Fastighetsbolagen studsar tillbaka – 200 000 hyresgäster väntar

Fastighetsbranschen har återhämtat sig kraftigt.

Driftnettot per kvadratmeter – det som blir kvar efter drift, underhåll och fastighetsskatt – har ökat med 40 procent sedan 2015. Detta enligt Hyresgästföreningens färska granskning av 25 stora fastighetsbolag under de senaste tio åren.

Överskottsgraden i förvaltningen ligger nu högre än före pandemin, enligt rapporten.

Under 2024 började fastighetsvärden stiga igen efter två år av nedgång – och elva av tretton granskade IFRS-bolag redovisade positiva värdeförändringar.

Bland de granskade bolagen sticker Trianon (börskurs Trianon) ut med en överskottsgrad på 67 procent.

Systemet i förhandlingskris

Men återhämtningen har inte lett till någon samsyn vid förhandlingsbordet. Förhandlingarna för närmare 200 000 lägenheter ligger nu i skiljeförfarande.

Detta efter att Hyresgästföreningen i praktiken vägrat förhandla om det som Fastighetsägarnas vd Rikard Ljunggren kallar ”rimliga hyresjusteringar”.

I de flesta kommuner har fastighetsägarna fått nollbud. I Stockholm har Hyresgästföreningen till och med krävt hyressänkningar, skriver han i en debattartikel i Dagens Industri.

Årshyresförhandlingarna tar i snitt sju månader, inklusive skiljeförfarande. Retroaktiva hyror har blivit norm, fortsätter han.