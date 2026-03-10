Hon ger bort en kvarts biljon till välgörenhet

MacKenzie Scott är författare och tidigare gift med Amazon-grundaren Jeff Bezos. Efter skilsmässan 2019 började hon ge bort en stor del av sin förmögenhet.

Hela 240 miljarder räknat i svenska kronor har hon gett bort till ideella organisationer.

Hennes mål är att snabbt föra vidare pengar till föreningar som arbetar nära de människor de vill hjälpa, skriver Dagens PS.

Gåvan kom som en stor överaskning

En av organisationerna som fått stöd är Native Forward, som hjälper studenter från USA:s urbefolkning att studera vidare.

För organisationens vd Angelique Albert kom stödet som en stor överraskning. Efter ett kort mejl och ett telefonsamtal fick organisationen 20 miljoner dollar.

Kort därefter kom ännu ett mejl med besked om ytterligare 50 miljoner dollar. Organisationen hade inte ens sökt pengarna.

MacKenzie Scott ger främst stöd till organisationer som arbetar för jämlikhet och utbildning.

