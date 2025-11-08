Stureplan får nya smaker: "Mycket pengar på väg in"

Fem till sju nya kroglokaler håller på att skapas i Stureplan.

Högst upp på Sturekompaniet tar en rooftopbar form.

Där Taverna Brillo gick i konkurs har tre restauranger ersatt den gamla lokalen. En av dem, Spurling, öppnade nyligen och drar fullsatta salar även på tisdagar.

”Det är expansion som pågår i stora slag och det är mycket pengar på väg in”, säger Perfect Weekends Viggo Cavling till Realtid TV.

Koncerner slåss om varje kvadratmeter

Ett skifte pågår i hur fastighetsbolagen ser på restauranger som hyresgäster. De stora aktörerna runt Stureplan har insett potentialen.

Men den nya ordningen har sitt pris. Familjedrivna restauranger som kan överleva på en bakgata på Södermalm har ingen chans här längre.

”Det är helt omöjligt för en ensam familj att komma in och räkna hem det här för att det är så stor drift som krävs”, konstaterar Cavling.

Tre till fem stora koncerner slåss om varje kvadratmeter. De växer kontinuerligt, köper upp lokaler och driver en konsolidering där små aktörer försvinner en efter en.