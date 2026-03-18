Realism sänker Sverige: "Högkonjunktur dröjer till 2027"

Trots förväntningar om att svenska hushåll ska konsumera oss ur lågkonjunkturen, pekar mycket på motsatsen. Den utlovade köpfesten lyser med sin frånvaro, och den psykologiska tröskeln för att börja spendera igen är hög.

”Jag tror inte på bilden av att konsumtion ska rädda det svenska konjunkturläget”, säger Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, i Börsbarometern.

Han menar att den ekonomiska ångesten i medelklassen är påtaglig och att den nyligen publicerade Nordea-rapporten bekräftar bilden:

Svenskarna planerar att dra ner på allt från restaurangbesök till sparande. Den efterlängtade högkonjunkturen ser nu ut att dröja till 2027.

Krisen i Mellanöstern och oroligheterna kring Hormuzsundet slår direkt mot ekonomin. Blockerade handelsvägar leder till dyrare transporter och pressar upp energipriser, vilket skapar ringar på vattnet långt fram i tiden.

Het metall finns i Sverige

En metall står för en av marknadens mest dramatiska prisökningar sedan förra året; volfram. Priset har stigit med hela 557 procent sedan februari förra året, vilket får guld och koppar att blekna.

Metallen är kritisk för försvarsindustrin, där den bland annat används i pansarbrytande ammunition och flygkomponenter.

Kina kontrollerar nästan 70 procent av produktionen, vilket gör metallen till ett vapen i handelskrigen. Ny brytning i Sverige är osannolik, men Sandvik driver en av Europas viktigaste anläggningar för anrikning och återvinning av volfram via ett dotterbolag i Österrike.