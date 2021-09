Så förändras spelplanen när EU tvingar försäkringsbolagen att dela data

Just nu pågår ett EU-gemensamt arbete med att tvinga försäkringsbolag att dela data, på motsvarande sätt som betaltjänstdirektivet PSD2 tvingar bankerna att ge tredjepartsaktörer tillgång till kunddata. Arbetet går under namnet Open Insurance, och den Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA publicerade i vintras ett diskussionsunderlag som man tog in synpunkter på .

PSD2 innebar en rejäl förändring för bankerna, även om kunderna inte lämnade sina gamla banker i lika stor utsträckning som de gamla bankerna befarade och som de nya aktörerna hoppades.

– Nu är 10 000-kronorsfrågan hur EU-regleringen inom försäkring kommer att förändra spelplanen för branschen. En intressant aspekt är att Open Insurance sägs vara mer långtgående än Open Banking, och samtidigt går det även att dra lärdomar av Open Banking, säger Karin Sancho, chef för finansiella tjänster på KPMG Sverige, till Realtid.

Enligt henne har Open Banking medfört flera fundamentala förändringar på betalmarknaden.

– Jag tycker att det slagit igenom rejält där värdet är som störst. Men varför det inte slagit igenom på vissa andra områden beror till stor del på att bankerna fokuserat på att följa regelverken och inte haft tid att fokusera lika mycket på affärsmöjligheterna, säger Karin Sancho.