USA:s försvarsminister Pete Hegseth har sparkat chefen för Pentagons underrättelsetjänst Defense Intelligence Agency (DIA), general Jeffrey Kruse, rapporterar The Washington Post med hänvisning till flera källor.
Toppchef sparkas – gick emot Trump i rapport
Beskedet kommer bara två månader efter att en hemlig DIA-rapport om USA:s anfall mot Irans kärnenergiprogram läckt till medier.
Enligt rapporten ledde bombningarna endast till några månaders bakslag för programmet – vilket motsade president Donald Trumps påståenden om att det omintetgjorts.
Ytterligare två ledare sparkade
Hegseth sparkar även två andra militära ledare, enligt källorna.
Det är de senaste i en rad avskedanden av myndighetschefer och statstjänstemän, ofta med den gemensamma nämnaren att de uppfattats inte dra jämnt med Trump.
Pentagon har inte uttalat sig officiellt om avskedandet av Kruse. Men demokrater i kongressen anser att det sänder oroande signaler.
Det understryker Trump-regeringens farliga vana att betrakta underrättelseverksamhet som ett prov på lojalitet snarare än som ett sätt att skydda vårt land, säger senator Mark Warner.