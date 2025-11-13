Produktionen av olja ligger på rekordnivåer – medan efterfrågan bromsar in. Överskottet växer för varje dag, men det är en helt annan effekt som oroar experter.
USA:s oljestrategi pressade priset – nu bromsar gröna skiftet
Varje dag produceras cirka 100 miljoner fat råolja i världen.
Samtidigt saknas köpare för ungefär två miljoner av dem.
Överskottet måste lagras någonstans, men ingen vet exakt hur stort det totala lagret har blivit.
Frågan är när tyngden av allt överflöd slår riktigt hårt mot priset.
USA maxar produktionen
Bakom situationen ligger en amerikansk strategi. Genom att maxa produktionen – det så kallade ”drill, baby, drill”-konceptet – vill USA hålla priserna nere för inhemska konsumenter.
”Genom att öka utbudet kan amerikanska konsumenter gotta sig i lite billigare olja”, säger Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist till Realtid TV.
Men strategin har utlöst en motreaktion på andra håll. Trots minskade intäkter per fat ökar producentländer produktionen.
”Man vill behålla sina marknadsandelar”, konstaterar Lundkvist.
Resultatet blir en spiral där fler fat jagar färre köpare, vilket pressar priserna ännu lägre.
Lägre oljepris påverkar inflationen nedåt, särskilt genom transportsektorns kostnader. Det ger en positiv effekt för konsumenter i oljeimporterande länder.
”För dig och mig får det en positiv inverkan på inflationen eftersom oljan också är viktig för transportsektorn”, säger Lundkvist.
När det blir billigare att frakta varor får företag bättre marginaler. Det öppnar möjligheter att sänka priser jämfört med ett scenario där oljan varit dyrare.
Transportsektorn påverkar i princip all konsumtion, vilket gör att effekterna sprider sig genom hela ekonomin.
Billig olja dämpar investeringar i förnybart
Billig och tillgänglig olja dämpar intresset för att ställa om till andra energikällor. Även om behovet av mer energiproduktion finns kvar blir det mindre brådskande att investera i alternativ.
”Den gröna omställningen har kommit av sig och gått långsammare”, säger Lundkvist.
Det motstridiga resultatet skapar långsiktigt högre efterfrågan på olja. Nya prognoser visar att oljekonsumtionen kommer att ligga högre än väntat just för att omställningen till förnybar energi går trögt.
Priset föll 20 dollar
Trots prognoser från analysorganet IEA om priser runt 60 dollar eller lägre framöver finns en viktig varningssignal. Oljemarknaden kan kasta om extremt snabbt vid oväntade händelser.
När USA:s tullar presenterades i våras föll oljepriset från cirka 80 dollar ner mot 60 dollar på bara några dagar. Geopolitiska konflikter eller handelspolitiska beslut kan få blixtsnabba konsekvenser.
”Den här typen av oväntade händelser kan få effekt väldigt snabbt på marknaden”, konstaterar Lundkvist.
För investerare och företag som analyserar oljemarknaden finns inga garantier – bara snabba svängningar.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
