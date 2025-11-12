Realtid
Realtid.se
Hållbarhet

Världens oljetörst växer – klimatmålen i vasken

Både Donald Trump och Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman kan glädjas åt att efterfrågan på olja ser fortsatt stark ut. (Foto: Alex Brandon /AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Världens efterfrågan på olja och gas kommer att fortsätta stiga i 25 år om inte kursen ändras, varnar Internationella energibyrån (IEA) i sin senaste rapport.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det är en markant förändring från organisationens tidigare prognoser som förutspådde att användningen av fossila bränslen skulle nå sin topp under detta decennium, rapporterar Financial Times.

I årets World Energy Outlook, som publicerades på onsdagen, presenterar den parisbaserade organisationen för första gången på flera år ett scenario där olje- och gasefterfrågan fortsätter att växa utan någon meningsfull minskning av koldioxidutsläppen.

Rysslands krigskassa blöder – oljeintäkterna störtar

Ryssland åker på flera bakslag när exporten sjunker och statliga bolag tvingas lämna viktiga marknader på ett eller annat sätt.

Klimatfrågan skjuts ner från agendan

Scenariot kommer efter stark kritik från USA, där energiminister Chris Wright kallat IEA:s tidigare modeller för ”totalt nonsens”, skriver Axios.

”Klimatfrågan sjunker – och sjunker snabbt – på den internationella energipolitiska agendan”, säger IEA:s chef Fatih Birol till FT.

”Och detta händer samtidigt som 2024 var det varmaste året i historien.”

Missa inte:
Framtidens oljebälte: Kan bli nästa Dubai. Dagens PS

ANNONS

Det nya scenariot, kallat Current Policies, utgår från att dagens energi- och klimatpolitik förblir oförändrad de kommande 25 åren.

Enligt dessa prognoser skulle oljeefterfrågan växa från 100 miljoner fat per dag 2024 till 113 miljoner fat per dag 2050, drivet av flygindustrin, lastbilstransporter och petrokemisk industri,.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Ifrågasatta antaganden

Reuters energiexpert Ron Bousso pekar i en kommentar dock på att scenariot bygger på ”högst tveksamma antaganden”. Särskilt när det gäller elbilsförsäljningen.

Läs även:
Oljepengarna sinar – har inte råd med framtidsstaden. Dagens PS

Medan IEA förväntar sig att elbilar kommer att utgöra 90 procent av bilförsäljningen i Kina och EU år 2035, antar man att marknadsandelen kommer att stanna på omkring 15 procent i länder som USA och Indien, trots att elbilar blir allt billigare globalt.

Fortsatt stor efterfrågan på olja

Konsultföretaget Wood Mackenzie bekräftar den dystra bilden i en separat rapport, där man varnar för att oljeefterfrågan kommer att fortsätta växa åtminstone till 2032, skriver Oilprice.com.

ANNONS

Fossila bränslen täcker fortfarande cirka 80 procent av världens primära energibehov, trots att biljoner dollar investerats i energiomställningen.

Missa inte:
Utdelningsfesten över – oljejättarna måste spara. Realtid

IEA:s nya scenario pekar mot en temperaturökning på 2,9 grader Celsius över förindustriella nivåer till 2100. Det är långt över målet på 1,5 grader.

Rapporten konstaterar att det nu är ”nästan säkert” att 1,5-gradersmålet kommer att överskridas inom ett decennium eller mindre.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
IEAKlimatolja
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS