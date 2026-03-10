Tre sorters utdelningsaktier – förvaltaren avslöjar sina favoriter

I en längre intervju med Dagens PS beskriver Carl Johan Tjärnström sin investeringsfilosofi som en ”tidlös klassiker”.

Det är att hitta bolag med mogna affärsmodeller och starka kassaflöden som vida överstiger investeringsbehovet, återinvestera utdelningarna och på så sätt dra nytta av ränta-på-ränta-effekten.

”Filosofin i den här fonden är att återinvestera utdelningar och rida på ränta-på-ränteeffekten”, säger han till Dagens PS.

Tre kategorier av utdelningsaktier

Tjärnström delar in sin strategi i tre ben.

Det första är bolag med redan hög direktavkastning. Där lyfter han fram svenska storbanker som Handelsbanken (börskurs Handelsbanken), med en direktavkastning på runt 12 procent på A-aktien, och Swedbank på cirka 9 procent.

Det andra benet är bolag med stigande utdelningar över tid, så kallade utdelningsaristokrater. Här nämner han Atlas Copco (börskurs Atlas Copco). Ett bolag som i princip höjt utdelningen i 40 år, samt Wihlborgs (börskurs Whilborgs) som höjt i 20 år på raken.

ANNONS

Missa inte: Viscaria: ”Hyckleri – Sverige har glömt sitt arv som gruvnation”. Dagens PS

Den tredje och mest intressanta kategorin kallar han ”dolda direktavkastningar”. Bolag där den faktiska utdelningspotentialen ännu inte fullt ut syns i aktiekursen.

”Det kan vara bolag som just kommit igenom ett stort investeringsprogram och som nu kan börja skifta ut mer kapital till aktieägarna, förklarar Tjärnström.