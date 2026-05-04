Europa är på väg rakt in i nästa flygkris. Den här gången handlar det inte bara kriget i Mellanöstern. Det handlar om grönt flygbränsle. ”Vi riskerar en ny sårbarhet”, säger SAS strategichef Mads Brandstrup Nielsen.
SAS varnar för ytterligare en flygkris – grönt flygbränsle nästa stora flaskhals
SAS varnar nu för att tillgången på hållbart flygbränsle, e-SAF, inte kommer att räcka till när EU:s krav träder i kraft. Samtidigt är marknaden för traditionellt flygbränsle redan pressad av geopolitik, störda leveranskedjor och stigande oljepriser.
Det är alltså dubbla problem: ett fossilt system som knakar – och ett grönt som inte är redo.
Lagkrav driver efterfrågan – men utbudet saknas
Bakgrunden är ReFuelEU Aviation, som från 2030 kräver att flygbolag blandar in hållbara bränslen.
”Om vi inte bygger upp egen produktion riskerar vi en ny sårbarhet”, säger SAS strategichef Mads Brandstrup Nielsen enligt Flygtorget.
Problemet är att lagstiftningen driver efterfrågan snabbare än industrin hinner bygga kapacitet. Och det sker i ett läge där även det konventionella bränslet redan är dyrt och svårnavigerat.
Flygexpert: SAS kan tvingas kapa inrikeslinjer
Det här är inte första gången frågan dyker upp. Tvärtom. I Realtid har vi följt hur det svenska inrikesflyget successivt försvagats
Dyrare biljetter i ett redan ansträngt läge
Flygbolagen sitter i en rävsax.
Traditionellt Jet A1 har blivit dyrare och mer volatilt. Samtidigt kostar hållbart flygbränsle tre till fem gånger mer.
När två kostnadskurvor pekar uppåt samtidigt behövs ingen avancerad analys för att förstå vart det slutar: biljettpriserna följer med.
Utan stöd i nivå med Inflation Reduction Act riskerar Europa att permanent få högre kostnader än konkurrenterna.
Ett gap som växer snabbt
Efterfrågan på hållbart bränsle i Skandinavien väntas öka från cirka 36 000 ton 2030 till över 330 000 ton 2040.
Men i dag finns inte en enda europeisk e-SAF-anläggning med slutligt investeringsbeslut.
Det betyder att marknaden riskerar att stå med lagkrav – men utan leverans.
USA lockar kapital – Europa reglerar
USA har valt att subventionera fram en industri. Europa har valt att reglera fram en efterfrågan.
Kapitalet följer som bekant inte politiska ambitioner. Det följer avkastning.
Resultatet kan bli att Europa importerar grönt flygbränsle i stället för att producera det.
Risk för flytt av trafik
Det finns också en mer konkret effekt.
Om kostnaderna i Europa drar iväg kan flygbolag styra om långdistansresenärer via hubbar utanför EU, som Istanbul Airport eller Dubai International Airport.
Då flyttas inte bara passagerare – utan även utsläpp.
Vad är e-SAF – och varför spelar det roll
e-SAF är ett syntetiskt flygbränsle producerat med fossilfri el. Det är en av få realistiska vägar för att minska flygets utsläpp på riktigt. Men tekniken är energikrävande och dyr.
Och just nu befinner sig flygbranschen i ett märkligt mellanläge: det gamla bränslet är redan ett problem – och det nya har ännu inte blivit en lösning.
