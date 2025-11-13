USA:s oljestrategi pressade priset – nu bromsar gröna skiftet

Varje dag produceras cirka 100 miljoner fat råolja i världen.

Samtidigt saknas köpare för ungefär två miljoner av dem.

Överskottet måste lagras någonstans, men ingen vet exakt hur stort det totala lagret har blivit.

Frågan är när tyngden av allt överflöd slår riktigt hårt mot priset.

USA maxar produktionen

Bakom situationen ligger en amerikansk strategi. Genom att maxa produktionen – det så kallade ”drill, baby, drill”-konceptet – vill USA hålla priserna nere för inhemska konsumenter.

”Genom att öka utbudet kan amerikanska konsumenter gotta sig i lite billigare olja”, säger Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist till Realtid TV.

Men strategin har utlöst en motreaktion på andra håll. Trots minskade intäkter per fat ökar producentländer produktionen.

”Man vill behålla sina marknadsandelar”, konstaterar Lundkvist.

Resultatet blir en spiral där fler fat jagar färre köpare, vilket pressar priserna ännu lägre.