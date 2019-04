"Riksbanken kommer att få ännu en kalldusch"

– Vi har en superviktig inflationssiffra på torsdag och vi tror att Riksbanken kommer att få ännu en kalldusch. Sedan har vi inflationsförväntningarna från Prospera på onsdag som redan nu kan tolkas som att de håller på att avförankras. Detta är något som Riksbanken skulle kunna reagera på och få dem att bli ännu mjukare, säger Martin Enlund.

På onsdag släpper Kantar Sifo Prospera inflationsförväntningarna bland aktörer på penningmarknaden, som visat en vikande tendens på senare tid.

– Givet hur det ser ut med inflationsförväntningarna kan man inte utesluta att Riksbanken någon gång senare i år ännu en gång tvingas in i sitt panikrum och väljer att börja ratta på sina penningpolitiska rattar inför avtalsrundan 2020.

På torsdag släpper SCB statistik över inflationen i mars som återigen väntas komma in långt under Riksbankens egen prognos. Enligt Infront Datas prognosenkät väntas KPIF-inflationen fortsätta ned till 1,8 procent och därmed åter vara 0,5 procentenheter under Riksbankens prognos. Nordea ligger ännu lite lägre än konsensus, skriver Nyhetsbyrån Direkt.