SAS varnar för ytterligare en flygkris – grönt flygbränsle nästa stora flaskhals

Dyrare biljetter i ett redan ansträngt läge

Flygbolagen sitter i en rävsax.

Traditionellt Jet A1 har blivit dyrare och mer volatilt. Samtidigt kostar hållbart flygbränsle tre till fem gånger mer.

När två kostnadskurvor pekar uppåt samtidigt behövs ingen avancerad analys för att förstå vart det slutar: biljettpriserna följer med.

Utan stöd i nivå med Inflation Reduction Act riskerar Europa att permanent få högre kostnader än konkurrenterna.

Dyrare bränsle kan flytta trafik från europeiska hubbar till flygplatser utanför EU. Foto: Johan Nilsson / TT/TT

Ett gap som växer snabbt

Efterfrågan på hållbart bränsle i Skandinavien väntas öka från cirka 36 000 ton 2030 till över 330 000 ton 2040.

Men i dag finns inte en enda europeisk e-SAF-anläggning med slutligt investeringsbeslut.

Det betyder att marknaden riskerar att stå med lagkrav – men utan leverans.

USA lockar kapital – Europa reglerar

USA har valt att subventionera fram en industri. Europa har valt att reglera fram en efterfrågan.

Kapitalet följer som bekant inte politiska ambitioner. Det följer avkastning.

Resultatet kan bli att Europa importerar grönt flygbränsle i stället för att producera det.

Risk för flytt av trafik

Det finns också en mer konkret effekt.

Om kostnaderna i Europa drar iväg kan flygbolag styra om långdistansresenärer via hubbar utanför EU, som Istanbul Airport eller Dubai International Airport.

Då flyttas inte bara passagerare – utan även utsläpp.

Flygbränslet blir bara dyrare. Foto: Swedavia

Vad är e-SAF – och varför spelar det roll

e-SAF är ett syntetiskt flygbränsle producerat med fossilfri el. Det är en av få realistiska vägar för att minska flygets utsläpp på riktigt. Men tekniken är energikrävande och dyr.

Och just nu befinner sig flygbranschen i ett märkligt mellanläge: det gamla bränslet är redan ett problem – och det nya har ännu inte blivit en lösning.

