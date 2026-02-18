I dag går börsnoterade Unlimited Travel Group in som majoritetsägare i Surfakademin. 51 procent av aktierna byter händer. Datumet är ingen slump. Exakt 20 år efter starten kliver surfentreprenörerna in i finansmarknadens finrum.
20 år efter starten: Surfakademin kliver in i börsvärmen
Det är inte varje dag man kan köpa aktier i ett lifestyle-projekt som lärt över 20 000 svenskar att stå upp på en bräda.
I reda pengar är det en David som kliver in i en Goliat-struktur. Surfakademin omsatte cirka 3,5 miljoner kronor senaste redovisade år, med ett mindre negativt resultat. Det är ett litet, nischat upplevelsebolag med starkt varumärke snarare än stora volymer. Nya huvudägaren Unlimited Travel Group omsatte samtidigt omkring 847 miljoner kronor på koncernnivå under 2024. Skillnaden i storlek är tydlig – men det är ofta så premiumsegment byggs: små specialister som får större muskler.
Från boardbags till börs
När Jens Holmer och Peter Sahlberg kom till Biarritz första gången sov de i boardbags på stranden. I dag checkar deras gäster in på 1600-talsslott i Baskien, kör morgonsurf i Hendaye och avslutar med yoga och vin i slottsparken.
Surfakademin har gått från hardcore surf till helhetskoncept: stora brädor, små vågor, trygg coachning och ett tydligt fokus på mindfulness, gemenskap och växtbaserad mat. ”En vecka för själen, hjärtat och kroppen.”
Nu får bolaget muskler
”Surfakademins unika koncept och starka premiumposition gör dem till ett naturligt komplement i vår portfölj av nischade specialister. Kombinerat med bolagets starka entreprenörsanda ser vi goda möjligheter att utveckla nya erbjudanden och stärka vår gemensamma affär framåt”, säger Charlotte Blum, vd för Unlimited Travel Group.
Koncernen, som är noterad och i dag består av elva dotterbolag inom rese- och eventsektorn, stärker därmed sin position inom aktiva resor i premiumsegmentet. Surfakademin blir bolag nummer tolv.
Premium är den nya charter
Unlimited Travel Group har länge samlat nischade specialister under sitt paraply: polarresor, skidresor, Sydamerika, Västindien. Det är inte volymcharter utan kuraterade upplevelser med hög betalningsvilja.
Surfakademin passar in. Baskien, Kalifornien, Sri Lanka, Marocko, Galicien, Costa Rica och Skandinavien är redan etablerade destinationer. Kundbasen består av både privatpersoner och företag. Retreat snarare än resa. Community snarare än kundregister.
”Under två decennier har vi tillsammans byggt ett starkt community kring surfing, gemenskap och livsstilsresor. Vi har introducerat över 20 000 svenskar till vågsurfing, och med Unlimited Travel Group får vi nu möjlighet att utveckla nya koncept och ta Surfakademin vidare internationellt”, säger grundarna Jens Holmer och Peter Sahlberg.
De säljer majoriteten men sitter kvar som delägare och operativa. Det är ofta den bästa konstruktionen när entreprenörsdriv möter balansräkning.
Från strand till styrelserum
Affären säger något större om marknaden.
Aktiva resor i premiumsegmentet växer. Wellness, rörelse och natur är inte längre sidospår utan huvudprodukt. Konsumenterna vill inte bara ligga still på en solsäng. De vill lära sig något, känna något, förändras lite grand.
Att detta nu paketeras i en börsnoterad struktur visar hur långt segmentet har kommit. Surf är inte längre bohemisk motkultur. Det är en affärsmodell.
Start 1 mars 2026 uppgår Surfakademin i koncernen. Från strand till styrelserum på två decennier. Det är en resa i sig.
Realtid analys
Det intressanta är inte bara att en surfaktör får kapital. Det intressanta är att kapitalet söker surf.
Unlimited Travel Group positionerar sig tydligare i premium och aktivitet. Surfakademin får internationell plattform och administrativa resurser. Om integrationen fungerar kan fler livsstilsbolag stå på tur.
Lifestyle är inte längre ett Instagramfilter. Det är en investeringskategori.
