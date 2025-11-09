Realtid
Realtid.se
Realtid TV

Stockholms bostadspriser drar ifrån resten av landet

Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 09 nov. 2025

Huvudstadens lägenhetspriser har klättrat tillbaka till 2022 års toppar. Men i medelstora städer ligger priserna kvar långt under rekordnivåerna. Nu visar Hemnets siffror hur Stockholms dominans snedvrider riksgenomsnittet.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

sju
Spela klippet
Realtid TV

Stureplan får nya smaker: "Mycket pengar på väg in"

08 nov. 2025
sparkonto
Spela klippet
Realtid TV

"Sparkonto borde namnskyddas som falukorv"

05 nov. 2025
experten
Spela klippet
Realtid TV

Experten: Tesla kan vara borta 2035

04 nov. 2025
lanserar
Spela klippet
Realtid TV

Lanserar fond – mitt i svackan: "Perfekt tajming"

03 nov. 2025
nya
Spela klippet
Makro

Nya momsen stoppar bilbyten: "Bör vända oss till Norge"

02 nov. 2025

Stockholms kommun har återhämtat sig kraftigt efter priskrisen. Både lägenheter och villor säljs till priser som tangerar nivåerna från 2022, då marknaden nådde sin topp innan räntechocken.

Men Eskilstuna, Borås och liknande orter kämpar fortfarande med priser som ligger väsentligt under tidigare rekordnivåer. Återhämtningen som syns i huvudstaden har inte nått fram till dessa marknader, visar siffror från Hemnet (börskurs Hemnet Group).

”Det är jättestora skillnader. Det tydligaste är väl egentligen att Stockholm går starkt, både lägenhetsmarknaden och husmarknaden”, säger bostadsplattformens analytiker Erik Holmberg till Realtid TV.

40 procent av försäljningarna

Stockholmsregionen driver inte bara prisstatistiken uppåt – aktiviteten på marknaden är också hög. Både villor och lägenheter i huvudstaden omsätts till nivåer som närmar sig de historiska toppnoteringarna.

Medan Stockholmare ser sina bostadsvärden växa tillbaka, väntar köpare och säljare i andra delar av landet på en återhämtning som dröjer.

Stockholms dominans påverkar hur hela landets bostadsmarknad framställs i statistiken. Omkring 40 procent av alla lägenhetsförsäljningar räknat i kronor genomförs i Stockholms kommun.

”Stockholm får stor påverkan på genomsnittet i riket. Det ger delvis en lite skev bild av hur riket totalt sett utvecklas”, säger Holmberg.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Regionala skillnader ökar

När riksgenomsnittet beräknas väger huvudstadens starka siffror tungt.

Resultatet blir en statistisk bild som signalerar återhämtning, trots att majoriteten av landets bostadsmarknader inte visar samma styrka.

Priserna i Stockholm ligger nära toppnoteringarna från 2022. I många mindre och medelstora städer återstår däremot en betydande klättring innan liknande nivåer nås.

Under våren 2025 kämpade även huvudstaden med yttre störningar när oron kring tullkrig och fallande börser skapade osäkerhet. Efter sommarens lugn har dock stabiliteten återvänt.

Olika förutsättningar

Medan huvudstaden gynnats av stark efterfrågan och begränsat utbud, saknar många andra marknader samma drivkrafter.

”Återhämtningen är väsentligt trögare ute i landet jämfört med Stockholm”, säger Holmberg.

ANNONS

Bostadsmarknaden har blivit betydligt känsligare för internationella händelser. Negativa nyheter som påverkar ekonomin får större genomslag än tidigare.

Under perioder då marknaden varit stark har kraftiga börsfall knappt märkts, men nu reagerar köpare och säljare snabbare på turbulens.

Lättade kreditregler gynnar 2026

Förbättrad konjunktur, sjunkande räntor och lättade kreditrestriktioner skapar gynnsamma förutsättningar för huvudstaden.

”Stockholm kommer sannolikt att gå starkt även 2026”, säger Holmberg.

Räntan har sjunkit och ligger relativt lågt historiskt sett. Samtidigt har Finansinspektionen lättat på amorteringskrav och bolånetak, vilket öppnar för fler köpare att ta sig in på marknaden.

Men trots dessa positiva signaler kvarstår frågan om resten av landet kan hänga med i utvecklingen – eller om gapet mellan huvudstaden och övriga Sverige kommer att fortsätta växa.

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BostäderbostadsmarknadenHemnetStockholm
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Fastigheter

Stockholms bostadspriser drar ifrån resten av landet

09 nov. 2025
sju
Spela klippet
Perfect Weekend

Stureplan får nya smaker: "Mycket pengar på väg in"

08 nov. 2025
ANNONS
ANNONS