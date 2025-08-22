Den brittiska regeringen rev upp beslut och valde att godkänna bygget av ett enormt datacenter. Det får miljöaktivister att se rött.
Storbritannien vill bygga enormt datacenter – stäms
I takt med att AI-utvecklingen bara ångar på ställs också allt större krav på infrastrukturen.
En central del av det är datacenter, där behovet ökar allt mer och leder till spänningar.
Nu har miljöaktivister stämt Storbritanniens vice statsminister Angela Rayner för att ha gett klartecken till ett datacenterprojekt värt omkring en miljard pund i Buckinghamshire, skriver The Telegraph.
Gick emot tidigare beslut
Projektet gäller ett 72 000 kvadratmeter stort datacenter i Iver, några mil väster om London.
Ansökan om att bygga datacentret har tidigare avvisats två gånger, först av det lokala kommunfullmäktige och senare av den dåvarande konservative bostadsministern Michael Gove.
I juli valde dock Rayner, genom den nuvarande bostadsministern Matthew Pennycook, att riva upp besluten och ge bygglov.
Aktivistgrupperna Foxglove och Global Action Plan hävdar att beslutet är olagligt på grund av en ofullständig konsekvensanalys.
Kräver mycket resurser
Man pekar på att datacenter är starkt resurskrävande, både när det gäller elförbrukning och vattenanvändning.
Organisationerna menar också att projektet riskerar att försvaga Storbritanniens möjligheter att nå sina nettonollmål.
”Är de samhälleliga fördelarna med chatbotar och deepfakes verkligen värda att offra framstegen mot ett säkert klimat och en pålitlig vattenförsörjning?”, säger Oliver Hayes på Global Action Plan, enligt The Guardian.
Vill skapa arbetstillfällen
Rayners beslut är en del av Labour-regeringens strategi att stimulera tillväxt genom omfattande investeringar i datacenterinfrastruktur.
Regeringen framhåller att projektet kan bidra med betydande kapital till den pressade brittiska ekonomin, skapa runt 230 arbetstillfällen och stärka landets position som centrum för datorkraft och artificiell intelligens.
Kritiker varnar däremot för att dessa satsningar sker på bekostnad av lokala samhällen och miljön.
Investerar enorma summor
Organisationerna bakom överklagandet framhåller att närboende riskerar konkurrens om energi och vattenresurser, samtidigt som klimatpåverkan underskattats.
Marken där centret planeras ligger på en gammal deponi och beskrivs av motståndare som ett ovanligt stillsamt naturområde, en bedömning som regeringen har avfärdat.
Globala teknikjättar investerar just nu mångmiljardbelopp i datacenter och energiproduktion för att möta det snabbt växande behovet av processorkraft inom AI.
