Bitcoin har för första gången sedan januari passerat 80 000 dollar, driven av optimism kring ett genombrott i den amerikanska kryptolagstiftningen. Kryptovalutans breddare börsrally lyfte även aktier i bolag som Circle och Coinbase kraftigt under måndagen.
Bitcoin rusar efter ny lag
Uppgången utlöstes av att amerikanska lagstiftare under helgen nådde en kompromiss kring det så kallade CLARITY Act, ett lagförslag som syftar till att reglera den digitala tillgångsmarknaden och klargöra vilka myndigheter som ska övervaka olika delar av kryptosektorn.
Enligt Cryptoprowl innebär kompromissen att stablecoin-utgivare inte får erbjuda ränteliknande avkastning på passiva insättningar, det förbehålls traditionella banker, men att belöningar kopplade till aktivitet som handel, transaktioner och staking fortfarande tillåts.
Marknaden hoppade till
Nyheten togs emot positivt av marknaden. Circle, som ger ut stablecoinen USDC, steg med 18 procent under måndagen, och den amerikanska kryptobörsen Coinbase klättrade med cirka 7 procent, rapporterar Coindesk.
Infrastrukturbolaget BitGo steg med runt 10 procent, medan Strategy, Robinhood och Bitmine noterade uppgångar på 3–4 procent.
Bitcoin handlades under sessionens gång strax över 80 800 dollar och steg med nästan 2 procent under de senaste 24 timmarna. Trots uppgången är kryptovalutan fortfarande ned ungefär 8 procent sedan årets början, skriver Cryptoprowl.
Avgörande för framtiden
Markus Thielen, grundare av analysbolaget 10x Research, beskriver kompromissen som avgörande för lagstiftningens framtid.
”Den senaste kompromissen undanröjer ett av de sista hindren för lagstiftningen”, säger han i ett Telegram-meddelande, och tillägger att en formell utskottsbehandling kan ske redan denna vecka.
På prediktionsplattformen Polymarket har oddsen för att CLARITY Act antas i år stigit till 64 procent.
Börjar ana vinnare
Thielen konstaterar också att aktiemarknaden nu börjar prisa in potentiella vinnare.
Circle pekas ut som ett av bolagen som kan gynnas mest av tydligare regler, särskilt om stablecoins formellt definieras som betalningsverktyg snarare än avkastningsbärande tillgångar.
Bolaget rapporterar kvartalsresultat nästa vecka, vilket Thielen menar kan ge ytterligare skjuts åt aktien.
Enligt Cryptoprowl kan ett antagande av CLARITY Act få bred betydelse för hela kryptobranschen: klarare marknadsstruktur minskar rättslig osäkerhet för börser, stablecoin-utgivare och blockkedjeutvecklare, och kan öppna dörren för institutionellt kapital från exempelvis kapitalförvaltare och förvaringsinstitut.