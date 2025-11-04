FI dementerar nedläggning av Alecta-utredning

Uppgifterna som publicerades på måndagen slog ned som en bomb: chefer på Finansinspektionen ska ha bestämt sig för att inte gå vidare med åtgärder mot Alecta.

Detta trots att myndighetens egna experter bedömer att pensionsjätten brustit i sin riskmätning vid investeringarna i tre amerikanska banker som kollapsade 2023.

En anonym källa till DI beskriver konsekvenserna i skarpa ordalag: myndighetens agerande skulle i praktiken innebära att försäkringsbolag inte behöver mäta investeringsrisker.

Rapporteringen pekade även på en intern konflikt mellan experter och jurister på myndigheten.

”Fortsatt pågående”

Finansinspektionens presschef Vidar Lindgren slår nu tillbaka mot uppgifterna.

”FI har inte fattat beslut om avskrivning av någon Alecta-undersökning, utan de är fortsatt pågående”, säger han till FinansWatch.

Han avfärdar också uppgifterna om en intern strid mellan jurister och försäkringsexperter.

”Det är naturligt att det finns olika perspektiv i komplexa frågor. Diskussioner säkerställer välgrundade beslut, men det är inte samma sak som att det finns en konflikt”, säger han till sajten.

19,6 miljarder i förlust

Hela dramat handlar om Alectas förluster på 19,6 miljarder kronor när Silicon Valley Bank, Signature Bank och First Republic Bank kollapsade under våren 2023.

Finansinspektionen inledde sin utredning den 4 maj samma år.

Om Alecta skulle bedömas ha brutit mot lagstiftningen för tjänstepensionsbolag riskerar bolaget böter på omkring 50 miljoner kronor.