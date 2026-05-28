Flera inkassobolag i USA har börjat använda AI på bred front för att driva in skulder. Det granskas nu av myndigheterna efter att misstag rapporterats.
Skulder drivs in med AI-bottar – trots att de ringer fel
Allt fler amerikanska skuldindrivare ersätter mänskliga telefonister med AI-drivna röstassistenter.
Utvecklingen sker samtidigt som hushållens skulder når rekordnivåer i en pressad amerikansk ekonomi.
Hög inflation, svag arbetsmarknad och ökande betalningsproblem är några av problemen som oroar såväl befolkningen som ekonomer.
Tycks ha fel ibland
Enligt branschkällor används nu automatiserade AI-agenter för miljontals telefonsamtal varje månad.
Tekniken har snabbt blivit populär bland inkassobolag och kreditföretag eftersom systemen kan arbeta dygnet runt, hantera stora mängder ärenden samtidigt och pressa kostnaderna jämfört med traditionella callcenter.
Men utvecklingen väcker också kritik. Flera personer vittnar om att AI-system kontaktar människor för skulder som redan betalats eller reglerats, skriver Fortune.
Eftersom skuldindrivning ofta bygger på stora databaser där fordringar säljs vidare mellan olika aktörer kan felaktig information följa med genom kedjan.
Saknar flexibilitet
I ett uppmärksammat fall kontaktades en man i Seattle av en AI-röst om en gammal tvist med en tidigare hyresvärd.
Trots att skulden redan var löst fortsatte systemet att kräva betalning och erbjuda olika betalningsalternativ. När mannen försökte ställa mer avancerade frågor fick han länge inget mänskligt svar.
Kritiker menar att AI-systemen saknar den flexibilitet och bedömningsförmåga som mänskliga handläggare har.
Medan en människa kan förstå nyanser, tolka dokument och snabbt identifiera misstag riskerar automatiserade system att fastna i felaktiga processer.
Lägre kostnader
Samtidigt fortsätter investeringarna att strömma in i sektorn.
Flera AI-bolag som utvecklar röstassistenter för kundtjänst och inkasso beskriver skuldindrivning som ett av de snabbast växande användningsområdena för tekniken.
Tekikskiftet speglar en bredare trend där AI tar över allt fler administrativa och repetitiva arbetsuppgifter inom tjänstesektorn.
För inkassobranschen innebär det lägre kostnader och högre effektivitet, men också nya frågor kring ansvar, transparens och konsumentskydd.
Amerikanska myndigheter har redan börjat granska hur AI används i kredit- och inkassoverksamhet.
