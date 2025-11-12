Världens efterfrågan på olja och gas kommer att fortsätta stiga i 25 år om inte kursen ändras, varnar Internationella energibyrån (IEA) i sin senaste rapport.
Världens oljetörst växer – klimatmålen i vasken
Mest läst i kategorin
Så mycket kostar första gröna flygskatten
Singapore blir först ut i världen med att införa en flygskatt där inkomsterna ska användas till att köpa in grönt flygbränsle. Singapore är ett stort flygnav som närmar sig 70 miljoner passagerare per år. Från och med nästa år kommer de som flyger ut från stadsstaten att tvingas betala en grön avgift. Passagerare som bara …
Oljebolagen skor sig på flygets klimatomställning
Det låter som en parodi, men är blodigt allvar. När flygbranschen försöker bli grönare är det inte klimatet som tjänar mest – utan oljebolagen. Det menar IATA-chefen Willie Walsh, som nu anklagar Europas bränsleleverantörer för att ta ockerpriser på hållbart flygbränsle. Enligt IATA:s färska rapport tvingas europeiska flygbolag betala dubbelt för varje ton hållbart bränsle …
Klimatkrisen kräver fantasisummor – vem ska betala?
Det beräknas kosta hundratals miljarder dollar att anpassa världen för klimatförändringar. Men det kan bli ännu dyrare om ingenting görs alls. När världens ledare samlas vid FN:s klimattoppmöte COP30 i Brasilien med start under måndagen står anpassning till ett varmare klimat högt på dagordningen. På många platser runt om i världen syns redan effekterna av …
Global köldsmocka på väg – elpriser kan skjuta i höjden
Risken för extremkyla i vinter ökar kraftigt i stora delar av norra halvklotet, vilket kan driva upp energipriserna rejält för konsumenter som redan brottas med höga kostnader och ekonomisk osäkerhet. Med vinterns start bara veckor bort varnar nu meteorologer för att La Niña och en försvagad polarvortex kan skapa en perfekt storm av extremväder. Tecken …
Ögon i skyn – satelliter för bättre liv på jorden
Smartare beslut om verkliga problem börjar med bättre data. Jordobservation kan ge just det tack vare europeiska satsningar på att öppna upp tillgången till de enorma mängder satellitdata som samlas in varje dag. Föreställ dig att rymdteknik används inte bara för att utforska stjärnorna, utan för att stoppa sjukdomsutbrott innan de ens har börjat eller …
Det är en markant förändring från organisationens tidigare prognoser som förutspådde att användningen av fossila bränslen skulle nå sin topp under detta decennium, rapporterar Financial Times.
I årets World Energy Outlook, som publicerades på onsdagen, presenterar den parisbaserade organisationen för första gången på flera år ett scenario där olje- och gasefterfrågan fortsätter att växa utan någon meningsfull minskning av koldioxidutsläppen.
Rysslands krigskassa blöder – oljeintäkterna störtar
Ryssland åker på flera bakslag när exporten sjunker och statliga bolag tvingas lämna viktiga marknader på ett eller annat sätt.
Klimatfrågan skjuts ner från agendan
Scenariot kommer efter stark kritik från USA, där energiminister Chris Wright kallat IEA:s tidigare modeller för ”totalt nonsens”, skriver Axios.
”Klimatfrågan sjunker – och sjunker snabbt – på den internationella energipolitiska agendan”, säger IEA:s chef Fatih Birol till FT.
”Och detta händer samtidigt som 2024 var det varmaste året i historien.”
Missa inte:
Framtidens oljebälte: Kan bli nästa Dubai. Dagens PS
Det nya scenariot, kallat Current Policies, utgår från att dagens energi- och klimatpolitik förblir oförändrad de kommande 25 åren.
Enligt dessa prognoser skulle oljeefterfrågan växa från 100 miljoner fat per dag 2024 till 113 miljoner fat per dag 2050, drivet av flygindustrin, lastbilstransporter och petrokemisk industri,.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Ifrågasatta antaganden
Reuters energiexpert Ron Bousso pekar i en kommentar dock på att scenariot bygger på ”högst tveksamma antaganden”. Särskilt när det gäller elbilsförsäljningen.
Läs även:
Oljepengarna sinar – har inte råd med framtidsstaden. Dagens PS
Medan IEA förväntar sig att elbilar kommer att utgöra 90 procent av bilförsäljningen i Kina och EU år 2035, antar man att marknadsandelen kommer att stanna på omkring 15 procent i länder som USA och Indien, trots att elbilar blir allt billigare globalt.
Fortsatt stor efterfrågan på olja
Konsultföretaget Wood Mackenzie bekräftar den dystra bilden i en separat rapport, där man varnar för att oljeefterfrågan kommer att fortsätta växa åtminstone till 2032, skriver Oilprice.com.
Fossila bränslen täcker fortfarande cirka 80 procent av världens primära energibehov, trots att biljoner dollar investerats i energiomställningen.
Missa inte:
Utdelningsfesten över – oljejättarna måste spara. Realtid
IEA:s nya scenario pekar mot en temperaturökning på 2,9 grader Celsius över förindustriella nivåer till 2100. Det är långt över målet på 1,5 grader.
Rapporten konstaterar att det nu är ”nästan säkert” att 1,5-gradersmålet kommer att överskridas inom ett decennium eller mindre.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.