Tipset: Undvik fel häst i AI-racet. Köp leverantörerna i stället

De stora techbolagen befinner just nu i en stentuff strid om att dominera AI-marknaden. Det intresserar förstås även investerare.

Företag som OpenAI och Anthropic har kunnat se hur värderingarna har ökat kraftigt, och giganter som Google och Meta får en hel del småsparare att köpa aktier.

Men det finns en kategori som kan bli stora vinnare på AI-boomen, men som det inte talas lika mycket om: leverantörerna av kritisk infrastruktur, skriver Moneyweek.

Missa inte: Jättefonden ska säkra framtidens AI-infrastruktur. Realtid

Chipleverantören ångar på

Logiken är enkel. I AI-racet gäller det att välja rätt vinnare och förutse vilket bolag som kommer med bäst modeller.

När det gäller leverantörer tros det dock behövas oavsett hur utvecklingen går – och det gillar investerare.

Jensen Huangs Nvidia ses också som ett av AI-vågens viktigaste företag, men där har börsvärdet redan stigit enormt. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT).

ANNONS

Ett tydligt exempel är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), världens största kontraktstillverkare av halvledare.

Bolaget levererar chip till bland andra Nvidia, AMD och Broadcom och har byggt upp en stark teknologisk och logistisk position som är svår för konkurrenterna att utmana.

Missa inte: TSMC gör rekordvinst – AI-boomen bränsle. Dagens PS