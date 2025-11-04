Dagens Industri erfar att Finansinspektionen ska lägga ned stora delar av Alecta-granskningen. Nu slår myndigheten tillbaka.
FI dementerar nedläggning av Alecta-utredning
Mest läst i kategorin
Rika länder kan behöva dela med sig – men viljan är låg
När klimattoppmötet i Brasilien äger rum nästa vecka är de fattigare ländernas utveckling ett viktigt ämne. Går det att utveckla ekonomin på ett miljövänligt sätt? För att världen ska klara klimatmålen och samtidigt ge fattiga länder möjlighet att utvecklas krävs en snabb och rättvis global omställning. En växande grupp forskare menar att lösningen kan finnas …
”Big short”-profilen blankar Nvidia
”Big short”-profilen Michael Burry har börjat blanka AI-bolagen Nvidia och Palantir, skriver Business Insider. Genom hedgefonden Scion Asset Management ska han ha köpt säljoptioner för omkring 186 miljoner dollar i Nvidia och 912 miljoner dollar i Palantir under det senaste kvartalet. Genom att blanka aktierna tjänar han pengar om aktierna tappar i värde. Investeraren Michael …
SSAB backar från gröna löften – skjuter upp verket
SSAB bromsar in Finland-planerna på obestämd framtid och sänker de totala investeringarna med sju miljarder kronor. Vd Johnny Sjöström erkänner att bolaget lagt för stor vikt vid klimatargument. På tisdagen meddelade SSAB (börskurs SSAB) att omställningen i finska Brahestad skjuts upp tills Luleåverket står klart 2029. Planen justeras också ned från en kostsam minimill till …
Ljus i mörkret på Sturup – Ryanair satsar när andra flyr
Två nya direktlinjer och en comeback till Zagreb kan bli den livlina som Malmö Airport, mer känd som Sturup så desperat behöver. Efter flera år av vikande passagerarsiffror, flygskam och tuff konkurrens från Kastrup gör lågprisjätten Ryanair nu en oväntad återkomst. Från våren 2026 kan skåningarna åter resa direkt till London, Warszawa och Kroatiens huvudstad …
Experten: Tesla kan vara borta 2035
Stellantis tidigare vd Carlos Tavares varnar för att Tesla kan vara borta från marknaden inom ett decennium. Börsvärdet på 1400 miljarder dollar möter krav på rekordersättning till Elon Musk – på 1 000 miljarder dollar. Tesla har länge levt på förväntningar snarare än verklighet, men nu börjar sprickorna bli allt tydligare. Stellantis tidigare vd Carlos …
Uppgifterna som publicerades på måndagen slog ned som en bomb: chefer på Finansinspektionen ska ha bestämt sig för att inte gå vidare med åtgärder mot Alecta.
Detta trots att myndighetens egna experter bedömer att pensionsjätten brustit i sin riskmätning vid investeringarna i tre amerikanska banker som kollapsade 2023.
En anonym källa till DI beskriver konsekvenserna i skarpa ordalag: myndighetens agerande skulle i praktiken innebära att försäkringsbolag inte behöver mäta investeringsrisker.
Rapporteringen pekade även på en intern konflikt mellan experter och jurister på myndigheten.
”Fortsatt pågående”
Finansinspektionens presschef Vidar Lindgren slår nu tillbaka mot uppgifterna.
”FI har inte fattat beslut om avskrivning av någon Alecta-undersökning, utan de är fortsatt pågående”, säger han till FinansWatch.
Han avfärdar också uppgifterna om en intern strid mellan jurister och försäkringsexperter.
”Det är naturligt att det finns olika perspektiv i komplexa frågor. Diskussioner säkerställer välgrundade beslut, men det är inte samma sak som att det finns en konflikt”, säger han till sajten.
19,6 miljarder i förlust
Hela dramat handlar om Alectas förluster på 19,6 miljarder kronor när Silicon Valley Bank, Signature Bank och First Republic Bank kollapsade under våren 2023.
Finansinspektionen inledde sin utredning den 4 maj samma år.
Om Alecta skulle bedömas ha brutit mot lagstiftningen för tjänstepensionsbolag riskerar bolaget böter på omkring 50 miljoner kronor.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.