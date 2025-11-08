Realtid
Realtid.se
Realtid TV

Stureplan får nya smaker: "Mycket pengar på väg in"

Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 08 nov. 2025

Stängslen och byggnadsställningar vid Stureplan ser ut som vanliga renoveringsarbeten. Men bakom dem pågår den största restaurangexpansionen på decennier.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

sparkonto
Spela klippet
Realtid TV

"Sparkonto borde namnskyddas som falukorv"

05 nov. 2025
experten
Spela klippet
Realtid TV

Experten: Tesla kan vara borta 2035

04 nov. 2025
lanserar
Spela klippet
Realtid TV

Lanserar fond – mitt i svackan: "Perfekt tajming"

03 nov. 2025
nya
Spela klippet
Makro

Nya momsen stoppar bilbyten: "Bör vända oss till Norge"

02 nov. 2025
malaga
Spela klippet
Realtid TV

Malaga eller Barcelona? Bostadspriserna går åt helt olika håll

01 nov. 2025

Fem till sju nya kroglokaler håller på att skapas i Stureplan.

Högst upp på Sturekompaniet tar en rooftopbar form.

Där Taverna Brillo gick i konkurs har tre restauranger ersatt den gamla lokalen. En av dem, Spurling, öppnade nyligen och drar fullsatta salar även på tisdagar.

”Det är expansion som pågår i stora slag och det är mycket pengar på väg in”, säger Perfect Weekends Viggo Cavling till Realtid TV.

Koncerner slåss om varje kvadratmeter

Ett skifte pågår i hur fastighetsbolagen ser på restauranger som hyresgäster. De stora aktörerna runt Stureplan har insett potentialen.

Men den nya ordningen har sitt pris. Familjedrivna restauranger som kan överleva på en bakgata på Södermalm har ingen chans här längre.

”Det är helt omöjligt för en ensam familj att komma in och räkna hem det här för att det är så stor drift som krävs”, konstaterar Cavling.

ANNONS

Tre till fem stora koncerner slåss om varje kvadratmeter. De växer kontinuerligt, köper upp lokaler och driver en konsolidering där små aktörer försvinner en efter en.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Michelinkock öppnar bredvid konkurrenten

Mitt i detta nya landskap gör Björn Fransén, en av Sveriges mest framgångsrika kockar inom Guide Michelin, ett djärvt drag. Hans nya grillhouse öppnar precis bredvid Stureplansgruppens stekhus – en direkt konfrontation mellan två tungviktare.

”Det är tuff konkurrens, men jag tror att de här människorna triggas av detta”, säger Cavling.

Kampen om gästerna utspelar sig inte främst på helgerna, då restaurangerna ändå fyller sina bord.

Avgörandet sker på vardagarna – tisdag, onsdag och torsdag – när en spännande ny restaurang eller en känd kock kan locka dit besökare som annars skulle stanna hemma.

Spurlings fullsatta lokaler en tisdagskväll visar att formeln fungerar. Intresset för restaurangbesök har ökat markant.

Oxfilé istället för diskmaskin

ANNONS

Efter pandemin har konsumenternas prioriteringar skiftat. Mätningar från Statistiska centralbyrån visar att upplevelser nu värderas högre än materiella inköp.

”Diskmaskinen får vila och vi äter oxfilé istället”, sammanfattar Cavling utvecklingen.

Detta beteende matar den pågående restaurangboomen. Kombinerat med en konservativ samhällsera har köttkrogar blivit extra populära.

Premiumkött som wagyu, en japansk biffsort med extremt hög fetthalt och intensiv smak, dominerar menyerna. Tack vare fettet räcker den lilla portionen längre, vilket passar både gäster och ekonomi.

Tidigare åt gästerna stora mängder. Nu vill de äta fint istället – och betala för kvalitet.

Från pizzeria till branschideal

Alla stockholmsrestauranger försöker efterlikna Sturehof, menar Cavling. Brasseriets framgång som familjerestaurang där alla behov kan tillgodoses har blivit en modell för branschen.

Men historien är kortare än många tror. På 80-talet var lokalen en pizzeria. Först när PG tog över etablerades konceptet som blev framgångsrikt.

ANNONS

Nu, när Stureplan genomgår sin största omvandling på decennier, vill fler lokaler uppnå samma universella appeal.

Men där koncerner styr och varje kväll räknas är frågan om det finns plats för alla.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Mat & dryckRestaurangStockholm
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS