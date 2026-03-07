Svenskar jobbar mest i Norden – får ändå lägst lön

Statistiken visar en dyster bild för svenska heltidsarbetande. Jämfört med sina nordiska motsvarigheter arbetar svenskar upp till fem timmar mer i veckan, samtidigt som ersättningen släpar efter.

”Det är allvarligt och inte särskilt kul att höra som svensk löntagare. Här står vi och jobbar arslet av oss och får mindre betalt”, säger Edvard Lundkvist.

Han ställer sig frågande till varför Finland, Danmark och Norge lyckas kombinera kortare arbetstid med högre löner utan ekonomisk kollaps.

Läs mer:

Vill vi verkligen vara sämre än danskarna?

Funkar i grannländerna i Norden

Debatten om sänkt arbetstid, exempelvis till 35 timmar, möter kraftigt motstånd från arbetsgivarsidan. Argumenten handlar om att det skulle skada ekonomin, där vissa debattörer liknat reformen vid effekten av tre djupa lågkonjunkturer.

Lundkvist köper inte det katastrofscenariot rakt av.

”Hur realistiskt låter det när vi har tre grannländer med jämförbara ekonomier som klarar av det här utan någon slags ekonomisk armageddon?”