetts första fru. Den stiftelsen får 3 690 000 aktier. Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation och NoVo Foundation får 1 845 000 aktier var. De tre stiftelserna leds av hans barn Susie, Howard och Peter Buffett.
Fyra gånger mer än i fjol
Gåvan är mycket större än den Buffett gav vid samma tid förra året. I november 2025 skänkte han 1 800 A-aktier, värda omkring 1,3 miljarder dollar, till samma fyra stiftelser.
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Det är också årets andra stora donation. I somras gjorde han om 8 000 A-aktier till 12 miljoner B-aktier, värda omkring 6 miljarder dollar, och gav dem till familjestiftelserna. Gates Foundation fick då ingenting, trots ett åtagande från 2006 som Buffett kallat oåterkalleligt, enligt InvestmentNews.
I år har Buffett alltså skänkt aktier för nästan 11,5 miljarder dollar räknat på värdet vid gåvotillfällena. Enligt Reuters har han totalt gett familjestiftelserna Berkshire-aktier för mer än 29 miljarder dollar.
Barnen ska fördela resten
Buffett äger fortfarande 182 140 A-aktier och 1 162 B-aktier. Om man värderar aktierna som gåvan värderades är innehavet värt omkring 162 miljarder dollar, enligt Realtids beräkning. Det motsvarar ungefär 1 600 miljarder kronor. Enligt Reuters äger han fortfarande cirka 13 procent av Berkshire.
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Också de aktierna ska gå till de fyra stiftelserna. I pressmeddelandet skriver Buffett att gåvan följer den plan han redan har beskrivit. Målet är att donationerna ska bli större för varje år, men det beror till stor del på hur marknaden utvecklas.
I juli satte han ett datum för planen. Han hoppas att hans tre barn har gjort sig av med alla hans aktier senast den 31 december 2034, enligt InvestmentNews. Som skäl angav han att barnen själva börjar bli äldre.
Från vd till emeritus
Donationen kommer ett år då Buffett steg för steg har lämnat över makten i Berkshire. Vid årsskiftet slutade han som vd och efterträddes av Greg Abel. I september lämnade han också ordförandeposten, som han haft sedan 1970. Sonen Howard Buffett tog över, som Dagens PS rapporterade. I dag är Warren Buffett ordförande emeritus och sitter kvar i styrelsen.
Han har fortfarande ett förtroende för den nya ledningen som är ”lika starkt som någonsin”, skriver Buffett enligt Reuters.
Hans avgång har väckt både vemod och beundran bland svenska investerare, som Realtid tidigare berättat.
”Vänlighet växer”
I årets Thanksgiving-brev skriver Buffett om ett ämne han ofta återkommer till. Han menar att vänlighet växer som ränta på ränta och att den har gett mer tillbaka än något av det han och Charlie Munger investerade i.
Han uppmanar läsarna att tacka någon osjälvisk person i sitt liv, eller att själva bli en välgörare för någon annan. Det är samma sorts livsråd som har gjort hans brev till läsfavoriter långt utanför finansvärlden.