Bitcoin rusar efter ny lag

Uppgången utlöstes av att amerikanska lagstiftare under helgen nådde en kompromiss kring det så kallade CLARITY Act, ett lagförslag som syftar till att reglera den digitala tillgångsmarknaden och klargöra vilka myndigheter som ska övervaka olika delar av kryptosektorn.

Enligt Cryptoprowl innebär kompromissen att stablecoin-utgivare inte får erbjuda ränteliknande avkastning på passiva insättningar, det förbehålls traditionella banker, men att belöningar kopplade till aktivitet som handel, transaktioner och staking fortfarande tillåts.

Marknaden hoppade till

Nyheten togs emot positivt av marknaden. Circle, som ger ut stablecoinen USDC, steg med 18 procent under måndagen, och den amerikanska kryptobörsen Coinbase klättrade med cirka 7 procent, rapporterar Coindesk.

Infrastrukturbolaget BitGo steg med runt 10 procent, medan Strategy, Robinhood och Bitmine noterade uppgångar på 3–4 procent.

Bitcoin handlades under sessionens gång strax över 80 800 dollar och steg med nästan 2 procent under de senaste 24 timmarna. Trots uppgången är kryptovalutan fortfarande ned ungefär 8 procent sedan årets början, skriver Cryptoprowl.