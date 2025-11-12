Världens oljetörst växer – klimatmålen i vasken

Det är en markant förändring från organisationens tidigare prognoser som förutspådde att användningen av fossila bränslen skulle nå sin topp under detta decennium, rapporterar Financial Times.

I årets World Energy Outlook, som publicerades på onsdagen, presenterar den parisbaserade organisationen för första gången på flera år ett scenario där olje- och gasefterfrågan fortsätter att växa utan någon meningsfull minskning av koldioxidutsläppen.

Klimatfrågan skjuts ner från agendan

Scenariot kommer efter stark kritik från USA, där energiminister Chris Wright kallat IEA:s tidigare modeller för ”totalt nonsens”, skriver Axios.

”Klimatfrågan sjunker – och sjunker snabbt – på den internationella energipolitiska agendan”, säger IEA:s chef Fatih Birol till FT.

”Och detta händer samtidigt som 2024 var det varmaste året i historien.”

Det nya scenariot, kallat Current Policies, utgår från att dagens energi- och klimatpolitik förblir oförändrad de kommande 25 åren.

Enligt dessa prognoser skulle oljeefterfrågan växa från 100 miljoner fat per dag 2024 till 113 miljoner fat per dag 2050, drivet av flygindustrin, lastbilstransporter och petrokemisk industri,.