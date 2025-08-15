Ingen investerare vill missa AI-tåget, och det har fått värderingarna att skjuta i höjden. Men det finns andra sätt att bli en vinnare på boomen.
Tipset: Undvik fel häst i AI-racet. Köp leverantörerna i stället
De stora techbolagen befinner just nu i en stentuff strid om att dominera AI-marknaden. Det intresserar förstås även investerare.
Företag som OpenAI och Anthropic har kunnat se hur värderingarna har ökat kraftigt, och giganter som Google och Meta får en hel del småsparare att köpa aktier.
Men det finns en kategori som kan bli stora vinnare på AI-boomen, men som det inte talas lika mycket om: leverantörerna av kritisk infrastruktur, skriver Moneyweek.
Chipleverantören ångar på
Logiken är enkel. I AI-racet gäller det att välja rätt vinnare och förutse vilket bolag som kommer med bäst modeller.
När det gäller leverantörer tros det dock behövas oavsett hur utvecklingen går – och det gillar investerare.
Ett tydligt exempel är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), världens största kontraktstillverkare av halvledare.
Bolaget levererar chip till bland andra Nvidia, AMD och Broadcom och har byggt upp en stark teknologisk och logistisk position som är svår för konkurrenterna att utmana.
Dominerar marknaden
TSMC spelar en nyckelroll även för Nvidia, som nyligen blivit världens högst värderade bolag, men värderingen på TSMC är betydligt lägre i förhållande till försäljningen, enligt Nasdaq.
Det lockar långsiktiga investerare som vill exponeras mot AI utan att betala för den nuvarande hypen.
Andra centrala aktörer finns inom tillverkning av avancerad utrustning för halvledarproduktion.
Nederländska ASML har en närmast monopolartad ställning inom litografimaskiner för de mest avancerade chippen och levererar till både TSMC och Samsung.
Kräver mycket el
Amerikanska KLA är specialiserat på wafer inspection och processkontroll, två avgörande steg i produktionen som ofta hamnar utanför investerares uppmärksamhet.
”En genomsnittlig investerare vet nog knappt vad wafer inspection eller processkontroll är, men det är avgörande för många av dessa företag”, säger John Scandalios, som är portföljmanager i Storbritannien, till Moneyweek.
Energiförsörjning framstår som ett annat strategiskt område. AI kräver enorma mängder beräkningskraft, vilket driver efterfrågan på el och gör tillgången till kapacitet till en flaskhals.
Kan bli indirekta vinnare
Flera AI-bolag söker lösningar i solenergianläggningar som kan installeras snabbt och ge tillgång till nödvändig effekt utan långdragna tillståndsprocesser.
Detta öppnar möjligheter även för bolag inom förnybar energi att bli indirekta vinnare i AI-boomen.
Halvledarindustrin är traditionellt cyklisk, men den strukturella efterfrågan på AI-beräkningar och datacenter kan förlänga tillväxtperioden för dessa infrastrukturbolag.
Flera analytiker ser därför sektorn som ett mer defensivt sätt att investera i AI, jämfört med att satsa direkt på mjukvaru- eller tjänsteleverantörer.
