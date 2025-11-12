"Tullar slår hårdare mot Europas exportörer än väntat"

Konkreta exempel

För att illustrera effekten av en värdetull måste man hänvisa till konkreta sifferexempel. Först då blir de kvantitativa effekterna tydliga och begripliga – och de skiljer sig avsevärt från det ofta förekommande felaktiga påståendet att en tull på 15 procent leder till en prisökning på 15 procent.

Vi antar att den europeiska exportören säljer direkt till amerikanska kunder utan mellanhänder.

Vi antar också att det inte finns någon konkurrens och att växelkursen mellan euro och dollar är fast, så det spelar ingen roll om vi räknar i dollar eller euro.

Kraftig vinstminskning

Resultatet är inte alls så trivialt som enbart en prisökning för amerikanska kunder. Våra uträkningar från våra projekt visar att tillverkarnas försäljningspris istället minskar med cirka 8,5 procent vid en tull på 15 procent.

Å andra sidan ökar priset för den amerikanska kunden med 5,2 procent.

Den kombinerade effekten av ett lägre tillverkarpris, och därmed en lägre enhetsmarginal, och minskad försäljningsvolym leder till en betydande vinstminskning för den europeiska exportören.

ANNONS

USA som marknad blir mycket mindre attraktiv för europeiska bolag.

Bördan delas mellan de amerikanska kunderna, som måste betala mer och får mindre, och den europeiska exportören. Dessutom bidrar tullen till inflationen i USA.

Vinstfallet kvarstår

Många av våra kunders europeiska exportvaror till USA har lägre priselasticitet, då de ofta är produkter som är svåra att ersätta.

Stora sådana exportkategorier är läkemedel eller maskiner som ofta är specialutrustning. Dessa produkter reagerar mindre starkt på prisökningar. Men – och detta är den obehagliga överraskningen – den europeiska exportörens vinst minskar fortfarande med 25,6 procent.

Det är inte mycket mindre än de 38 procent som gäller vid högre priselasticitet.

Simon-Kuchers Nordenchef Andreas Jonason. (Foto: Simon-Kucher)

Konkurrensdynamik förvärrar

ANNONS

Naturligtvis beror styrkan av dessa effekter också på konkurrenternas beteende. Om alla importörer höjer sina priser i enlighet med detta – även japanerna påverkas av tullavgiften på 15 procent – blir minskningen av försäljning och vinst motsvarande mindre.

Det är också viktigt att beakta hur amerikanska konkurrenter reagerar. Å ena sidan påverkas de inte av tullavgifterna och kan hålla priserna stabila för att vinna marknadsandelar. Å andra sidan ger importörernas oundvikliga prisökningar en möjlighet att höja sina egna priser.

Det finns en viktig konkurrensskillnad mellan tullar och skatter: medan en skatt påverkar alla konkurrerande produkter inom ett land på samma sätt, påverkar en tull endast importerade produkter, vilket försämrar deras konkurrensposition jämfört med inhemska varor.

Sammanfattningsvis är effekterna av Trumps tullar på de optimala priserna mer komplexa än vad man vanligtvis antar. Tullar på 15 procent kommer att försämra vinsterna för europeiska exportörer till USA avsevärt.

Hermann Simon

Grundare och hedersordförande Simon-Kucher

Andreas Jonason

Nordenchef Simon-Kucher och vd för bolagets verksamhet i Sverige