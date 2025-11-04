Konkurrenterna går om Hemnet: "Trendbrott"

I oktober låg 38 500 bostäder märkta som ”snart till salu” hos Hemnets (börskurs Hemnet Group) konkurrent Booli – 11 500 fler än för tre år sedan.

Säljare testar nu intresset veckor innan de ens överväger att annonsera publikt.

Detta samtidigt som Hemnet chockhöjt sina annonspriser under året.

Tio procentenheter på ett år

Tjänster som Boneo matchar köpintresserade med bostäder via mejl, veckor innan en publik annons publiceras. Säljare får testa intresset utan att riskera en misslyckad Hemnet-lansering.

I Bjurfors region Väst har andelen bostäder som når Hemnet sjunkit från 75 procent 2024 till 65 procent i år. Regionchef Peter Waern kallar det ett trendbrott.

”Spekulanterna har insett att många av de bästa bostäderna ofta säljs innan de når Hemnet och har ändrat sitt sökbeteende därefter”, säger han till Dagens Industri.

Under vecka 42 visades 60 300 ordinarie annonser på Booli – ett större utbud än Hemnet kunde erbjuda samtidigt.

ANNONS

”Omotiverad nedgång”

I år har Hemnet rasat 35 procent på börsen. Paretos Securities Georg Attling menar att oron är överdriven.

”Det här är en omotiverad nedgång som grundar sig i vad jag tror är felaktiga slutsatser kring att Hemnet förlorar stora marknadsandelar”, säger han till Affärsvärlden.

Attling pekar på att nedgången snarare speglar en trög fastighetsmarknad med höga räntor.