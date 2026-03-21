Tre strategier för att hitta utdelningsstjärnor

David Ingnäs har, efter samtal med förvaltaren Carl-Johan Tjärnström, identifierat tre huvudspår för att hitta de mest lovande bolagen.

För att navigera rätt bland utdelningsbolagen bör investerare dela upp marknaden i tre kategorier. Den första omfattar bolag med en direktavkastning på 6 procent eller mer, vilket är dubbelt så högt som börsens genomsnitt på 3 procent.

Den andra kategorin består av de stabila ”utdelningshöjarna” – bolag som inte nödvändigtvis har den högsta direktavkastningen idag, men som pålitligt höjer utdelningen år efter år utan att svänga kraftigt i utbetalningarna.

De dolda högutdelarna

Den tredje och kanske mest intressanta kategorin är vad Ingnäs kallar för ”dolda högutdelare”. Detta är bolag som under en längre period, ofta 4–5 år, har genomfört tunga investeringar.

”Nu behöver de inte investera längre utan kan skörda frukterna, och då finns en vinst att dela ut”, förklarar David Ingnäs.

