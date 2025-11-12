Skarpa tullavgifter på amerikanska marknaden riskerar att slå hårt mot europeiska exportörer – men effekterna är mer komplexa än många tror. Det skriver Hermann Simon och Andreas Jonason på Simon-Kucher.
"Tullar slår hårdare mot Europas exportörer än väntat"
De tullar som USA:s president Donald Trump infört för Europeiska unionen väcker starka reaktioner och stor oro.
I den heta debatten nämns dock knappast de specifika effekterna av tullsatsen på 15 procent på priser och vinster.
Låt oss denna gången avvika från de allmänna politiska övervägandena och istället fokuserar på de rent affärsekonomiska konsekvenserna och se på hur sådana tullar påverkar de optimala priserna, försäljningen och lönsamheten för ett företag som exporterar från EU till USA.
Avgörande faktorer
De amerikanska kundernas reaktion på oundvikliga prisökningar tas i dag knappt upp i debatten. Endast om dessa reaktioner är kända i kvantitativa termer kan effekterna på intäkter och vinst förutses och optimala priser beräknas.
För att beräkna effekten av tullar måste man känna till priselasticiteten eller prisefterfrågefunktionen i USA. Utan denna informationen saknar prisutsagorna trovärdighet.
Importtullar kan struktureras som specifika tullar eller värdetullar. En specifik tull motsvarar en ökning av enhetskostnaderna. Trumps tullar är dock så kallade värdetullar som tas ut som en procentandel av importvärdet, med andra ord tillverkarens försäljningspris.
Konkreta exempel
För att illustrera effekten av en värdetull måste man hänvisa till konkreta sifferexempel. Först då blir de kvantitativa effekterna tydliga och begripliga – och de skiljer sig avsevärt från det ofta förekommande felaktiga påståendet att en tull på 15 procent leder till en prisökning på 15 procent.
Vi antar att den europeiska exportören säljer direkt till amerikanska kunder utan mellanhänder.
Vi antar också att det inte finns någon konkurrens och att växelkursen mellan euro och dollar är fast, så det spelar ingen roll om vi räknar i dollar eller euro.
Kraftig vinstminskning
Resultatet är inte alls så trivialt som enbart en prisökning för amerikanska kunder. Våra uträkningar från våra projekt visar att tillverkarnas försäljningspris istället minskar med cirka 8,5 procent vid en tull på 15 procent.
Å andra sidan ökar priset för den amerikanska kunden med 5,2 procent.
Den kombinerade effekten av ett lägre tillverkarpris, och därmed en lägre enhetsmarginal, och minskad försäljningsvolym leder till en betydande vinstminskning för den europeiska exportören.
USA som marknad blir mycket mindre attraktiv för europeiska bolag.
Bördan delas mellan de amerikanska kunderna, som måste betala mer och får mindre, och den europeiska exportören. Dessutom bidrar tullen till inflationen i USA.
Vinstfallet kvarstår
Många av våra kunders europeiska exportvaror till USA har lägre priselasticitet, då de ofta är produkter som är svåra att ersätta.
Stora sådana exportkategorier är läkemedel eller maskiner som ofta är specialutrustning. Dessa produkter reagerar mindre starkt på prisökningar. Men – och detta är den obehagliga överraskningen – den europeiska exportörens vinst minskar fortfarande med 25,6 procent.
Det är inte mycket mindre än de 38 procent som gäller vid högre priselasticitet.
Konkurrensdynamik förvärrar
Naturligtvis beror styrkan av dessa effekter också på konkurrenternas beteende. Om alla importörer höjer sina priser i enlighet med detta – även japanerna påverkas av tullavgiften på 15 procent – blir minskningen av försäljning och vinst motsvarande mindre.
Det är också viktigt att beakta hur amerikanska konkurrenter reagerar. Å ena sidan påverkas de inte av tullavgifterna och kan hålla priserna stabila för att vinna marknadsandelar. Å andra sidan ger importörernas oundvikliga prisökningar en möjlighet att höja sina egna priser.
Det finns en viktig konkurrensskillnad mellan tullar och skatter: medan en skatt påverkar alla konkurrerande produkter inom ett land på samma sätt, påverkar en tull endast importerade produkter, vilket försämrar deras konkurrensposition jämfört med inhemska varor.
Sammanfattningsvis är effekterna av Trumps tullar på de optimala priserna mer komplexa än vad man vanligtvis antar. Tullar på 15 procent kommer att försämra vinsterna för europeiska exportörer till USA avsevärt.
Hermann Simon
Grundare och hedersordförande Simon-Kucher
Andreas Jonason
Nordenchef Simon-Kucher och vd för bolagets verksamhet i Sverige
Detta är ett debattinlägg på Realtid. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte redaktionens uppfattning.
