Skulder drivs in med AI-bottar – trots att de ringer fel

Allt fler amerikanska skuldindrivare ersätter mänskliga telefonister med AI-drivna röstassistenter.

Utvecklingen sker samtidigt som hushållens skulder når rekordnivåer i en pressad amerikansk ekonomi.

Hög inflation, svag arbetsmarknad och ökande betalningsproblem är några av problemen som oroar såväl befolkningen som ekonomer.

Tycks ha fel ibland

Enligt branschkällor används nu automatiserade AI-agenter för miljontals telefonsamtal varje månad.

Tekniken har snabbt blivit populär bland inkassobolag och kreditföretag eftersom systemen kan arbeta dygnet runt, hantera stora mängder ärenden samtidigt och pressa kostnaderna jämfört med traditionella callcenter.

Men utvecklingen väcker också kritik. Flera personer vittnar om att AI-system kontaktar människor för skulder som redan betalats eller reglerats, skriver Fortune.

Eftersom skuldindrivning ofta bygger på stora databaser där fordringar säljs vidare mellan olika aktörer kan felaktig information följa med genom kedjan.

