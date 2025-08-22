Storbritannien vill bygga enormt datacenter – stäms

I takt med att AI-utvecklingen bara ångar på ställs också allt större krav på infrastrukturen.

En central del av det är datacenter, där behovet ökar allt mer och leder till spänningar.

Nu har miljöaktivister stämt Storbritanniens vice statsminister Angela Rayner för att ha gett klartecken till ett datacenterprojekt värt omkring en miljard pund i Buckinghamshire, skriver The Telegraph.

Missa inte: Gamla industrigiganter täljer guld med datacenter. Realtid

Gick emot tidigare beslut

Projektet gäller ett 72 000 kvadratmeter stort datacenter i Iver, några mil väster om London.

Ansökan om att bygga datacentret har tidigare avvisats två gånger, först av det lokala kommunfullmäktige och senare av den dåvarande konservative bostadsministern Michael Gove.

Många datacenter är både stora till ytan och kräver mycket energi, som detta i tyska Frankfurt. (Foto: Michael Probst/AP/TT).

ANNONS

I juli valde dock Rayner, genom den nuvarande bostadsministern Matthew Pennycook, att riva upp besluten och ge bygglov.

Aktivistgrupperna Foxglove och Global Action Plan hävdar att beslutet är olagligt på grund av en ofullständig konsekvensanalys.

Missa inte: Ryskt datacenter öppnat i Finland. Dagens PS