”Det borde vara folkfest på stämmorna”

Drömmen om ”Woodstock för aktieägare”

Kontrasten mot USA är total. Vid Berkshire Hathaways årsstämma i Omaha, ofta kallad ”Woodstock för bolagsstämma”, köar tusentals människor från tidig morgon. Ingnäs efterlyser en liknande ”Super Bowl-känsla” i Sverige.

Med tanke på att vi har nästan tre miljoner aktieägare och över fyra miljoner ISK-konton, borde landets största arenor bokas för att rymma folkmassorna.

Varför uteblir då de svenska småspararna? Ingnäs lyfter fram tre konkreta hinder som bolagen måste adressera:

Tiden: De flesta stämmor hålls under kontorstid på vardagar, vilket gör det omöjligt för arbetande deltagare att närvara.

Logistiken: Bolagen behöver våga lägga stämmorna på kvällar eller helger för att möjliggöra en folkfest.

Maten: Enligt Aktiespararna upplever många medlemmar att det blivit ”snålar på faten” med sämre förtäring än tidigare, vilket påverkar attraktionskraften.

Investor och Spiltan visar vägen

Det finns dock ljusglimtar. Investor, Sveriges mest ägda aktie, har försökt öppna upp genom att arrangera en 45 minuter lång frågestund med vd och ordförande Jakob Wallenberg innan den formella stämman inleds. Även Spiltan lyfts fram som ett exempel på ett bolag som lyckats skapa en festligare inramning genom att inspireras av de amerikanska förebilderna.

Ansvaret vilar dock inte enbart på bolagen. Ingnäs menar att svenska sparare måste börja se bolagsstämman som ett socialt evenemang och en möjlighet att utöva sitt inflytande.

”Varför har vi inte ett kompisgäng som går på bolagsstämman och sedan går ut och käkar efteråt? Gå på de stämmor där du är stor ägare och kräv bättre fika.”

Framtiden för den svenska stämmokulturen hänger på om bolagen lyckas paketera sina möten som relevanta event och om spararna väljer att kliva upp från läktaren och ta plats i finrummet.