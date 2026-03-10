Med utdelningssäsongen för dörren lyfter Carl Johan Tjärnström, förvaltare av fonden Case Högutdelande bolag, fram tre kategorier av utdelningsaktier och avslöjar var han ser störst potential just nu.
Tre sorters utdelningsaktier – förvaltaren avslöjar sina favoriter
I en längre intervju med Dagens PS beskriver Carl Johan Tjärnström sin investeringsfilosofi som en ”tidlös klassiker”.
Det är att hitta bolag med mogna affärsmodeller och starka kassaflöden som vida överstiger investeringsbehovet, återinvestera utdelningarna och på så sätt dra nytta av ränta-på-ränta-effekten.
”Filosofin i den här fonden är att återinvestera utdelningar och rida på ränta-på-ränteeffekten”, säger han till Dagens PS.
Tre kategorier av utdelningsaktier
Tjärnström delar in sin strategi i tre ben.
Det första är bolag med redan hög direktavkastning. Där lyfter han fram svenska storbanker som Handelsbanken (börskurs Handelsbanken), med en direktavkastning på runt 12 procent på A-aktien, och Swedbank på cirka 9 procent.
Det andra benet är bolag med stigande utdelningar över tid, så kallade utdelningsaristokrater. Här nämner han Atlas Copco (börskurs Atlas Copco). Ett bolag som i princip höjt utdelningen i 40 år, samt Wihlborgs (börskurs Whilborgs) som höjt i 20 år på raken.
Den tredje och mest intressanta kategorin kallar han ”dolda direktavkastningar”. Bolag där den faktiska utdelningspotentialen ännu inte fullt ut syns i aktiekursen.
”Det kan vara bolag som just kommit igenom ett stort investeringsprogram och som nu kan börja skifta ut mer kapital till aktieägarna, förklarar Tjärnström.
Gränges sticker ut
Bland de dolda högutdelarna pekar han särskilt ut aluminiumbolaget Gränges (börskurs Gränges) som sin tydligaste favorit just nu.
Bolaget har precis avslutat ett flerårigt investeringsprogram och vd:n har börjat kommunicera ett skarpare fokus på aktieägarvärde.
”Investeringarna ska halveras och vd:n har börjat prata om att skifta ut pengar. De ska återkomma till sina planer mer i sommar men det är klart en dold högutdelare”, säger Tjärnström.
Direktavkastningen ligger i dag på runt 2,5 procent, men förvaltaren menar att potentialen är betydligt större. Räknar man in möjliga återköp och utdelningshöjningar framåt skulle den samlade avkastningen kunna nå upp mot 11,4 procent, enligt hans beräkningar.
I samma kategori nämner han Ericsson (börskurs Ericsson), som kombinerar en direktavkastning på 7,3 procent med ett pågående återköpsprogram, samt Autoliv med en samlad direktavkastning på 8,8 procent.
Rekordutdelningar i vår
Utdelningssäsongen 2026 ser generellt stark ut.
I Tjärnströms fond väntas utdelningstillväxten landa på i snitt 15 procent. Det drivet av starka bolagsvinster och frigjort kapital efter perioder av stora investeringar.
”Det är väldigt skönt att utdelningarna trillar in just nu när börsen är extra stökig, konstaterar han.