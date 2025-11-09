Stockholms bostadspriser drar ifrån resten av landet

Stockholms kommun har återhämtat sig kraftigt efter priskrisen. Både lägenheter och villor säljs till priser som tangerar nivåerna från 2022, då marknaden nådde sin topp innan räntechocken.

Men Eskilstuna, Borås och liknande orter kämpar fortfarande med priser som ligger väsentligt under tidigare rekordnivåer. Återhämtningen som syns i huvudstaden har inte nått fram till dessa marknader, visar siffror från Hemnet (börskurs Hemnet Group).

”Det är jättestora skillnader. Det tydligaste är väl egentligen att Stockholm går starkt, både lägenhetsmarknaden och husmarknaden”, säger bostadsplattformens analytiker Erik Holmberg till Realtid TV.

40 procent av försäljningarna

Stockholmsregionen driver inte bara prisstatistiken uppåt – aktiviteten på marknaden är också hög. Både villor och lägenheter i huvudstaden omsätts till nivåer som närmar sig de historiska toppnoteringarna.

Medan Stockholmare ser sina bostadsvärden växa tillbaka, väntar köpare och säljare i andra delar av landet på en återhämtning som dröjer.

Stockholms dominans påverkar hur hela landets bostadsmarknad framställs i statistiken. Omkring 40 procent av alla lägenhetsförsäljningar räknat i kronor genomförs i Stockholms kommun.

”Stockholm får stor påverkan på genomsnittet i riket. Det ger delvis en lite skev bild av hur riket totalt sett utvecklas”, säger Holmberg.