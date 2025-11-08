Stängslen och byggnadsställningar vid Stureplan ser ut som vanliga renoveringsarbeten. Men bakom dem pågår den största restaurangexpansionen på decennier.
Stureplan får nya smaker: "Mycket pengar på väg in"
Fem till sju nya kroglokaler håller på att skapas i Stureplan.
Högst upp på Sturekompaniet tar en rooftopbar form.
Där Taverna Brillo gick i konkurs har tre restauranger ersatt den gamla lokalen. En av dem, Spurling, öppnade nyligen och drar fullsatta salar även på tisdagar.
”Det är expansion som pågår i stora slag och det är mycket pengar på väg in”, säger Perfect Weekends Viggo Cavling till Realtid TV.
Koncerner slåss om varje kvadratmeter
Ett skifte pågår i hur fastighetsbolagen ser på restauranger som hyresgäster. De stora aktörerna runt Stureplan har insett potentialen.
Men den nya ordningen har sitt pris. Familjedrivna restauranger som kan överleva på en bakgata på Södermalm har ingen chans här längre.
”Det är helt omöjligt för en ensam familj att komma in och räkna hem det här för att det är så stor drift som krävs”, konstaterar Cavling.
Tre till fem stora koncerner slåss om varje kvadratmeter. De växer kontinuerligt, köper upp lokaler och driver en konsolidering där små aktörer försvinner en efter en.
Michelinkock öppnar bredvid konkurrenten
Mitt i detta nya landskap gör Björn Fransén, en av Sveriges mest framgångsrika kockar inom Guide Michelin, ett djärvt drag. Hans nya grillhouse öppnar precis bredvid Stureplansgruppens stekhus – en direkt konfrontation mellan två tungviktare.
”Det är tuff konkurrens, men jag tror att de här människorna triggas av detta”, säger Cavling.
Kampen om gästerna utspelar sig inte främst på helgerna, då restaurangerna ändå fyller sina bord.
Avgörandet sker på vardagarna – tisdag, onsdag och torsdag – när en spännande ny restaurang eller en känd kock kan locka dit besökare som annars skulle stanna hemma.
Spurlings fullsatta lokaler en tisdagskväll visar att formeln fungerar. Intresset för restaurangbesök har ökat markant.
Oxfilé istället för diskmaskin
Efter pandemin har konsumenternas prioriteringar skiftat. Mätningar från Statistiska centralbyrån visar att upplevelser nu värderas högre än materiella inköp.
”Diskmaskinen får vila och vi äter oxfilé istället”, sammanfattar Cavling utvecklingen.
Detta beteende matar den pågående restaurangboomen. Kombinerat med en konservativ samhällsera har köttkrogar blivit extra populära.
Premiumkött som wagyu, en japansk biffsort med extremt hög fetthalt och intensiv smak, dominerar menyerna. Tack vare fettet räcker den lilla portionen längre, vilket passar både gäster och ekonomi.
Tidigare åt gästerna stora mängder. Nu vill de äta fint istället – och betala för kvalitet.
Från pizzeria till branschideal
Alla stockholmsrestauranger försöker efterlikna Sturehof, menar Cavling. Brasseriets framgång som familjerestaurang där alla behov kan tillgodoses har blivit en modell för branschen.
Men historien är kortare än många tror. På 80-talet var lokalen en pizzeria. Först när PG tog över etablerades konceptet som blev framgångsrikt.
Nu, när Stureplan genomgår sin största omvandling på decennier, vill fler lokaler uppnå samma universella appeal.
Men där koncerner styr och varje kväll räknas är frågan om det finns plats för alla.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
