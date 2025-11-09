Huvudstadens lägenhetspriser har klättrat tillbaka till 2022 års toppar. Men i medelstora städer ligger priserna kvar långt under rekordnivåerna. Nu visar Hemnets siffror hur Stockholms dominans snedvrider riksgenomsnittet.
Stockholms bostadspriser drar ifrån resten av landet
Stockholms kommun har återhämtat sig kraftigt efter priskrisen. Både lägenheter och villor säljs till priser som tangerar nivåerna från 2022, då marknaden nådde sin topp innan räntechocken.
Men Eskilstuna, Borås och liknande orter kämpar fortfarande med priser som ligger väsentligt under tidigare rekordnivåer. Återhämtningen som syns i huvudstaden har inte nått fram till dessa marknader, visar siffror från Hemnet (börskurs Hemnet Group).
”Det är jättestora skillnader. Det tydligaste är väl egentligen att Stockholm går starkt, både lägenhetsmarknaden och husmarknaden”, säger bostadsplattformens analytiker Erik Holmberg till Realtid TV.
40 procent av försäljningarna
Stockholmsregionen driver inte bara prisstatistiken uppåt – aktiviteten på marknaden är också hög. Både villor och lägenheter i huvudstaden omsätts till nivåer som närmar sig de historiska toppnoteringarna.
Medan Stockholmare ser sina bostadsvärden växa tillbaka, väntar köpare och säljare i andra delar av landet på en återhämtning som dröjer.
Stockholms dominans påverkar hur hela landets bostadsmarknad framställs i statistiken. Omkring 40 procent av alla lägenhetsförsäljningar räknat i kronor genomförs i Stockholms kommun.
”Stockholm får stor påverkan på genomsnittet i riket. Det ger delvis en lite skev bild av hur riket totalt sett utvecklas”, säger Holmberg.
Regionala skillnader ökar
När riksgenomsnittet beräknas väger huvudstadens starka siffror tungt.
Resultatet blir en statistisk bild som signalerar återhämtning, trots att majoriteten av landets bostadsmarknader inte visar samma styrka.
Priserna i Stockholm ligger nära toppnoteringarna från 2022. I många mindre och medelstora städer återstår däremot en betydande klättring innan liknande nivåer nås.
Under våren 2025 kämpade även huvudstaden med yttre störningar när oron kring tullkrig och fallande börser skapade osäkerhet. Efter sommarens lugn har dock stabiliteten återvänt.
Olika förutsättningar
Medan huvudstaden gynnats av stark efterfrågan och begränsat utbud, saknar många andra marknader samma drivkrafter.
”Återhämtningen är väsentligt trögare ute i landet jämfört med Stockholm”, säger Holmberg.
Bostadsmarknaden har blivit betydligt känsligare för internationella händelser. Negativa nyheter som påverkar ekonomin får större genomslag än tidigare.
Under perioder då marknaden varit stark har kraftiga börsfall knappt märkts, men nu reagerar köpare och säljare snabbare på turbulens.
Lättade kreditregler gynnar 2026
Förbättrad konjunktur, sjunkande räntor och lättade kreditrestriktioner skapar gynnsamma förutsättningar för huvudstaden.
”Stockholm kommer sannolikt att gå starkt även 2026”, säger Holmberg.
Räntan har sjunkit och ligger relativt lågt historiskt sett. Samtidigt har Finansinspektionen lättat på amorteringskrav och bolånetak, vilket öppnar för fler köpare att ta sig in på marknaden.
Men trots dessa positiva signaler kvarstår frågan om resten av landet kan hänga med i utvecklingen – eller om gapet mellan huvudstaden och övriga Sverige kommer att fortsätta växa.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
