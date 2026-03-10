De ultrarika har blivit betydligt rikare de senaste åren utan att deras givande har ökat. Men en som tänker annorlunda är MacKenzie Scott.
Hon ger bort en kvarts biljon till välgörenhet
MacKenzie Scott är författare och tidigare gift med Amazon-grundaren Jeff Bezos. Efter skilsmässan 2019 började hon ge bort en stor del av sin förmögenhet.
Hela 240 miljarder räknat i svenska kronor har hon gett bort till ideella organisationer.
Hennes mål är att snabbt föra vidare pengar till föreningar som arbetar nära de människor de vill hjälpa, skriver Dagens PS.
Gåvan kom som en stor överaskning
En av organisationerna som fått stöd är Native Forward, som hjälper studenter från USA:s urbefolkning att studera vidare.
För organisationens vd Angelique Albert kom stödet som en stor överraskning. Efter ett kort mejl och ett telefonsamtal fick organisationen 20 miljoner dollar.
Kort därefter kom ännu ett mejl med besked om ytterligare 50 miljoner dollar. Organisationen hade inte ens sökt pengarna.
MacKenzie Scott ger främst stöd till organisationer som arbetar för jämlikhet och utbildning.
Vill rikta fokus mot organisationerna – inte mot sig själv
Trots sina stora donationer håller hon en låg profil. På webbplatsen yieldgiving.com publicerar hon ibland texter om sitt givande, men hon och hennes team pratar sällan med medier.
Tanken är att uppmärksamheten ska riktas mot organisationerna som får stödet, inte mot henne själv.
Scott har också skrivit att hennes givande bygger på övertygelsen att förmögenhet inte borde vara koncentrerad till ett fåtal människor.
Kritik och oväntat beröm
Hennes stora donationer har väckt reaktioner. Tankesmedjan Capital Research Center har kallat henne ”vänsterextrem” för att hon stöttar jämlikhetsfrågor.
Samtidigt får hon beröm från konservativt håll.
”Det jag uppskattar är att hon är villig att skiljas från mycket av sina pengar”, säger Lawson Bader, vd för DonorsTrust. ”Jag är inte säker på att jag håller med om vart allt går, men hon försöker åtminstone.”
