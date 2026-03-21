Tre strategier för att hitta utdelningsstjärnor

Att bygga en portfölj kring utdelningsaktier är en av de mest populära strategierna bland svenska investerare. Men att enbart stirra sig blind på en hög procentsats kan vara riskabelt.
Att bygga en portfölj kring utdelningsaktier är en av de mest populära strategierna bland svenska investerare. Men att enbart stirra sig blind på en hög procentsats kan vara riskabelt.
David Ingnäs har, efter samtal med förvaltaren Carl-Johan Tjärnström, identifierat tre huvudspår för att hitta de mest lovande bolagen.
För att navigera rätt bland utdelningsbolagen bör investerare dela upp marknaden i tre kategorier. Den första omfattar bolag med en direktavkastning på 6 procent eller mer, vilket är dubbelt så högt som börsens genomsnitt på 3 procent.
Den andra kategorin består av de stabila ”utdelningshöjarna” – bolag som inte nödvändigtvis har den högsta direktavkastningen idag, men som pålitligt höjer utdelningen år efter år utan att svänga kraftigt i utbetalningarna.
Den tredje och kanske mest intressanta kategorin är vad Ingnäs kallar för ”dolda högutdelare”. Detta är bolag som under en längre period, ofta 4–5 år, har genomfört tunga investeringar.
”Nu behöver de inte investera längre utan kan skörda frukterna, och då finns en vinst att dela ut”, förklarar David Ingnäs.
Trots lockelsen med hög avkastning är strategin inte felfri. En hög procentsats kan vara ett tecken på en ”utdelningsfälla”, där direktavkastningen ser onormalt hög ut bara för att aktiekursen har rasat.
Det finns även en risk att bolaget inte klarar av att hålla utdelningstakten framöver. Ingnäs betonar därför vikten av att titta på fler parametrar än bara utdelningen, såsom vinsttillväxt, ägarbild och om bolaget verkar i en växande bransch.
Just nu pekas banksektorn ut som den främsta jaktmarken för utdelningsjägare. Sektorn består av mogna bolag som inte har samma behov av att återinvestera i verksamheten, vilket möjliggör stora utskiften till aktieägarna.
”Handelsbankens A-aktie toppar listan med en direktavkastning på ungefär 12 procent. Det är fantastiskt med tanke på att börsen i snitt levererar omkring 7 procent”, säger Ingnäs.
Däremot bör man vara vaksam när det gäller fastighetssektorn. Branschen har historiskt varit en stabil utdelare, men de senaste årens turbulens har skapat osäkerhet. Här finns en risk att utdelningen ser stabil ut på pappret medan aktiekursen fortsätter att svaja, vilket kan leda investerare in i de tidigare nämnda utdelningsfällorna.
Genom att kombinera strategierna för hög direktavkastning och stabil tillväxt kan sparare skapa en mer robust portfölj för framtiden.